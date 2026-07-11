Люис Хамилтън разкри тайната зад възраждането си с Ferrari

Седемкратният световен шампион Люис Хамилтън изглежда напълно преобразен през сезон 2026, след като остави зад гърба си изключително трудната минала година. Британският пилот на Ferrari демонстрира страхотна форма, като вече записа и първата си победа в червените цветове по време на Гран При на Каталуня в Барселона, гарнирана с редовни класирания на подиума.

Самият Хамилтън обясни, че ключовият фактор за този обрат е сериозната съвместна работа и промените, които е инициирал в тима. Той започна с разкрития за болида: „Първо, това е кола, за чието разработване наистина помогнах. Има елементи по автомобила, например предното окачване, за което бях помолил миналата година, направиха го за симулатора и го тествах там. Тази година най-накрая получих спирачките, които исках, което изискваше сериозен натиск. Настъпиха и инженерни промени в моя личен екип, пренастроих част от хората си и начина, по който се свързват с отбора, и се пренасочих към по-висшите сили в организацията, за да сме сигурни, че сме на един и същ път и сме съюзници, а не врагове.“

Британецът призна, че в момента ситуацията е много по-добра и това позволява на екипа да върви напред в пълна синергия. Той се върна и към трудните моменти: „Мисля също, че миналата година всеки уикенд беше наистина труден. Така че по естествен път, когато се случва това, хората са склонни да те слушат по-малко. „Защо да те слушаме, когато постигаш тези резултати?“ Така че отне много време да се изгради това доверие, но мисля, че сега то е налице и нещата, които искам, се правят. Това, разбира се, е двупосочна улица. Ние наистина се подтикваме взаимно и сътрудничеството най-накрая е налице, а мисля, че това е най-важното нещо.“

След поредния си подиум на пистата Силвърстоун, Хамилтън заема третото място в класирането при пилотите, изоставайки на 32 точки от лидера Кими Антонели преди предстоящото Гран При на Белгия на Спа.