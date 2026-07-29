BMW подготвя първото в историята си електрическо кабрио

Слуховете за изцяло електрически кабриолет от Мюнхен вече не са просто спекулации, след като неотдавнашни шпионски снимки, запечатали силно маскиран прототип, , потвърждават, че BMW официално ще пусне на пазара i4 Convertible. Отказвайки се от сложните сгъваеми твърди покриви от миналото, предстоящият кабриолет явно е оборудван с класически, електрически сгъваем текстилен покрив. Решението да се заложи на текстилен покрив намалява механичната сложност и теглото, като освобождава ценно багажно пространство в задната част. Освен силуета си, прототипът разкрива характерни пропорции, повлияни от изцяло новата електрическа платформа, която удължава междуосието, като същевременно измества колелата към крайните ъгли.

Когато двувратият модел се появи в шоурумите около 2028 година, той ще навлезе в изключително тясна ниша на пазара на луксозните автомобили. Шофирането на открит покрив с нулеви емисии остава изненадващо рядко явление днес, като изборът се ограничава предимно до компактни градски автомобили като Fiat 500e Cabrio или нишови предложения като MG Cyberster и ултраексклузивния Maserati GranCabrio Folgore. С пускането на подобен BMW ще заеме уникален пазарен сегмент, който ще бъде почти изцяло негов.

С кодово име NA3 зад затворени врати, i4 Convertible заема високотехнологичната си основа директно от революционната архитектура „Neue Klasse“ на марката. Под каросерията шофьорите могат да очакват авангардна 800-волтова електрическа архитектура, способна на бързо DC зареждане, наред с ефективна батерийна технология, насочена към пробег над 800 километра по цикъла WLTP.

Визуално тестовият прототип скрива окончателния си дизайн на светлинните елементи, но затворената предна маска и плавната линия на капака ясно отразяват минималистичния стил на „Neue Klasse“, въведен при седана i3. Кабриолетът няма да бъде сам в пътя си към пазара. BMW разработва успоредно и i4 Coupe с твърд покрив под кодовото име NA2, създавайки впечатляваща двойка двуврати модели, чийто дебют е планиран едновременно към края на десетилетието.