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Легенда на търг: Истинска капсула на времето с герба на Ferrari и подписа на Лий Якока

Легенда на търг: Истинска капсула на времето с герба на Ferrari и подписа на Лий Якока

30 Юли, 2026 10:10 491 0

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Това италианско съвършенство с безценно американско наследство излиза на сцената за колекционери, обещавайки да счупи рекорди

Легенда на търг: Истинска капсула на времето с герба на Ferrari и подписа на Лий Якока - 1
Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

Когато две най-големи имена от автомобилната история се срещнат в един проект, резултатът рядко е нещо различно от шедьовър. Точно такъв е случаят с това изключително Ferrari F40 от 1991 година, което отброява едва 515 километра на своя километраж от момента, в който е напуснало поточната линия в Маранело. Машината, принадлежала на бившия президент на Ford и спасител на Chrysler Лий Якока, ще бъде разиграна на предстоящо наддаване, организирано от аукционната къща RM Sotheby's, като очакванията са сумата да достигне между четири и пет милиона долара.

Екземплярът с номер на шасито 87345 заема специално място в аналите на марката, тъй като е едва 94-тата сглобена бройка от общо 213 автомобила, предназначени за пазара в Северна Америка. Завършена в последните дни на 1990 година, суперавтомобилната икона е доставена директно от италианския завод до прага на известния мениджър, превръщайки се в една от перлите в личната му колекция.

Легенда на търг: Истинска капсула на времето с герба на Ferrari и подписа на Лий Якока

Автентичността и уникалният произход на този суперкар са напълно документирани. В оригиналната гаранционна книжка фигурира черно на бяло името на Якока, а купето пази специален метален плакет, потвърждаваща ексклузивното му производство за легендарния индустриалец. Бъдещият собственик ще получи не просто автомобил, а пълен комплект исторически артефакти, включително фабричния кожен калъф с инструкции, пълния набор от инструменти и марковия куфар за багаж.

Легенда на търг: Истинска капсула на времето с герба на Ferrari и подписа на Лий Якока

Проследяването на пробега през десетилетията разкрива колко педантично е съхраняван този автомобил през годините. Показанията на контролните уреди регистрират скромните 116 километра през 1992-а, 351 километра през 2006-а и едва 455 километра, когато колата сменя собственика си през 2012 година. Последният притежател на италианското бижу е опазвал машината в продължение на 14 години, без да добавя почти никакъв допълнителен пробег.

Преди да застане под чукчето на аукциона без запазена минимална цена, червената легенда е преминала през пълно и обстойно техническо обслужване при официалния представител на марката в Нюпорт Бийч. Сметката за реставрационните и профилактични процедури надхвърля 40 000 долара, като са подменени запалителните свещи, акумулаторът и са монтирани чисто нови гуми Pirelli P Zero, за да се гарантира, че автомобилът се намира в безупречно техническо състояние.

Легенда на търг: Истинска капсула на времето с герба на Ferrari и подписа на Лий Якока


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