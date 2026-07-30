"Алфа Рисърч": 42% положителна оценка за кабинета "Радев", Йотова с 50 % одобрение

Президентът Илияна Йотова е политикът с най-високо обществено одобрение в страната, а правителството на премиера Румен Радев започва мандата си с положителен институционален баланс, но и със сериозни очаквания за реални резултати. Това показва национално представително проучване на "Алфа Рисърч", проведено между 17 и 23 юли 2026 г. сред 1000 пълнолетни българи, цитирано от "Фокус".
Информацията е събрана чрез пряко стандартизирано интервю с таблети по домовете на анкетираните лица.
Според изследването Йотова се ползва с 50% одобрение срещу 29% неодобрение, което ѝ осигурява най-високия политически рейтинг в страната. Социолозите отбелязват, че този резултат дава силен старт на обявената след края на проучването нейна кандидатура за президент.
Три месеца след сформирането на кабинета "Радев" 42% от анкетираните дават положителна оценка за работата на правителството, 33% са критични, а една четвърт запазват неутрална позиция. Личният рейтинг на премиера остава по-висок от този на кабинета – 48% одобрение срещу 31% неодобрение, което според авторите на проучването показва, че общественото доверие към него компенсира част от критиките към управлението.
Въпреки положителния старт, мнозинството от българите не са убедени, че кабинетът се справя с основните проблеми на страната. Общо 58% поставят под съмнение подготовката, реформаторския капацитет или реакциите на управляващите в различните политики.
За първи път "Алфа Рисърч" представя и "индекс на ефективност на управленските политики", който измерва доколко гражданите смятат, че правителството предлага успешни решения по най-важните обществени проблеми. Общата стойност на индекса е 26,4% при праг от 50%, който се приема за показател за ефективно управление.
Най-сериозно разминаване между обществените очаквания и възприеманите резултати има при цените, борбата с корупцията, здравеопазването, пътната безопасност, инфраструктурата и публичните финанси. Повишаването на цените е определено като основен проблем от 81% от анкетираните, а борбата с корупцията – от 72%, но едва около една четвърт от гражданите смятат, че по тези теми се предприемат успешни мерки.
Проучването отчита и известно подобрение в отношението към Народното събрание. Новият парламент стартира с 20% одобрение – по-високо от нивата, наблюдавани през последните години, макар негативните оценки да продължават да преобладават.
По отношение на партийните предпочитания "Прогресивна България" остава убедителен лидер с 41,6% подкрепа. На второ място е ГЕРБ с 13,1%, следвана от "Продължаваме промяната" с 6,6%, "Демократична България" с 6,1%, ДПС с 5,2% и "Възраждане" с около 4%.
Според заключението на "Алфа Рисърч" управляващите разполагат със значителна електорална преднина и положителни оценки за ключовите институции и личности във властта. Обществената подкрепа обаче остава условна и ще зависи все повече от способността на кабинета да превърне политическата стабилност в конкретни и измерими резултати по най-важните за гражданите проблеми.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 тия
Коментиран от #4, #6
11:22 30.07.2026
2 Разбирач
Това изледване е платено от лошият запад.
Коментиран от #39
11:22 30.07.2026
3 Робот
11:25 30.07.2026
4 хората мразят тия престъпници
До коментар #1 от "тия":алфа лъжисърч им приписват одобрение...
11:27 30.07.2026
5 Омега рипърч
11:30 30.07.2026
6 ТОЯ ТОЕСТ ТИ СИ СЕ
До коментар #1 от "тия":Объркал.. ти казваш нещо тръпо макар че преди три месеца на изборите българите истинските казаха не на гепачи депесмукачи ппипачи дебачи бспачи народ некъф слафчоф и избраха РАДЕВ. И ТОВА ЛИ БЕШЕ ЗА ПАРИ И НАГОДЕНИ ИЗБОРИ. ВЯРВАМ ВЪВ РАДЕВ НО АКО СЕ ИЗДЪНИ ПЪРВИ ЩЕ ХВЪРЛЯ КАМЪК ПО НЕГО.
Коментиран от #11, #13
11:33 30.07.2026
7 Хи хи
11:33 30.07.2026
8 Одобрение за "Алфа Рисърч"
- не одобрявам
11:33 30.07.2026
9 Без име
Коментиран от #14
11:35 30.07.2026
10 Последния Софиянец
11:36 30.07.2026
11 Ами не !
До коментар #6 от "ТОЯ ТОЕСТ ТИ СИ СЕ":При тебе има жестоко объркване!!!
Никой не те мисли, и няма да те спасява!!!
Казах ви - единственото спасение е като на барон фон Мюнхаузен! Хващаш се за косата, и сам се изтегляш от блатото!!!
11:37 30.07.2026
12 Лъжете!
11:38 30.07.2026
13 Митко
До коментар #6 от "ТОЯ ТОЕСТ ТИ СИ СЕ":На какво точно вярваш , сподели ! Аз имам усещането , че Радев е само фацата и е сложен да привлича балъците ,някой друг командва там .Изглежда уплашен , някой го държи с нещо . Олигархията ли е , Копринков ли е , но имам усещане за някаква нечистоплътност зад него .
11:39 30.07.2026
14 Гробар
До коментар #9 от "Без име":Хубаво е че ще има мащабна война с участието на България. Очевидно е, че младите подкрепят. Тъкмо жендерчетата ще разберат, че може да се живее и без маникюри, епилации, джипове и почивки в чужбина.
11:40 30.07.2026
15 Верно, не сме народ
Коментиран от #18
11:47 30.07.2026
16 Хмм
11:48 30.07.2026
17 Пълна трагедия
Коментиран от #19
11:49 30.07.2026
18 Ами
До коментар #15 от "Верно, не сме народ":това което го мислите вие сте 4% Възраждане и 12% ппедебейци, наистина ли мислите, че ояденият Асен Василев и Ивайло Мирчев могат да излязат срещу президента, Йотова я подкрепят също заради президента, какво да се прави да имаше Радев поне една къща край морето илипоне на Боровец, а той няма дори собствен апартамент, апартамента който са му дали като военен при соца го даде на децата си и те като него, в България учат, а не в странство като щерката на Славков дето ще се залавя с политика, сигурно от някое НПО
Коментиран от #36
11:53 30.07.2026
19 Нексус
До коментар #17 от "Пълна трагедия":Как да не са направили, колега?
Заплатките им вървят, далаверите - също.
Ако някой очаква друго от комунисти, значи не е особено умен!
11:53 30.07.2026
20 Луганск
Русия пада в пламъци. Пред очите ни тя престава да функционира - неспособна е да понесе тежестта на войната, която тя самата отприщи. Както предупредих руснаците още през март 2022: Хора, спрете това безобразие, защото в неговия край няма да имате държава. Онова, което е вече днес Русия не е пълноценна държава, а имитиращ продукт.
В момента в цяла Русия няма дизел и бензин или те се продават при тежки ограничения. Десетки градове са без улично осветление, обществен транспорт и сметосъбиране. В Крим няма гориво, ток и вода, а свободният достъп до интернет е далечен спомен. Затова пък има извънредно положение. Вместо да има наплив от летовници се оформят гигантски опашки от коли, опитващи се да напуснат през последния неразрушен от украинците мост. Освен летовници и редови граждани бягат и началници от руската армия, КГБ, местни колаборационисти и прочие. Както винаги, руските началници изоставят всички останали на съдбата ("Господь подаст"), докато те самите се изнасят с награбеното.
11:54 30.07.2026
21 Наглост прогресивна
11:54 30.07.2026
22 Хмм
11:57 30.07.2026
23 Що за хора са това
12:04 30.07.2026
24 Браво мюсюлмани
12:06 30.07.2026
25 Синя София
12:09 30.07.2026
26 Много поръчково
12:11 30.07.2026
27 Мислете
12:11 30.07.2026
28 МВР служител
12:13 30.07.2026
29 Да бе!
Коментиран от #32, #35
12:16 30.07.2026
30 Хмм
12:16 30.07.2026
31 Е......
12:19 30.07.2026
32 Аха те кражбите
До коментар #29 от "Да бе!":Започнаха от след изборите,нали??! Тегленето на заеми също?!
12:20 30.07.2026
33 пери
12:20 30.07.2026
34 бесен
Коментиран от #38
12:25 30.07.2026
35 Още наесен
До коментар #29 от "Да бе!":Пилците се броят наесен.
12:28 30.07.2026
36 Така е!
До коментар #18 от "Ами":Какво да очакваме от индивид, който дори дом не е създал, а живее в служебно жилище, заплатено от нашите заплати? От тоя ли ще чакаме просперитет за България? Божеееее..., пази България!
12:29 30.07.2026
37 Предложение
Радев да я назначава и да настъпи единен и светъл путинизъм!
12:30 30.07.2026
38 тези "агенции"
До коментар #34 от "бесен":получават резултатите директно от кремал
12:30 30.07.2026
39 Мнение
До коментар #2 от "Разбирач":Изчакай Иран да излупка летището, тогава ще разбереш къв ше е рейтинга на радев!
Алфи малфи, евроатлантици и управляващи/управлявали политици, ще разберат от къде изгрява слънцето!
12:31 30.07.2026
40 Дид
12:32 30.07.2026
41 Алекса
12:32 30.07.2026