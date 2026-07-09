Докато конкурентните автомобилни конгломерати са заети с внедряването на скъпи, автономни роботи, управлявани от изкуствен интелект, Volkswagen залага на една чудесно „нискотехнологична“ биологична алтернатива. В рамките на нова инициатива за устойчивост в производствената си инфраструктура в Познан, Полша, германският автомобилен производител официално се раздели с флота си от бензинови косачки, за да „назначи“ на тяхно работна сила от 100 овце от местната порода „Велкополска“, на които е възложена задачата да поддържат по естествен начин обширните пасища, простиращи се сред високоволтовата енергийна мрежа на завода.

Този екип за поддръжка е разположен върху обширна фотоволтаична инсталация с мощност 18,3 мегавата, проектирана и управлявана от варшавския разработчик на соларни системи Quanta Energy. Простираща се директно под гъстата корона от над 31 000 слънчеви панела, тази масивна система за чиста енергия действа като промишлен енергиен център за сглобяващите линии на автомобилите, като в слънчеви дни с висока инсолация произвежда достатъчно локално електроенергия, за да покрие напълно непосредственото енергийно потребление на завода, като същевременно безопасно покрива около 25 процента от общото му годишно потребление от електропреносната мрежа. Като замества традиционните косачки с пасящ добитък, Volkswagen напълно неутрализира структурния риск от случайно прерязване на чувствителните ниско висящи кабели на инсталацията или линиите на инверторите от механичните ножове. Според главния животновъд на стадото, овцете са се приспособили към високотехнологичната си пасищна площ с изненадваща бързина, инстинктивно разделяйки се на компактни и ефективни групи за паша, които остават напълно спокойни под извисяващите се стоманени слънчеви скоби.

Освен непосредствените икономии от поддръжката на ландшафта, корпоративната инициатива служи и като сериозна академична тестова платформа за разрастващата се област на агроволтаиката – симбиотичната интеграция на селското стопанство и възобновяемата енергия на споделена земя. Работейки в пряко партньорство с агрономически експерти от Университета по природни науки в Познан, промишленият обект е превърнат в жива лаборатория, проследяваща как контролираните модели на паша променят регионалното биоразнообразие, състава на горния почвен слой и качеството на местната растителност. Едновременно с това изследователите анализират промените в микроклимата под панелите, за да определят дали обширната слънчева сянка ефективно предпазва защитената регионална порода овце от топлинния стрес в средата на лятото.