Продава се най-уникалното Lamborghini Countach

Пазарът на редки колекционерски автомобили се подготвя за едно от най-вълнуващите си събития. Под чукчето на аукционната къща RM Sotheby's в Монтерей ще застане автомобилен скъпоценен камък – Lamborghini Countach LP400 S Series I от 1979 година. Автомобилът с номер на шаси 1121086 се смята за най-добре запазения екземпляр от тази серия в света, като ценовата му оценка варира между 2,2 и 2,6 милиона щатски долара.

Тайната зад впечатляващата сума се крие в автентичността. Италианската икона е напуснала завода в Сант'Агата Болоњезе в класическата цветова комбинация от яркочервена боя Rosso и интериор от черна естествена кожа Nero. Автомобилът е запазил напълно оригиналното си фабрично покритие, автентичните европейски метални брони и дори първоначалния си комплект гуми Pirelli P7. През десетилетията купето е натрупало нищожните 1803 километра, което го превръща в практически нов автомобил.

Историята на екземпляра започва през юли 1979 г. с доставка до италиански дилър в Рим, след което машината заминава за Съединените щати. За разлика от повечето автомобили, внасяни по това време отвъд Атлантика, този Countach се разминава без драстични промени по каросерията – монтирани са единствено минимални странични светлоотразители, спестявайки добавянето на масивни американски брони. Първият му собственик от Мичиган го пази в частната си колекция в продължение на почти две десетилетия, преди автомобилът да премине в ръцете на канадски колекционер.

Серията LP400 S заема специално място в историята на марката. От общо произведените 238 бройки от този модел, най-първата серия Series I включва едва 50 автомобила. Ранните екземпляри се отличават с характерните си 45-милиметрови двойни карбуратори Weber, компактни аналогови уреди Stewart-Warner и специфични гладки джанти Campagnolo Bravo. Това е и модификацията, която въвежда емблематичните разширени арки на калниците и по-ниското окачване, превърнали се в запазена марка за клиновидния суперкар, дело на легендарния дизайнер Марчело Гандини от ателието Bertone.

Задвижването се поверява на класически 4,0-литров атмосферен V12 двигател, чийто звук и характер дефинираха епохата на суперколата от 70-те и 80-те години. Предстоящото наддаване на 15 август се очаква да постави нов световен рекорд за модела, потвърждавайки, че непреходният дизайн и перфектното историческо състояние продължават да бъдат най-високо ценената валута сред автомобилните ценители.