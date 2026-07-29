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Honda пуска кросоувър на базата на Accord

Honda пуска кросоувър на базата на Accord

29 Юли, 2026 11:46 834 5

  • honda-
  • accord-
  • купеобразен кросоувър

Компанията планира нов кросоувър с прагматична каросерия и хибридно задвижване, насочен пряко към аудиторията на купе-всъдеходите

Honda пуска кросоувър на базата на Accord - 1
Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

Автомобилният гигант Honda отново обръща поглед към концепцията за високопроходим вариант на своя най-популярен седан, търсейки оптималния баланс между рафинирано пътно поведение и допълнителна функционалност. Подготвяният проект, обозначаван на този етап като Accord SUV, залага на популярната формула на повдигнат хечбек с увеличен клирънс, по-големи колела и значително по-щедро багажно пространство. Според предварителните планове производственият процес трябва да бъде стартиран в средата на 2029 година в поточните линии на завода в Мерисвил, щат Охайо.

Идеята за подобно превозно средство не е чужда за японската марка, която между 2010 и 2015 година предлагаше на пазара модела Accord Crosstour. Тогавашният пионер обаче изпревари своето време и така и не успя да разгърне търговския си потенциал. Днес пазарната конюнктура е коренно различна, като потребителският интерес към всъдеходните силуети с плавно падаща покривна линия бележи рекордни нива, давайки реален шанс за успех на втория опит на бранда.

Новото попълнение ще дебютира съвместно с новото поколение на класическия седан Accord, като и двете модификации ще разчитат на следваща инкарнация на хибридната задвижваща система на марката. Маркетинговото позициониране цели да запълни нишата между компактния CR-V и по-големия Pilot, спирайки отлива на клиенти към японския конкурент Subaru Outback – модел, който през последните години системно привлича купувачи, подменящи своите по-стари автомобили Honda.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Само

    7 1 Отговор
    На мен ли, малко ми прилича на Ламборгини?

    Коментиран от #3

    11:51 29.07.2026

  • 2 Харесва ми

    10 1 Отговор
    надеждността на марката няма място за коментар.

    Коментиран от #4

    11:56 29.07.2026

  • 3 Да в задната част

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "Само":

    но на живо може и да не е така + това ще има доста промени докато докосне пътя.

    12:00 29.07.2026

  • 4 Хонда си е Хонда

    8 1 Отговор

    До коментар #2 от "Харесва ми":

    Последната истинска автомобилна марка за простосмъртните

    12:09 29.07.2026

  • 5 Сър Мастър Бейтс

    2 2 Отговор
    Не мога да разбера, да няма някакво неоповестено съревнование между производителите кой ще изкара най-грозната кола? Освен това, Хонда (както и Тойота) не е същата марка, в сравнение с това което познаваме от преди 20 години. Да не говорим за цените на новите им автомобили...

    12:35 29.07.2026