Honda пуска кросоувър на базата на Accord

Автомобилният гигант Honda отново обръща поглед към концепцията за високопроходим вариант на своя най-популярен седан, търсейки оптималния баланс между рафинирано пътно поведение и допълнителна функционалност. Подготвяният проект, обозначаван на този етап като Accord SUV, залага на популярната формула на повдигнат хечбек с увеличен клирънс, по-големи колела и значително по-щедро багажно пространство. Според предварителните планове производственият процес трябва да бъде стартиран в средата на 2029 година в поточните линии на завода в Мерисвил, щат Охайо.

Идеята за подобно превозно средство не е чужда за японската марка, която между 2010 и 2015 година предлагаше на пазара модела Accord Crosstour. Тогавашният пионер обаче изпревари своето време и така и не успя да разгърне търговския си потенциал. Днес пазарната конюнктура е коренно различна, като потребителският интерес към всъдеходните силуети с плавно падаща покривна линия бележи рекордни нива, давайки реален шанс за успех на втория опит на бранда.

Новото попълнение ще дебютира съвместно с новото поколение на класическия седан Accord, като и двете модификации ще разчитат на следваща инкарнация на хибридната задвижваща система на марката. Маркетинговото позициониране цели да запълни нишата между компактния CR-V и по-големия Pilot, спирайки отлива на клиенти към японския конкурент Subaru Outback – модел, който през последните години системно привлича купувачи, подменящи своите по-стари автомобили Honda.