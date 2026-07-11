Продава се първото серийно Ferrari Luce, а цената се очаква да достигне близо 1 милион евро

Традиционалистите в Маранело се готвят за сериозно събитие, тъй като Ferrari се подготвя да пусне на търг най-противоречивото си творение от десетилетия насам. Въпреки че предизвика незабавна буря от критики в интернет от страна на феновете още при световната си премиера, изцяло електрическата Ferrari Luce вече се оказва изключително печеливш залог за италианската икона. Още преди да излезе и един екземпляр за клиент от сглобяващата линия, Ferrari обяви, че „Шаси 0“, първият сериен вариант на електрическия Gran Turismo с мощност 1 050 конски сили, ще подмине изцяло дилърската мрежа и ще се отправи направо към благотворителен търг без максимална цена, организиран от RM Sotheby’s по време на Monterey Car Week през август тази година.

За да отбележи този исторически момент в развитието на автомобилите с нулеви емисии, отделът за индивидуализация на фабриката е превърнал „Шаси 0“ в единствен по рода си чрез програмата „Ferrari Tailor Made“. Разработен съвместно с Ferrari Design Studio, автомобилът предлага буквална интерпретация на името си „Luce“, което на италиански означава „светлина“. Екстериорът е облечен в ексклузивна боя Madreperla Semi-Gloss, която драматично преминава от наситено зелено към богато виолетово в зависимост от това как калифорнийското слънце осветява каросерията. В интериора кабината се отказва от традиционните черни повърхности в полза на светло, ефирно оформление с метализирана кожа Le Mans от Швейцария с покритие Perla, съчетана с контрастиращи вторични акценти в Grigio Corvara.

Всеки детайл по „Шаси 0“ е бил обект на изключително внимание, за да се гарантира, че то остава напълно неповторимо, от специално изработените джанти и изработените по поръчка спирачни апарати до емблематичното лого „Prancing Horse“ на бял фон. Макар Ferrari официално да оценява стойността на автомобила на над 962 000 евро, липсата на максимална цена означава, че колекционерите с дълбоки джобове биха могли да изстрелят крайната цена на търга до небесните висини, като всички приходи ще бъдат насочени към образователни инициативи чрез Фондацията на Ferrari.

Дори при приблизителна базова цена около 550 000 евро и вълна от цинични коментари в Европа, заможните купувачи в Китай вече показаха интерес към новия модел. Първоначалният тираж от 88 автомобила изчезна почти мигновено, което показва, че макар че конфигурацията с четири електродвигателя и цифрово-акустичната аудиосистема да дразнят традиционните автомобилни ентусиасти, смелият скок на Ferrari в електрическата ера вече е намерил своите истински привърженици.