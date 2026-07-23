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Продава се най-уникалното Lamborghini Countach

Продава се най-уникалното Lamborghini Countach

23 Юли, 2026 16:30 873 4

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Автомобилният екземпляр от 1979 година с едва 1803 километра на километража се отправя към престижния търг в Монтерей с прогнозна цена от 2.6 милиона долара

Продава се най-уникалното Lamborghini Countach - 1
Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

Пазарът на редки колекционерски автомобили се подготвя за едно от най-вълнуващите си събития. Под чукчето на аукционната къща RM Sotheby's в Монтерей ще застане автомобилен скъпоценен камък – Lamborghini Countach LP400 S Series I от 1979 година. Автомобилът с номер на шаси 1121086 се смята за най-добре запазения екземпляр от тази серия в света, като ценовата му оценка варира между 2,2 и 2,6 милиона щатски долара.

Тайната зад впечатляващата сума се крие в автентичността. Италианската икона е напуснала завода в Сант'Агата Болоњезе в класическата цветова комбинация от яркочервена боя Rosso и интериор от черна естествена кожа Nero. Автомобилът е запазил напълно оригиналното си фабрично покритие, автентичните европейски метални брони и дори първоначалния си комплект гуми Pirelli P7. През десетилетията купето е натрупало нищожните 1803 километра, което го превръща в практически нов автомобил.

Продава се най-уникалното Lamborghini Countach

Историята на екземпляра започва през юли 1979 г. с доставка до италиански дилър в Рим, след което машината заминава за Съединените щати. За разлика от повечето автомобили, внасяни по това време отвъд Атлантика, този Countach се разминава без драстични промени по каросерията – монтирани са единствено минимални странични светлоотразители, спестявайки добавянето на масивни американски брони. Първият му собственик от Мичиган го пази в частната си колекция в продължение на почти две десетилетия, преди автомобилът да премине в ръцете на канадски колекционер.

Продава се най-уникалното Lamborghini Countach

Серията LP400 S заема специално място в историята на марката. От общо произведените 238 бройки от този модел, най-първата серия Series I включва едва 50 автомобила. Ранните екземпляри се отличават с характерните си 45-милиметрови двойни карбуратори Weber, компактни аналогови уреди Stewart-Warner и специфични гладки джанти Campagnolo Bravo. Това е и модификацията, която въвежда емблематичните разширени арки на калниците и по-ниското окачване, превърнали се в запазена марка за клиновидния суперкар, дело на легендарния дизайнер Марчело Гандини от ателието Bertone.

Продава се най-уникалното Lamborghini Countach

Задвижването се поверява на класически 4,0-литров атмосферен V12 двигател, чийто звук и характер дефинираха епохата на суперколата от 70-те и 80-те години. Предстоящото наддаване на 15 август се очаква да постави нов световен рекорд за модела, потвърждавайки, че непреходният дизайн и перфектното историческо състояние продължават да бъдат най-високо ценената валута сред автомобилните ценители.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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  • 1 🏎️🏎️🏎️

    2 0 Отговор
    Тогаз жабарите можеха да произвеждат коли, сега правят еднодневки.

    16:34 23.07.2026

  • 2 Лопата Орешник

    2 0 Отговор
    Колкото е красива, толкова е трудна за шофиране! Поради нисък бюджет и липсата на аеродинамичен тунел, когато я проектират я пълнят с вълна за да определят приемливи форми!

    16:35 23.07.2026

  • 3 Наблюдател

    1 0 Отговор
    Като ученик бях възхитен. Имах го на малка снимка от едни дъвки с картинки. Сега си мисля, че това са коли, които да караш из Монте Карло с 20 километра в час. Огромни, опасни и с никаква видимост назад, че и напред.

    Коментиран от #4

    16:49 23.07.2026

  • 4 Лопата Орешник

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "Наблюдател":

    Тази легенда се кара назад само като половината шофьор излезе от колата и седне на страничния праг!

    17:24 23.07.2026