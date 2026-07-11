Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Авто »
Продава се първото серийно Ferrari Luce, а цената се очаква да достигне близо 1 милион евро

Продава се първото серийно Ferrari Luce, а цената се очаква да достигне близо 1 милион евро

11 Юли, 2026 12:00 847 8

  • ferrari-
  • luce-
  • търг-
  • продажба

Екстериорът е облечен в ексклузивна боя Madreperla Semi-Gloss

Продава се първото серийно Ferrari Luce, а цената се очаква да достигне близо 1 милион евро - 1
Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

Традиционалистите в Маранело се готвят за сериозно събитие, тъй като Ferrari се подготвя да пусне на търг най-противоречивото си творение от десетилетия насам. Въпреки че предизвика незабавна буря от критики в интернет от страна на феновете още при световната си премиера, изцяло електрическата Ferrari Luce вече се оказва изключително печеливш залог за италианската икона. Още преди да излезе и един екземпляр за клиент от сглобяващата линия, Ferrari обяви, че „Шаси 0“, първият сериен вариант на електрическия Gran Turismo с мощност 1 050 конски сили, ще подмине изцяло дилърската мрежа и ще се отправи направо към благотворителен търг без максимална цена, организиран от RM Sotheby’s по време на Monterey Car Week през август тази година.

За да отбележи този исторически момент в развитието на автомобилите с нулеви емисии, отделът за индивидуализация на фабриката е превърнал „Шаси 0“ в единствен по рода си чрез програмата „Ferrari Tailor Made“. Разработен съвместно с Ferrari Design Studio, автомобилът предлага буквална интерпретация на името си „Luce“, което на италиански означава „светлина“. Екстериорът е облечен в ексклузивна боя Madreperla Semi-Gloss, която драматично преминава от наситено зелено към богато виолетово в зависимост от това как калифорнийското слънце осветява каросерията. В интериора кабината се отказва от традиционните черни повърхности в полза на светло, ефирно оформление с метализирана кожа Le Mans от Швейцария с покритие Perla, съчетана с контрастиращи вторични акценти в Grigio Corvara.

Продава се първото серийно Ferrari Luce, а цената се очаква да достигне близо 1 милион евро

Всеки детайл по „Шаси 0“ е бил обект на изключително внимание, за да се гарантира, че то остава напълно неповторимо, от специално изработените джанти и изработените по поръчка спирачни апарати до емблематичното лого „Prancing Horse“ на бял фон. Макар Ferrari официално да оценява стойността на автомобила на над 962 000 евро, липсата на максимална цена означава, че колекционерите с дълбоки джобове биха могли да изстрелят крайната цена на търга до небесните висини, като всички приходи ще бъдат насочени към образователни инициативи чрез Фондацията на Ferrari.

Продава се първото серийно Ferrari Luce, а цената се очаква да достигне близо 1 милион евро

Дори при приблизителна базова цена около 550 000 евро и вълна от цинични коментари в Европа, заможните купувачи в Китай вече показаха интерес към новия модел. Първоначалният тираж от 88 автомобила изчезна почти мигновено, което показва, че макар че конфигурацията с четири електродвигателя и цифрово-акустичната аудиосистема да дразнят традиционните автомобилни ентусиасти, смелият скок на Ferrari в електрическата ера вече е намерил своите истински привърженици.


Поставете оценка:
Оценка 2 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Японеца

    2 1 Отговор
    Накичете я със спойлери и пластмасови елементи да се продава!
    Другият трик е лимитиране на 50 или 100бр. и готово.

    12:11 11.07.2026

  • 2 При китайците,

    2 2 Отговор
    ще намерите по-добра на тройно по-ниска цена, не че тази не е пляkана с китайски части!

    12:26 11.07.2026

  • 3 Пилотът Гошу

    0 1 Отговор
    Страшен резил...

    12:27 11.07.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 хех

    3 1 Отговор
    Помня как във Ферари секълняха, че никога няма да пуснат СУВ. После помня как се кълняха, че никога няма да пуснат електричка... Пълно посмешище е този бранд.

    12:53 11.07.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Автоценител

    1 0 Отговор
    Автомобил от 2030 година

    13:45 11.07.2026