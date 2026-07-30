Прокуратурата разследва незаконно подслушване на служители в Община Горна Оряховица

Окръжната прокуратура във Велико Търново води мащабно разследване за незаконно подслушване на служители в сградата на Община Горна Оряховица. Сред основните лица, разпитани до момента по казуса, е кметът на общината Николай Рашков, съобщават от Нова телевизия.
Разследването е образувано въз основа на сигнал, подаден преди няколко месеца от служители в общинската администрация, които са открили подслушвателни устройства („бръмбари“), монтирани в кабинетите им.
Над 50 са разпитаните свидетели по досъдебното производство. Разследването се води от Окръжна следствена служба - Велико Търново и е под юрисдикцията на Районна прокуратура.
До момента, в качеството им на свидетели, са разпитани десетки, включително ръководни фигури и служители от общинската администрация. Основната цел на разследващите е да установят кой и с чие нареждане е поставил устройствата; кога и по какъв начин е осигурен достъп до кабинетите, както и с каква цел е събирана информацията.
Делото се води срещу неизвестен извършител и все още няма официално привлечено като обвиняем лице.
Уволнения под формата на „оптимизация на персонала“
Казусът придобива допълнително напрежение поради последвалите кадрови промени в институцията. Служителките, които са открили подслушвателните устройства и са подали сигнала, вече не са част от екипа на общината. Те са напуснали длъжностите си „по взаимно съгласие“. Като официален аргумент от страна на общинското ръководство е изтъкната „оптимизация на персонала“.
Случаят е предизвикал сериозен отзвук и недоволство сред работещите в общинската администрация.
От Районна прокуратура – Велико Търново потвърдиха, че процесуално-следствените действия продължават интензивно и се изясняват всички обстоятелства около незаконното СРС-подслушване в местната администрация.
Този, който без надлежно разрешение, което се изисква по закон, използва, продава или държи специално техническо произвежда, предназначено за негласно събиране на информация, се наказва с лишаване от свобода, от една до шест години.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Данчо
Коментиран от #3
11:30 30.07.2026
2 Овчар
11:33 30.07.2026
3 а с незаконния град
До коментар #1 от "Данчо":а с ктб а с престъпната приватизация а с петрохан а с елените а с борбата на мафията и олигархията а със спирането на кражбите а със македонеца на луната и още и още.......
11:34 30.07.2026
4 Оптимизация на държавни нищоправещи
Хора без работа генерират само интриги!
Затова са се подслушвали!
Коментиран от #6
11:34 30.07.2026
5 бая („бръмбари“), калинки на хранилка
Над 50 са разпитаните свидетели
за подслушване на общ поръчкари бъркащи в кацата с мед
11:44 30.07.2026
6 Затова са се подслушвали!
До коментар #4 от "Оптимизация на държавни нищоправещи":демек кой коя от мравуняка
сгащил докато дремали другите на бюрцата
11:46 30.07.2026
7 някой е отишъл и турил бръмбари
11:52 30.07.2026
8 И какво
12:01 30.07.2026
9 Пенчо
12:12 30.07.2026
10 Не Мисля Че Комуникацията !
Трябва Да Е Скрита !
Напротив !
Трябва да е Общо изветна !
Тъй като Засяга !
Всеки От Нас !
12:13 30.07.2026
11 В БГ се подслушва масово.
12:17 30.07.2026