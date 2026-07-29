Премиера за новия най-малък „джип“ на Mercedes

Mercedes-Benz официално разкри третото поколение на GLA. Изграден върху новата мулти-енергийна модулна архитектура на Mercedes (MMA), която споделя с модела CLA, този кросоувър преминава към платформа, ориентирана предимно към електромобилите, оборудвана с най-съвременни технологии, по-изчистени пропорции и значително по-просторно купе. Визуално новият GLA изглежда забележимо по-нисък и по-широк на пътя в сравнение с излизащото от производство поколение. Той е с 20 милиметра по-нисък, а междуосието му е удължено с 61 милиметра до общо 2,79 метра. Следата на задния мост е разширена с 31 милиметра, като размерите на колелата варират между 18 и 20 цола. От аеродинамична гледна точка кросоувърът постига впечатляващ коефициент на съпротивление от 0,27.

В предната част електрическите варианти се отличават със затворена решетка, включваща опционални 608 осветени точки, които изпълняват анимирани серии от приветствени ефекти. Моделите с двигатели с вътрешно горене запазват класическия хромиран мотив на звезда. В задната част GLA получава непрекъсната лента от задни светлини с характерни LED задни светлини във формата на звезди, разположени над изваяна визуална предпазна пластина.

Вътре опционалният MBUX Superscreen доминира върху арматурното табло, комбинирайки 10,25-инчов приборен панел с два масивни 14-инчови дисплея за водача и предния пътник. Работеща с най-новата операционна система MB.OS с AI гласово управление, инфоразвлекателната система поддържа вградени приложения за стрийминг като YouTube и Disney+. Над главите на пътниците опционалният панорамен покрив „Sky Control“ разполага с електрохромно стъкло, което може да се затъмнява в седем отделни сегмента. Пространството за краката на задните седалки се увеличава с 38 милиметра, а стандартният обем на багажника се увеличава със 70 литра до 410 литра. Сгъването на седалките с разпределение 40/20/40 увеличава общия обем на багажното пространство до 1 400 литра. Електрическите модели разполагат с допълнителен преден багажник (frunk) с обем 107 литра под капака.

Системите за подпомагане на водача достигат ниво 2 по скалата на SAE, като включват автоматизирана смяна на лентата при включване на мигача на магистрали и ново предупреждение за защита на джантите, за да се предотврати надраскване от бордюри. За шофиране извън пътя моделите със задвижване на четирите колела 4MATIC разполагат със специален режим за терен с изглед от камера „прозрачен капак“.

GLA преминава към високоскоростна 800-волтова електрическа система, поддържаща бързо зареждане с постоянен ток до 320 kW. На съвместим заряден уред батерията може да се зареди за пробег до 270 километра само за 10 минути. Възможностите за зареждане с променлив ток достигат до 22 kW.

Три изцяло електрически варианта ще водят пазарното лансиране през ноември:

GLA 200: Разполага с един електромотор с мощност 165 kW (224 к.с.), захранван от 58 kWh литиево-железо-фосфатна (LFP) батерия.

GLA 250+: Използва електродвигател с мощност 200 kW (272 к.с.), съчетан с никел-манган-кобалтова (NMC) батерия с капацитет 85 kWh, като постига пробег до 657 километра по европейския цикъл WLTP.

GLA 350 4MATIC: Представлява флагманската версия със задвижване на четирите колела и високи динамични характеристики, като развива мощност от 260 kW (354 hp) от 85 kWh NMC батерията и ускорява от 0 до 100 км/ч за 5,4 секунди. Теглителната способност на изцяло електрическите версии достига до 2 000 килограма.

Купувачите, които търсят двигатели с вътрешно горене, ще трябва да изчакат до началото на 2027 година, когато Mercedes ще представи два 48-волтови варианта с мека хибридна система. Тези модели съчетават 1,5-литров четирицилиндров турбодвигател с електрически мотор с мощност 22 kW (30 к.с.), интегриран в осемстепенна трансмисия с двойно съединител. Захранвана от компактна литиево-йонна батерия с капацитет 1,3 kWh, хибридната система позволява кратки периоди на изцяло електрическо шофиране при градски скорости, движение по инерция с изключен двигател при скорост над 100 км/ч и регенеративно спиране с мощност до 25 kW.