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Прибират останките от мамута край Русе

Прибират останките от мамута край Русе

30 Юли, 2026 11:33 853 13

  • останки-
  • мамут-
  • русе

Спадът на Дунав може да разкрие още кости

Прибират останките от мамута край Русе - 1
Снимка: РИМ Русе
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

"Започна прибирането на останките от мамута, открит близо до русенското село Ряхово", съобщи Регионалният исторически музей в Русе. Вероятно при последващо спадане на водите на Дунав, ще се покажат и други кости.

Сигналът за останки от голям хоботен бозайник в коритото на реката е подаден от жител на селото, а директорът на музея проф. Николай Ненов потвърди за находката. Става въпрос за бедрена кост, бивник, както и долна челюст с характерните два дъвкателни зъба.

Останките станаха видими в плитчините на Дунав след рекордното спадане на водното ниво заради горещините.

Любопитната находка постави България във фокуса на световните агенции. Откритието беше отразено от световни новинарски агенции като Ройтерс, които показват видео на местната телевизия КИС-13.

По думите на проф. Ненов предварителната хипотеза е, че останките не са донесени от течението на реката. В района са откривани множество подобни находки, извадени с драгажна техника от речните наноси, но настоящият случай е различен, тъй като откритите части са концентрирани на едно място, споделя още той.

„Това дава основание да се предполага, че животното е загинало именно там“, казва проф. Ненов.

Според него учени и при предишни наблюдения са посочвали, че районът може да крие подобни находки. Предполага се, че преди хилядолетия мястото е представлявало блато, където животното е загинало.

Прибират останките от мамута край Русе
Прибират останките от мамута край Русе


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    9 1 Отговор
    Бабата на Делян Пеевски.

    11:34 30.07.2026

  • 2 Гост

    7 2 Отговор
    Като знам какви са наще.... ще ги изхвърлят на боклука...

    11:35 30.07.2026

  • 3 След години

    7 2 Отговор
    така ще откриват и българи, някога живяли по тези земи!

    11:39 30.07.2026

  • 4 Юмер

    7 1 Отговор
    Тоя бабач,,дето ги намери,,,,,от музейите и археолозите,,,го проклинат до 9то коляно,,,,,Сега се пържат в калта да ровят костите на Михаля,,,,,,вместо да дремят на климатик в собите,,,

    11:40 30.07.2026

  • 5 АГАТ а Кристи

    0 0 Отговор
    Аааа, тя си е в президентството, даже щяла да се кандидатира за... пак

    11:43 30.07.2026

  • 6 Без име

    6 0 Отговор
    Снимката с щайгата кърти. 😁

    Коментиран от #9

    11:44 30.07.2026

  • 7 Баба Цона

    1 0 Отговор
    А дал съ му намериле грездея на туй нящо? Що не казвът колку е гулям?

    11:46 30.07.2026

  • 8 е подаден от жител на селото

    3 0 Отговор
    ама че са стиснати
    и никва награда на човечеца
    дет ще му остане прякора "Мамута" в селото

    да се е сетил да ги прибере костите
    бая богати хора биха му кихнали милион за тях

    11:53 30.07.2026

  • 9 Мисит

    3 0 Отговор

    До коментар #6 от "Без име":

    С тая картонена щайга ,за експорт на домат,,,,все едно е на бригада за домат 86г,,,,в с.Обнова ,,,и ТИРа чака ,,,,,,

    11:55 30.07.2026

  • 10 оня с коня

    1 0 Отговор
    Езлиза че преди Турското,Византийското и всякакви други робства сме били под Мамутско.

    11:58 30.07.2026

  • 11 Шуменската пантера

    1 0 Отговор
    На път за Румъния му е видяла сметката

    12:01 30.07.2026

  • 12 Два Мамута !

    1 1 Отговор
    Прибират !

    Останките !

    На Трети !

    12:15 30.07.2026

  • 13 наблюдател

    0 0 Отговор
    Краси, счупили сте му ченето на горкия мамут!

    12:28 30.07.2026

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