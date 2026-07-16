Обновиха Toyota Corolla за годишнината ѝ

Едва ли има автомобил, който да олицетворява глобалния успех по-добре от емблематичната Toyota Corolla. Превърнала се в най-произвеждания модел в историята на японската марка, легендата отбелязва своята зашеметяваща 60-годишнина. По повод този знаков юбилей пазарът посреща обновената гама на хечбека за моделната 2026 година, начело с ексклузивната празнична серия Toyota Corolla Sport. Световният дебют на козметичните и технологични подобрения се състоя по време на официалните тържества, подчертавайки непреходното значение на модела за автомобилната индустрия.

Юбилейното издание, носещо обозначението 60th Anniversary G "Z Active Elegance", се отличава от стандартната гама с по-агресивна осанка и специфични детайли. Каросерията може да бъде боядисана в изискан черен нюанс или в ефектна двуцветна комбинация, а разширените предни калници гордо носят плакети с надпис "60th Anniversary". В интериора на специалната версия купувачите ще открият арматурно табло, тапицирано с висококачествена екокожа, върху която е гравирано емблематичното юбилейно лого. Спортните предни седалки са решени в комбинация от черна и бежова естествена и изкуствена кожа, а усещането за динамика се допълва от стилни алуминиеви капачки на педалите.

Промените при стандартния хечбек също заслужават внимание, като моделът вече стъпва на нови двуцветни 18-инчови алуминиеви джанти и предлага разширена палитра от екстериорни цветове. Дигитализацията в купето е пренесена на следващо ниво. Базовите нива на оборудване вече разполагат със 7-инчов цифров инструментален панел пред водача, докато по-високите спецификации глезят пасажерите с огромен 12,3-инчов виртуален кокпит и модерна 10,5-инчова сензорна инфоразвлекателна система.

По отношение на сигурността, японският производител прави сериозна крачка напред с внедряването на най-новото поколение на комплекса за активна безопасност Toyota Safety Sense 3.0, който вече е част от стандартното оборудване. Системата за подпомагане на водача използва изцяло нови камери с повишена разделителна способност и разширен ъгъл на заснемане, както и радар с увеличен обсег на действие. Огромен плюс е и поддръжката на безжични актуализации, което гарантира, че софтуерът на автомобила ще остане актуален през целия му жизнен цикъл.

Под капака промени липсват, като задвижването продължава да се поверява на познатата и изключително икономична хибридна конфигурация. Тя комбинира 1,8-литров атмосферен бензинов двигател с мощност от 98 конски сили, компактна тягова батерия и електромотор с мощност 95 к.с. и въртящ момент от 185 Нм. Продажбите на празничния хечбек вече стартираха на родния му пазар в Япония. Началната цена на юбиляра е фиксирана на 3 438 000 йени, което се равнява на приблизително 18 100 евро.