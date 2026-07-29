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BMW подготвя първото в историята си електрическо кабрио

BMW подготвя първото в историята си електрическо кабрио

29 Юли, 2026 12:40 501 3

  • bmw-
  • i3-
  • i4-
  • i4 convertible-
  • кабриолет
BMW подготвя първото в историята си електрическо кабрио - 1
Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

Слуховете за изцяло електрически кабриолет от Мюнхен вече не са просто спекулации, след като неотдавнашни шпионски снимки, запечатали силно маскиран прототип, , потвърждават, че BMW официално ще пусне на пазара i4 Convertible. Отказвайки се от сложните сгъваеми твърди покриви от миналото, предстоящият кабриолет явно е оборудван с класически, електрически сгъваем текстилен покрив. Решението да се заложи на текстилен покрив намалява механичната сложност и теглото, като освобождава ценно багажно пространство в задната част. Освен силуета си, прототипът разкрива характерни пропорции, повлияни от изцяло новата електрическа платформа, която удължава междуосието, като същевременно измества колелата към крайните ъгли.

Когато двувратият модел се появи в шоурумите около 2028 година, той ще навлезе в изключително тясна ниша на пазара на луксозните автомобили. Шофирането на открит покрив с нулеви емисии остава изненадващо рядко явление днес, като изборът се ограничава предимно до компактни градски автомобили като Fiat 500e Cabrio или нишови предложения като MG Cyberster и ултраексклузивния Maserati GranCabrio Folgore. С пускането на подобен BMW ще заеме уникален пазарен сегмент, който ще бъде почти изцяло негов.

С кодово име NA3 зад затворени врати, i4 Convertible заема високотехнологичната си основа директно от революционната архитектура „Neue Klasse“ на марката. Под каросерията шофьорите могат да очакват авангардна 800-волтова електрическа архитектура, способна на бързо DC зареждане, наред с ефективна батерийна технология, насочена към пробег над 800 километра по цикъла WLTP.

Визуално тестовият прототип скрива окончателния си дизайн на светлинните елементи, но затворената предна маска и плавната линия на капака ясно отразяват минималистичния стил на „Neue Klasse“, въведен при седана i3. Кабриолетът няма да бъде сам в пътя си към пазара. BMW разработва успоредно и i4 Coupe с твърд покрив под кодовото име NA2, създавайки впечатляваща двойка двуврати модели, чийто дебют е планиран едновременно към края на десетилетието.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Никой не иска вече да

    1 1 Отговор
    купува фашистките таратайки на Урсула.Япония, Корея и другарят Си Дзин пляскат европейките таратайки.

    Коментиран от #2

    13:19 29.07.2026

  • 2 Така е

    0 1 Отговор

    До коментар #1 от "Никой не иска вече да":

    Кой ще тръгне да си купува електрическо BMW ix3, след като на пазара има най-великолепният електрически автомобил произвеждан някога Toyota BZ4X!

    Това е шедьовър за който всички се редят на опашки и има тригодишни листове за чакащи.


    За BMW ix3 няма желаещи и вече са напълнили няколко огромни паркинга, защото всеки нормален човек иска да си купи японски електромобил защото са най-великите!

    Ти бъзикаш ли се с нас?

    Коментиран от #3

    13:30 29.07.2026

  • 3 Механик

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Така е":

    Искам да приемаш нещата с усмивка и дебел портфейл като ми дойдеш на гости в сервиза.Имам много готина руса кака дето приема гостите и им прави кафе докато чакат за оферта.

    13:45 29.07.2026