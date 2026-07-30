"Алфа Рисърч": 42% положителна оценка за кабинета "Радев", Йотова с 50 % одобрение

Президентът Илияна Йотова е политикът с най-високо обществено одобрение в страната, а правителството на премиера Румен Радев започва мандата си с положителен институционален баланс, но и със сериозни очаквания за реални резултати. Това показва национално представително проучване на "Алфа Рисърч", проведено между 17 и 23 юли 2026 г. сред 1000 пълнолетни българи, цитирано от "Фокус".

Информацията е събрана чрез пряко стандартизирано интервю с таблети по домовете на анкетираните лица.

Според изследването Йотова се ползва с 50% одобрение срещу 29% неодобрение, което ѝ осигурява най-високия политически рейтинг в страната. Социолозите отбелязват, че този резултат дава силен старт на обявената след края на проучването нейна кандидатура за президент.

Три месеца след сформирането на кабинета "Радев" 42% от анкетираните дават положителна оценка за работата на правителството, 33% са критични, а една четвърт запазват неутрална позиция. Личният рейтинг на премиера остава по-висок от този на кабинета – 48% одобрение срещу 31% неодобрение, което според авторите на проучването показва, че общественото доверие към него компенсира част от критиките към управлението.

Въпреки положителния старт, мнозинството от българите не са убедени, че кабинетът се справя с основните проблеми на страната. Общо 58% поставят под съмнение подготовката, реформаторския капацитет или реакциите на управляващите в различните политики.

За първи път "Алфа Рисърч" представя и "индекс на ефективност на управленските политики", който измерва доколко гражданите смятат, че правителството предлага успешни решения по най-важните обществени проблеми. Общата стойност на индекса е 26,4% при праг от 50%, който се приема за показател за ефективно управление.

Най-сериозно разминаване между обществените очаквания и възприеманите резултати има при цените, борбата с корупцията, здравеопазването, пътната безопасност, инфраструктурата и публичните финанси. Повишаването на цените е определено като основен проблем от 81% от анкетираните, а борбата с корупцията – от 72%, но едва около една четвърт от гражданите смятат, че по тези теми се предприемат успешни мерки.

Проучването отчита и известно подобрение в отношението към Народното събрание. Новият парламент стартира с 20% одобрение – по-високо от нивата, наблюдавани през последните години, макар негативните оценки да продължават да преобладават.

По отношение на партийните предпочитания "Прогресивна България" остава убедителен лидер с 41,6% подкрепа. На второ място е ГЕРБ с 13,1%, следвана от "Продължаваме промяната" с 6,6%, "Демократична България" с 6,1%, ДПС с 5,2% и "Възраждане" с около 4%.

Според заключението на "Алфа Рисърч" управляващите разполагат със значителна електорална преднина и положителни оценки за ключовите институции и личности във властта. Обществената подкрепа обаче остава условна и ще зависи все повече от способността на кабинета да превърне политическата стабилност в конкретни и измерими резултати по най-важните за гражданите проблеми.