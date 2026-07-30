AWD срещу 4WD - какво означават тези съкращения и коя система е по-добра?

Задвижването на всички колела остава една от най-търсените характеристики в автомобилите. Основният принцип е ясен, разпределянето на мощността на двигателя към всичките четири колела, а не само към две, осигурява по-добро сцепление, когато пътната настилка е хлъзгава. Въпреки това, независимо колко агресивно маркетинговите кампании на автомобилните производители се опитват да размият границите между термините, задвижването на всички колела (AWD) и традиционното задвижване на четирите колела (4WD) се основават на фундаментално различни механични конфигурации, проектирани за различни цели.

Системите за задвижване на всички колела (AWD) са създадени предимно за използване по пътищата и работят автоматично, без намеса от страна на водача. По-голямата част от съвременните леки автомобили и кросоувъри използват система за задвижване на всички колела (AWD). При нормални сухи условия автомобилът функционира като автомобил със задвижване на две колела, с превес към предните или задните колела, за да се постигне максимална горивна ефективност. В момента, в който електронните сензори засекат прибуксуване на колелата, системата незабавно пренасочва въртящия момент към втория мост.

Системите за постоянно задвижване на всички колела (Full-time AWD) следват малко по-различен подход. Марки като Subaru и Audi използват системи с постоянно задвижване използват централен диференциал, за да разпределят непрекъснато мощността към двата моста по всяко време. Макар това да осигурява постоянно сцепление на неасфалтирани или хлъзгави повърхности, то води до леко влошаване на икономията на гориво. По подобен начин работят и съвременните хибридни системи за задвижване на четирите колела, които изцяло премахват механичните връзки с кардан, като поставят традиционен бензинов двигател на единия мост и специални електродвигатели на другия.

Независимо от конкретния вариант, системите за задвижване на четирите колела са проектирани да се адаптират безпроблемно към променящите се пътни условия в движение, което ги прави идеални за ежедневни кросоувъри, седани и спортни автомобили.

От друга страна, задвижването на четирите колела, често обозначавано като 4x4 или 4WD, е проектирано за тежки офроуд условия и интензивна експлоатация. Срещано почти изключително при пикапи и офроуд модели, задвижването 4WD изисква ръчно управление от страна на водача чрез физически лост или бутон за избор между конкретни режими на задвижване:

2H (Two-High): Задвижване на задните (предните) колела за стандартно шофиране по суха настилка.

4H (Four-High): Задейства и четирите колела за сцепление на рохкав терен, при обилен сняг или кал.

4L (Four-Low): Задейства по-ниски предавателни числа, за да максимизира въртящия момент при преодоляване на стръмни скали или дълбока кал при ниски скорости.

За разлика от AWD, която разчита на централен диференциал, за да позволи на предните и задните колела да се въртят с различни скорости при завиване, системата 4WD използва разпределителна кутия, която механично свързва предния и задния кардан в съотношение 50/50.

Ако плановете ви за уикенда включват преодоляване на тежки офроуд терени или превозване на оборудване през дълбока кал, специализиран автомобил с 4WD е незаменим. За почти всички останали, които се придвижват по типични зимни пътища, при дъжд или по чакълести второстепенни пътища, системата AWD е далеч по-практичният и ефективен избор.

Струва си също да се помни, че никоя конфигурация на задвижващия механизъм не може да пренебрегне законите на физиката. Предаването на мощност към всичките четири колела ви помага да ускорявате върху хлъзгави повърхности, но не ви помага при спиране или влизане в завои. При тежки зимни условия автомобил с предно задвижване, оборудван с подходящи зимни гуми, ще се представя по-добре от автомобил с AWD, оборудван със стандартни всесезонни гуми.