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Хамилтън седна зад волана на електрическото Ferrari. Ето какво мисли

Хамилтън седна зад волана на електрическото Ferrari. Ето какво мисли

29 Юли, 2026 20:17 562 3

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Пилотът от Formula 1 не спести суперлативи за спорния модел

Хамилтън седна зад волана на електрическото Ferrari. Ето какво мисли - 1
Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

Смелият скок на Ferrari към пълна електрификация предизвика бурни дебати още от момента, в който бяха разкрити първите подробности за първия ѝ електромобил – Luce. След месеци на вътрешна разработка зад затворени врати в Маранело, „скачащият кон“ най-накрая за първи път предаде ключовете на външни пилоти. На извиващия се тестови полигон в Балоко съотборниците от Scuderia Ferrari във Formula 1 – Луис Хамилтън и Шарл Льоклер подложиха на изпитание спорната 2 300-килограмова електрическа машина.

Двойката от Гран при беше придружена от Рафаеле де Симоне, ръководител на отдела за тестове и разработки във Ferrari, който запозна пилотите с тънкостите на шасито и задвижващия механизъм на автомобила. Тестовата сесия послужи като практическа демонстрация на петте основни емоционални стълба, очертани от главния изпълнителен директор на марката Бенедето Виня: ускорение, странични сили, усещане при спиране, усещане при превключване на предавките и синтетичен звук.

Докато традиционалистите изразиха скептицизъм по отношение на електрическото Ferrari моделът Luce има за цел да предостави неоспорими показатели за производителност. Четири независими електродвигателя осигуряват обща мощност, надхвърляща 1 000 конски сили, ускорявайки автомобила от 0 до 100 км/ч за 2,5 секунди. В комбинация с напълно активни системи за окачване и задно управление, динамичната настройка работи неуморно, за да компенсира значителното собствено тегло на автомобила, осигурявайки му бърза реакция при промяна на посоката и минимално накланяне на каросерията при преходи при висока скорост.

Хамилтън седна зад волана на електрическото Ferrari. Ето какво мисли

Вместо да се опитват да имитират звуковия профил на емблематичните атмосферни V8 или V12 двигатели на Маранело, инженерите по акустика разработиха специално създадена звукова среда, предназначена да усили естествения резонанс на електродвигателите. Шофьорите могат също така да манипулират силите на рекуперация с помощта на лостчета, монтирани на волана, което им осигурява тактилен контрол върху усещането при регенеративното спиране.

Въпреки че промоционалните видеоклипове от тестовете естествено акцентират върху положителните впечатления, и двамата пилоти отбелязаха искрена изненада относно маневреността на автомобила и изтънчеността на кокпита. Де Симоне отбеляза, че както Хамилтън, така и Льоклерса прекарали първите си обиколки, удивлявайки се колко леко се усеща шасито в сравнение с физическите му размери и простора в кабината.

Льоклер похвали интуитивната обратна връзка на автомобила и тишината в кабината, като отбеляза, че машината успешно запазва душата си въпреки радикалната промяна в технологията на задвижването. Хамилтън се присъедини към това мнение, след като изпробва прототипа по участъци от пистата с ниско сцепление, като отбеляза, че мигновеното векторно разпределение на въртящия момент и активното окачване държат колата здраво залепена за асфалта по начин, различен от всеки друг електромобил, който е карал преди.


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