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Левски подготвя мощен удар след големия успех

Левски подготвя мощен удар след големия успех

30 Юли, 2026 11:28 983 7

  • левски-
  • футбол-
  • шампионска лига-
  • каса пия-
  • густаво гуларт

Освен това шефовете на "сините" подготвят привличането на още двама нападатели, като единият от тях е флангови футболист

Левски подготвя мощен удар след големия успех - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Левски продължава усилено работата по входящи трансфери, като е близо до привличането на 26-годишния португалски централен защитник на Каса Пия Густаво Гуларт.

Освен това шефовете на "сините" подготвят привличането на още двама нападатели, като единият от тях е флангови футболист.

Българският шампион отстрани драматично Университатя Крайова и си осигури мачове в Европа поне до края на годината.

Целта на последните три трансфера е да повиши още качеството в състава на Хулио Веласкес.

На "Герена" работят е по друго направление - да задържат играчите, чиито договори изтичат.

В следващото си изпитание в Шампионска лига българският тим ще се изправи срещу Кайрат от Казахстан.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Деян

    6 2 Отговор
    Левскарите прибират тлъсти пачки кеш от вчерашната победа!
    „Сините“ вече заработиха минимум 4,445 милиона евро.

    11:34 30.07.2026

  • 2 Антикомуне

    6 2 Отговор
    Голям успех, 🤣. Още не са влезли в групите и нашите наведени журналисти ги направиха шампиони. 🤣😁😁

    11:39 30.07.2026

  • 3 Славист

    6 3 Отговор
    Голема победа....Да вкараш два гола и да допуснеш изравняване.Добре че румънчетата не им вкараха още един.Само Славия,шампион!!!

    11:42 30.07.2026

  • 4 Ти да видиш!

    5 0 Отговор
    Навремето захранвахме португалските грандове с качествени футболисти, сега грандът Подуяне ще прави трансфер-бомба от.... "Каса пия"!!!!😂😂😂😂🤣🤣🤣

    Коментиран от #5

    11:44 30.07.2026

  • 5 Едноок

    3 0 Отговор

    До коментар #4 от "Ти да видиш!":

    На село им викаме на тия - каса бира! Ама селяндури,кво да праиш.

    11:55 30.07.2026

  • 6 ТОВА ДОБРЕ ВЗИМАТ

    0 0 Отговор
    На парче. А тези тукашните сегашните и полу защитници и полу нАпадатели Ко шъ ги правите. Полупроводници ли?!??!!. И ще купувате пълни проводници чужди и скъпи природни португалски ИЗКОПАЕМИ.

    12:02 30.07.2026

  • 7 Какъв

    3 2 Отговор
    огромен успех, какво чудо???
    Некви предварителни кръгове с некви отборчета...

    12:03 30.07.2026

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