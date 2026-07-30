Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
България »
Всички градове »
Прокуратурата разследва незаконно подслушване на служители в Община Горна Оряховица

Прокуратурата разследва незаконно подслушване на служители в Община Горна Оряховица

30 Юли, 2026 11:24 855 11

  • разследване-
  • незаконно подслушване-
  • служители-
  • горна оряховица

Казусът придобива допълнително напрежение поради последвалите кадрови промени в институцията. Служителките, които са открили подслушвателните устройства и са подали сигнала, вече не са част от екипа на общината. Те са напуснали длъжностите си „по взаимно съгласие“. Като официален аргумент от страна на общинското ръководство е изтъкната „оптимизация на персонала“.

Прокуратурата разследва незаконно подслушване на служители в Община Горна Оряховица - 1
Снимка: Нова телевизия
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Окръжната прокуратура във Велико Търново води мащабно разследване за незаконно подслушване на служители в сградата на Община Горна Оряховица. Сред основните лица, разпитани до момента по казуса, е кметът на общината Николай Рашков, съобщават от Нова телевизия.
Разследването е образувано въз основа на сигнал, подаден преди няколко месеца от служители в общинската администрация, които са открили подслушвателни устройства („бръмбари“), монтирани в кабинетите им.
Над 50 са разпитаните свидетели по досъдебното производство. Разследването се води от Окръжна следствена служба - Велико Търново и е под юрисдикцията на Районна прокуратура.

До момента, в качеството им на свидетели, са разпитани десетки, включително ръководни фигури и служители от общинската администрация. Основната цел на разследващите е да установят кой и с чие нареждане е поставил устройствата; кога и по какъв начин е осигурен достъп до кабинетите, както и с каква цел е събирана информацията.

Делото се води срещу неизвестен извършител и все още няма официално привлечено като обвиняем лице.

Уволнения под формата на „оптимизация на персонала“

Казусът придобива допълнително напрежение поради последвалите кадрови промени в институцията. Служителките, които са открили подслушвателните устройства и са подали сигнала, вече не са част от екипа на общината. Те са напуснали длъжностите си „по взаимно съгласие“. Като официален аргумент от страна на общинското ръководство е изтъкната „оптимизация на персонала“.
Случаят е предизвикал сериозен отзвук и недоволство сред работещите в общинската администрация.

От Районна прокуратура – Велико Търново потвърдиха, че процесуално-следствените действия продължават интензивно и се изясняват всички обстоятелства около незаконното СРС-подслушване в местната администрация.

Този, който без надлежно разрешение, което се изисква по закон, използва, продава или държи специално техническо произвежда, предназначено за негласно събиране на информация, се наказва с лишаване от свобода, от една до шест години.


България
Поставете оценка:
Оценка 3.7 от 6 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Данчо

    7 0 Отговор
    А какво стана с крипто скандала?!

    Коментиран от #3

    11:30 30.07.2026

  • 2 Овчар

    7 0 Отговор
    Прокурорите в България са подслушвани в продължение на много години , вампирите имат компромати .! Никой прокурор няма да е полезен докато не бъде изхвърлен ..!

    11:33 30.07.2026

  • 3 а с незаконния град

    4 0 Отговор

    До коментар #1 от "Данчо":

    а с ктб а с престъпната приватизация а с петрохан а с елените а с борбата на мафията и олигархията а със спирането на кражбите а със македонеца на луната и още и още.......

    11:34 30.07.2026

  • 4 Оптимизация на държавни нищоправещи

    3 0 Отговор
    трябва да има!
    Хора без работа генерират само интриги!
    Затова са се подслушвали!

    Коментиран от #6

    11:34 30.07.2026

  • 5 бая („бръмбари“), калинки на хранилка

    1 0 Отговор
    са разпитани десетки, включително ръководни фигури и служители от общинската администрация
    Над 50 са разпитаните свидетели
    за подслушване на общ поръчкари бъркащи в кацата с мед

    11:44 30.07.2026

  • 6 Затова са се подслушвали!

    2 0 Отговор

    До коментар #4 от "Оптимизация на държавни нищоправещи":

    демек кой коя от мравуняка
    сгащил докато дремали другите на бюрцата

    11:46 30.07.2026

  • 7 някой е отишъл и турил бръмбари

    0 0 Отговор
    ама защо точно на оряховица . то в една община какви експерти работят . административната власт . партия печели и слага кмет . той прави екип за да работи по добре . за какво може да ги подслухат . в редица общини няма бръмбари . то е незаконно . как ли са ги разкрили . някой е видял във тоалетната антенка с микрофонче . имаше подобен случай на даскал с камера в тоалетната на учениците . съвсем незаконно разбира се . много матеряли от снимане и подслухване има при сс клуба и петрохан . пак незаконно .

    11:52 30.07.2026

  • 8 И какво

    1 0 Отговор
    разследва при шуробаджанащината , която цари ?

    12:01 30.07.2026

  • 9 Пенчо

    1 1 Отговор
    Факти, защо нищо не пишете, че съдия издаде заповед за закрила на Мария Златарева и дъщеря ѝ от Емил Дечев, като арест грози бившия министър?!

    12:12 30.07.2026

  • 10 Не Мисля Че Комуникацията !

    1 0 Отговор
    Между Държавни Служители !

    Трябва Да Е Скрита !

    Напротив !

    Трябва да е Общо изветна !

    Тъй като Засяга !

    Всеки От Нас !

    12:13 30.07.2026

  • 11 В БГ се подслушва масово.

    2 0 Отговор
    Ненормалщина и много нисък морал , клюкарщина. От всякакви партии и организации.

    12:17 30.07.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол