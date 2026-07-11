Новини
Спорт »
Моторни спортове »
Люис Хамилтън разкри тайната зад възраждането си с Ferrari

Люис Хамилтън разкри тайната зад възраждането си с Ferrari

11 Юли, 2026 19:59 492 0

  • люис хамилтън-
  • ferrari-
  • формула 1-
  • спорт

Британският пилот на Ferrari демонстрира страхотна форма, като вече записа и първата си победа в червените цветове по време на Гран При на Каталуня в Барселона, гарнирана с редовни класирания на подиума

Люис Хамилтън разкри тайната зад възраждането си с Ferrari - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Седемкратният световен шампион Люис Хамилтън изглежда напълно преобразен през сезон 2026, след като остави зад гърба си изключително трудната минала година. Британският пилот на Ferrari демонстрира страхотна форма, като вече записа и първата си победа в червените цветове по време на Гран При на Каталуня в Барселона, гарнирана с редовни класирания на подиума.

Самият Хамилтън обясни, че ключовият фактор за този обрат е сериозната съвместна работа и промените, които е инициирал в тима. Той започна с разкрития за болида: „Първо, това е кола, за чието разработване наистина помогнах. Има елементи по автомобила, например предното окачване, за което бях помолил миналата година, направиха го за симулатора и го тествах там. Тази година най-накрая получих спирачките, които исках, което изискваше сериозен натиск. Настъпиха и инженерни промени в моя личен екип, пренастроих част от хората си и начина, по който се свързват с отбора, и се пренасочих към по-висшите сили в организацията, за да сме сигурни, че сме на един и същ път и сме съюзници, а не врагове.“

Британецът призна, че в момента ситуацията е много по-добра и това позволява на екипа да върви напред в пълна синергия. Той се върна и към трудните моменти: „Мисля също, че миналата година всеки уикенд беше наистина труден. Така че по естествен път, когато се случва това, хората са склонни да те слушат по-малко. „Защо да те слушаме, когато постигаш тези резултати?“ Така че отне много време да се изгради това доверие, но мисля, че сега то е налице и нещата, които искам, се правят. Това, разбира се, е двупосочна улица. Ние наистина се подтикваме взаимно и сътрудничеството най-накрая е налице, а мисля, че това е най-важното нещо.“

След поредния си подиум на пистата Силвърстоун, Хамилтън заема третото място в класирането при пилотите, изоставайки на 32 точки от лидера Кими Антонели преди предстоящото Гран При на Белгия на Спа.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове