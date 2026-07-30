Левски подготвя мощен удар след големия успех

Левски продължава усилено работата по входящи трансфери, като е близо до привличането на 26-годишния португалски централен защитник на Каса Пия Густаво Гуларт.

Освен това шефовете на "сините" подготвят привличането на още двама нападатели, като единият от тях е флангови футболист.

Българският шампион отстрани драматично Университатя Крайова и си осигури мачове в Европа поне до края на годината.

Целта на последните три трансфера е да повиши още качеството в състава на Хулио Веласкес.

На "Герена" работят е по друго направление - да задържат играчите, чиито договори изтичат.

В следващото си изпитание в Шампионска лига българският тим ще се изправи срещу Кайрат от Казахстан.