Прибират останките от мамута край Русе

"Започна прибирането на останките от мамута, открит близо до русенското село Ряхово", съобщи Регионалният исторически музей в Русе. Вероятно при последващо спадане на водите на Дунав, ще се покажат и други кости.

Сигналът за останки от голям хоботен бозайник в коритото на реката е подаден от жител на селото, а директорът на музея проф. Николай Ненов потвърди за находката. Става въпрос за бедрена кост, бивник, както и долна челюст с характерните два дъвкателни зъба.

Останките станаха видими в плитчините на Дунав след рекордното спадане на водното ниво заради горещините.

Любопитната находка постави България във фокуса на световните агенции. Откритието беше отразено от световни новинарски агенции като Ройтерс, които показват видео на местната телевизия КИС-13.

По думите на проф. Ненов предварителната хипотеза е, че останките не са донесени от течението на реката. В района са откривани множество подобни находки, извадени с драгажна техника от речните наноси, но настоящият случай е различен, тъй като откритите части са концентрирани на едно място, споделя още той.

„Това дава основание да се предполага, че животното е загинало именно там“, казва проф. Ненов.

Според него учени и при предишни наблюдения са посочвали, че районът може да крие подобни находки. Предполага се, че преди хилядолетия мястото е представлявало блато, където животното е загинало.