Левски подготвя мощен удар след големия успех

Левски продължава усилено работата по входящи трансфери, като е близо до привличането на 26-годишния португалски централен защитник на Каса Пия Густаво Гуларт.
Освен това шефовете на "сините" подготвят привличането на още двама нападатели, като единият от тях е флангови футболист.
Българският шампион отстрани драматично Университатя Крайова и си осигури мачове в Европа поне до края на годината.
Целта на последните три трансфера е да повиши още качеството в състава на Хулио Веласкес.
На "Герена" работят е по друго направление - да задържат играчите, чиито договори изтичат.
В следващото си изпитание в Шампионска лига българският тим ще се изправи срещу Кайрат от Казахстан.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Деян
„Сините“ вече заработиха минимум 4,445 милиона евро.
11:34 30.07.2026
2 Антикомуне
11:39 30.07.2026
3 Славист
11:42 30.07.2026
4 Ти да видиш!
Коментиран от #5
11:44 30.07.2026
5 Едноок
До коментар #4 от "Ти да видиш!":На село им викаме на тия - каса бира! Ама селяндури,кво да праиш.
11:55 30.07.2026
6 ТОВА ДОБРЕ ВЗИМАТ
12:02 30.07.2026
7 Какъв
Некви предварителни кръгове с некви отборчета...
12:03 30.07.2026