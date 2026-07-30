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"Алфа Рисърч": 42% положителна оценка за кабинета "Радев", Йотова с 50 % одобрение

"Алфа Рисърч": 42% положителна оценка за кабинета "Радев", Йотова с 50 % одобрение

30 Юли, 2026 11:19 1 162 41

  • алфа рисърч-
  • кабинет радев-
  • оценка-
  • илияна йотова-
  • одобрение

По отношение на партийните предпочитания "Прогресивна България" остава убедителен лидер с 41,6% подкрепа. На второ място е ГЕРБ с 13,1%, следвана от "Продължаваме промяната" с 6,6%, "Демократична България" с 6,1%, ДПС с 5,2% и "Възраждане" с около 4%.

"Алфа Рисърч": 42% положителна оценка за кабинета "Радев", Йотова с 50 % одобрение - 1
Снимка: Алфа Рисърч
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Президентът Илияна Йотова е политикът с най-високо обществено одобрение в страната, а правителството на премиера Румен Радев започва мандата си с положителен институционален баланс, но и със сериозни очаквания за реални резултати. Това показва национално представително проучване на "Алфа Рисърч", проведено между 17 и 23 юли 2026 г. сред 1000 пълнолетни българи, цитирано от "Фокус".

Информацията е събрана чрез пряко стандартизирано интервю с таблети по домовете на анкетираните лица.

Според изследването Йотова се ползва с 50% одобрение срещу 29% неодобрение, което ѝ осигурява най-високия политически рейтинг в страната. Социолозите отбелязват, че този резултат дава силен старт на обявената след края на проучването нейна кандидатура за президент.

Три месеца след сформирането на кабинета "Радев" 42% от анкетираните дават положителна оценка за работата на правителството, 33% са критични, а една четвърт запазват неутрална позиция. Личният рейтинг на премиера остава по-висок от този на кабинета – 48% одобрение срещу 31% неодобрение, което според авторите на проучването показва, че общественото доверие към него компенсира част от критиките към управлението.

Въпреки положителния старт, мнозинството от българите не са убедени, че кабинетът се справя с основните проблеми на страната. Общо 58% поставят под съмнение подготовката, реформаторския капацитет или реакциите на управляващите в различните политики.

За първи път "Алфа Рисърч" представя и "индекс на ефективност на управленските политики", който измерва доколко гражданите смятат, че правителството предлага успешни решения по най-важните обществени проблеми. Общата стойност на индекса е 26,4% при праг от 50%, който се приема за показател за ефективно управление.

Най-сериозно разминаване между обществените очаквания и възприеманите резултати има при цените, борбата с корупцията, здравеопазването, пътната безопасност, инфраструктурата и публичните финанси. Повишаването на цените е определено като основен проблем от 81% от анкетираните, а борбата с корупцията – от 72%, но едва около една четвърт от гражданите смятат, че по тези теми се предприемат успешни мерки.

Проучването отчита и известно подобрение в отношението към Народното събрание. Новият парламент стартира с 20% одобрение – по-високо от нивата, наблюдавани през последните години, макар негативните оценки да продължават да преобладават.

По отношение на партийните предпочитания "Прогресивна България" остава убедителен лидер с 41,6% подкрепа. На второ място е ГЕРБ с 13,1%, следвана от "Продължаваме промяната" с 6,6%, "Демократична България" с 6,1%, ДПС с 5,2% и "Възраждане" с около 4%.

Според заключението на "Алфа Рисърч" управляващите разполагат със значителна електорална преднина и положителни оценки за ключовите институции и личности във властта. Обществената подкрепа обаче остава условна и ще зависи все повече от способността на кабинета да превърне политическата стабилност в конкретни и измерими резултати по най-важните за гражданите проблеми.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 тия

    39 3 Отговор
    ПАК ЗАПОЧНАХА ДА ЛЪЖАТ ЗА ПАРИ!!!

    Коментиран от #4, #6

    11:22 30.07.2026

  • 2 Разбирач

    11 17 Отговор
    Как така Копейкин не е на първо място?
    Това изледване е платено от лошият запад.

    Коментиран от #39

    11:22 30.07.2026

  • 3 Робот

    28 3 Отговор
    Който плаща той пише историята..! От там идва и лафа че ако вярваш на всичко което четеш си грешно информиран...!

    11:25 30.07.2026

  • 4 хората мразят тия престъпници

    23 3 Отговор

    До коментар #1 от "тия":

    алфа лъжисърч им приписват одобрение...

    11:27 30.07.2026

  • 5 Омега рипърч

    19 2 Отговор
    а видим колко ще бъде когато дойде време да се връщат борчовете?

    11:30 30.07.2026

  • 6 ТОЯ ТОЕСТ ТИ СИ СЕ

    2 19 Отговор

    До коментар #1 от "тия":

    Объркал.. ти казваш нещо тръпо макар че преди три месеца на изборите българите истинските казаха не на гепачи депесмукачи ппипачи дебачи бспачи народ некъф слафчоф и избраха РАДЕВ. И ТОВА ЛИ БЕШЕ ЗА ПАРИ И НАГОДЕНИ ИЗБОРИ. ВЯРВАМ ВЪВ РАДЕВ НО АКО СЕ ИЗДЪНИ ПЪРВИ ЩЕ ХВЪРЛЯ КАМЪК ПО НЕГО.

    Коментиран от #11, #13

    11:33 30.07.2026

  • 7 Хи хи

    20 1 Отговор
    Имам едно питане , как рейтинга на оглавяваното от Радев е по нисък от рейтинга на Радев ! Т.е. , той става , но правителството оглавявано от него , не става . Обърках се , честно !

    11:33 30.07.2026

  • 8 Одобрение за "Алфа Рисърч"

    3 15 Отговор
    + одобрявам
    - не одобрявам

    11:33 30.07.2026

  • 9 Без име

    17 1 Отговор
    Особено след вчерашната новина, че ще строим петролопровод за нато, защотоще сме фронтова територия, доверието в тези двамата рЕзко се вдигнА. 😁😁😁

    Коментиран от #14

    11:35 30.07.2026

  • 10 Последния Софиянец

    19 1 Отговор
    Олигарсите на Радев отвориха кесиите.

    11:36 30.07.2026

  • 11 Ами не !

    13 0 Отговор

    До коментар #6 от "ТОЯ ТОЕСТ ТИ СИ СЕ":

    При тебе има жестоко объркване!!!
    Никой не те мисли, и няма да те спасява!!!
    Казах ви - единственото спасение е като на барон фон Мюнхаузен! Хващаш се за косата, и сам се изтегляш от блатото!!!

    11:37 30.07.2026

  • 12 Лъжете!

    16 5 Отговор
    Лъжете, долни, нагли, коварни, продажни и безскрупулни мерзавци! Лъжете! Срещу КОЛКО лъжете?! Лъжете, че червената и в червата фатмашка слугиня и подлога на кремълския злодей има 50%! Лъжете! Че поне да й бяхте дали 49,9 бе, измамници, дето нещо го играете осциолози, политолози, лъжелози и други бизсрамни ....лози ! Значи, измамници долни, според вас 50% от българския народ одобрява падането на колене на червената фатмашка слугиня през свирепия КГБ-ист, милионер и убиец - полковник Гундяев и това, че целуна мръсната му и кървава ръка? Така ли? Не, с изключение на 4% Копейки и национални предатели, готови отново да продадат България на Кремъл и отново да ни зароби едно 45-годишно комунистическо иго , целият останал български народ мрази и презира Йотовата фатмашка слугиня! Ами, тя вече започна да ни продава на Кремъл, повече от 100 хиляди кухи руски фирми са регистрирани у нас, защото червената слугиня Йотова е дала българско гражданство на повече от 50 хиляди руски шпиони и убийци, такиав, които взривиха складовете на Гебрев а него и сина му отровиха! Червената Йотова слугиня вече продава България, българи! Опомнете се, българи! Тя няма да спечели и 5% на изборите за президент! Тя вече загуби!

    11:38 30.07.2026

  • 13 Митко

    20 2 Отговор

    До коментар #6 от "ТОЯ ТОЕСТ ТИ СИ СЕ":

    На какво точно вярваш , сподели ! Аз имам усещането , че Радев е само фацата и е сложен да привлича балъците ,някой друг командва там .Изглежда уплашен , някой го държи с нещо . Олигархията ли е , Копринков ли е , но имам усещане за някаква нечистоплътност зад него .

    11:39 30.07.2026

  • 14 Гробар

    10 2 Отговор

    До коментар #9 от "Без име":

    Хубаво е че ще има мащабна война с участието на България. Очевидно е, че младите подкрепят. Тъкмо жендерчетата ще разберат, че може да се живее и без маникюри, епилации, джипове и почивки в чужбина.

    11:40 30.07.2026

  • 15 Верно, не сме народ

    14 3 Отговор
    А мърша!!!!След 3 месеца в които Радев показа истинската си същност и огромното разочарование 42% му давали + оценка, а за Йотова която претърпя катарзис и от верен член на БСП се превърна още по верен евроатлантик и за да в на власт в готова да прави всякакви пируети цели 50% одобрение!!!😭😭😭

    Коментиран от #18

    11:47 30.07.2026

  • 16 Хмм

    3 1 Отговор
    Възраждане около 4%, ако беше над 4% щяха да напишат, значи под 4%, не разбра Костадинов че няма подкрепа да атакува президента, че така гони електората си

    11:48 30.07.2026

  • 17 Пълна трагедия

    14 1 Отговор
    100 дни и нищо не са направили. Икономика оценка- 0, Съдебна система, никакви промени -0 , Здравеопазване-0, Външна политика -0, Инфлация -0 , Смъртност по пътищата -0 , Борба с мафията -0 , къде е напредъка, какво са променили? Замразиха заплати и теглене на външен дълг. При избори днес, Радев няма да помирише парламента.

    Коментиран от #19

    11:49 30.07.2026

  • 18 Ами

    2 9 Отговор

    До коментар #15 от "Верно, не сме народ":

    това което го мислите вие сте 4% Възраждане и 12% ппедебейци, наистина ли мислите, че ояденият Асен Василев и Ивайло Мирчев могат да излязат срещу президента, Йотова я подкрепят също заради президента, какво да се прави да имаше Радев поне една къща край морето илипоне на Боровец, а той няма дори собствен апартамент, апартамента който са му дали като военен при соца го даде на децата си и те като него, в България учат, а не в странство като щерката на Славков дето ще се залавя с политика, сигурно от някое НПО

    Коментиран от #36

    11:53 30.07.2026

  • 19 Нексус

    11 2 Отговор

    До коментар #17 от "Пълна трагедия":

    Как да не са направили, колега?
    Заплатките им вървят, далаверите - също.
    Ако някой очаква друго от комунисти, значи не е особено умен!

    11:53 30.07.2026

  • 20 Луганск

    7 2 Отговор
    Русия днес не е пълноценна държава

    Русия пада в пламъци. Пред очите ни тя престава да функционира - неспособна е да понесе тежестта на войната, която тя самата отприщи. Както предупредих руснаците още през март 2022: Хора, спрете това безобразие, защото в неговия край няма да имате държава. Онова, което е вече днес Русия не е пълноценна държава, а имитиращ продукт.

    В момента в цяла Русия няма дизел и бензин или те се продават при тежки ограничения. Десетки градове са без улично осветление, обществен транспорт и сметосъбиране. В Крим няма гориво, ток и вода, а свободният достъп до интернет е далечен спомен. Затова пък има извънредно положение. Вместо да има наплив от летовници се оформят гигантски опашки от коли, опитващи се да напуснат през последния неразрушен от украинците мост. Освен летовници и редови граждани бягат и началници от руската армия, КГБ, местни колаборационисти и прочие. Както винаги, руските началници изоставят всички останали на съдбата ("Господь подаст"), докато те самите се изнасят с награбеното.

    11:54 30.07.2026

  • 21 Наглост прогресивна

    10 2 Отговор
    Абе, социолозите! Абе, нещастници и продажни нищожества! Че много ниско паднахте бе, измамници и лъжци, много! И не само паднахте, ами си счупихте и "прогресивните" кратуни! Значи, според вашето "проучване", реъйтингът на "Прогресивното " правителстов на фатмака от село Славяново и кермълска подлога се вдига, а неговият личен рейтинг се сгромолясва със скоростта на севтлината! Много сте смешни бе, "соицолозите", и много жалки! от "Алфа" ли сте, от "Ала-бала" ли сте, все там, все същите платени нищожества ще си останете и никой няма да ви вярва! Само за два дни неодобрението на Фатмака се е повишило с 11%! Мерзавци и наглеци!

    11:54 30.07.2026

  • 22 Хмм

    5 2 Отговор
    истински майтап, издънките на външната и на някои други ги смятат за техни собствени излагации, а не на Радев, той има по-висок рейтинг от правителството

    11:57 30.07.2026

  • 23 Що за хора са това

    2 1 Отговор
    Българите изтезават хора с ток и полицаи(Перник)и политици от ГЕРБ се радват!

    12:04 30.07.2026

  • 24 Браво мюсюлмани

    4 3 Отговор
    След 1345 години жена начело на България!

    12:06 30.07.2026

  • 25 Синя София

    10 1 Отговор
    Тия резултати показват че или народа съвсем е изтрещял,или социолозите откровено и както винаги лъжат,лъжат повече от Радев и шайката му....

    12:09 30.07.2026

  • 26 Много поръчково

    9 1 Отговор
    проучване. Какво доверие? Всички разбраха, че не са готови, некадърни и нагли. Не ги интересуват българите, а само техния интерес за обогатяване на тяхната олигархия.

    12:11 30.07.2026

  • 27 Мислете

    5 1 Отговор
    Йотова показа колко мисли за нас хората с удобрението на несправедливия бюджет който създава съмнения за неговата полза спрямо нас обикновените хора и се надявам оценката за нейната кандидатура за Президент да получи неодобрение от всички потърпевши .

    12:11 30.07.2026

  • 28 МВР служител

    5 0 Отговор
    Насладете се на виенето на разни псевдо прокурори, проститутки и главанаци преди да бъдат включени в Магнитски и проснати по очи от служители в качулки за сутрешните новини. Жалко, че няма вече смъртна присъда да избесим подлизурковци на Борисов и Пеевски, но и делото за упражняване на непозволена превишена власт и нехайство на институциите ще ги сложи за дълго в предсмъртно състояние по килии

    12:13 30.07.2026

  • 29 Да бе!

    8 2 Отговор
    Руските шпиони си правят референдуми. Ще ги видим напролет, когато окрадена България ще ги изхвърли от властта.

    Коментиран от #32, #35

    12:16 30.07.2026

  • 30 Хмм

    2 1 Отговор
    ако можеше костадинов с плюсчета и минусчета в нета да стане президента или поне да си увеличи рейтинга, а той върви все по-надолу, колкото са по кресливи и той, и почитателите му, толкова по-лошо

    12:16 30.07.2026

  • 31 Е......

    6 0 Отговор
    стига напудрени статистики! Статистика - стъкмистика. Хората недоволни от скачащите цени, невижданата корупция, новите - стари олигарси, скъпите винетки, скока на цените при цигарите, американските самолети и...... още хиляди неща, а харесвали радеф и неудачните странни случайни попадения в екипа на правителството.

    12:19 30.07.2026

  • 32 Аха те кражбите

    1 0 Отговор

    До коментар #29 от "Да бе!":

    Започнаха от след изборите,нали??! Тегленето на заеми също?!

    12:20 30.07.2026

  • 33 пери

    3 1 Отговор
    След вчерашните изяви на президентката и премиера и последвалите критики и негативни реакции, идва ред да бъдат включени платените, поръчкови социологически агенции, да ни припомнят да нямаме съмнения относно положителния рейтинг на водещите ни политици. Е, с не много високи проценти, за да изглежда достоверно. НО ние не сме чак такива балъци, вече свикнахме с предвидимите акции, така че не им се връзваме особено. Аз със сигурност не.

    12:20 30.07.2026

  • 34 бесен

    5 0 Отговор
    Как пък един път някоя социологическа агенция не се обърка да ме анкетира и мене! За толкоз години ни веднъж. Ама после - "мнозинството българи" туй или онуй. Тез социологически проучвания са като еднорозите, има ли ги, няма ли ги.

    Коментиран от #38

    12:25 30.07.2026

  • 35 Още наесен

    2 0 Отговор

    До коментар #29 от "Да бе!":

    Пилците се броят наесен.

    12:28 30.07.2026

  • 36 Така е!

    1 0 Отговор

    До коментар #18 от "Ами":

    Какво да очакваме от индивид, който дори дом не е създал, а живее в служебно жилище, заплатено от нашите заплати? От тоя ли ще чакаме просперитет за България? Божеееее..., пази България!

    12:29 30.07.2026

  • 37 Предложение

    1 0 Отговор
    Няма нужда да се харчат милиони за избори.
    Радев да я назначава и да настъпи единен и светъл путинизъм!

    12:30 30.07.2026

  • 38 тези "агенции"

    0 0 Отговор

    До коментар #34 от "бесен":

    получават резултатите директно от кремал

    12:30 30.07.2026

  • 39 Мнение

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "Разбирач":

    Изчакай Иран да излупка летището, тогава ще разбереш къв ше е рейтинга на радев!

    Алфи малфи, евроатлантици и управляващи/управлявали политици, ще разберат от къде изгрява слънцето!

    12:31 30.07.2026

  • 40 Дид

    0 0 Отговор
    Едва ли някой се интересува вече, от данните на социолозите! Видно на избори нямат нищо общо с истината.

    12:32 30.07.2026

  • 41 Алекса

    1 0 Отговор
    Йотова 50 % ??? Аааа не най малко е 90 !

    12:32 30.07.2026

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