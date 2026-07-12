Новото BMW X6 чертае съвсем различен силует с Neue Klasse дизайн и мощност до 612 конски сили (ВИДЕО)

Един от най-емблематичните и дискутирани модели в модерната история на автомобилната индустрия се готви за своята следваща мащабна трансформация. Германският премиум производител планира да смени поколенията на своя пионер в сегмента на спортно-активните купета, като четвъртата генерация на BMW X6 се очаква да направи официален дебют на световната сцена в рамките на 2027 г., малко след премиерата на технологично свързания с него нов BMW X5. Въпреки че до официалното представяне остава време, независими дизайнерски скици в специализираното издание Carscoops вече повдигат завесата около потенциалната визия на баварския флагман.

Следващото издание на високопроходимото купе ще демонстрира радикален обрат в дизайнерската философия на марката, отдалечавайки се от настоящите стилистични похвати

Външният вид на автомобила ще бъде дълбоко вдъхновен от новата концептуална линия Neue Klasse. Това означава, че предната част ще заложи на значително по-компактни, хоризонтално ориентирани бъбрековидни решетки, които плавно ще се сливат с тънките и агресивни светлинни елементи. Очаква се задната част на каросерията да заимства динамични дизайнерски решения от по-малкия BMW X2, докато в основата на конструкцията ще остане доказаната архитектура CLAR, макар и с леко нараснали габарити в полза на вътрешния обем.

Интериорът също ще премине през пълна дигитална метаморфоза, където минимализмът на Neue Klasse ще диктува правилата. Традиционното арматурно табло ще отстъпи място на иновативен широк екран, разположен по цялото протежение на предното стъкло, допълнен от два централни сензорни дисплея и нов волан с четири спици. Благодарение на преработените пропорции на купето, пасажерите ще се радват на осезаемо по-просторен салон и повишен комфорт по време на път.

Гъвкавостта на платформата позволява внедряването на изключително богата палитра от задвижващи системи, способна да задоволи всеки потребителски вкус. Класическите ДВГ модификации ще разчитат на 3,0-литрови бензинови (400 к.с.) и дизелови (313 к.с.) шестцилиндрови агрегати, както и на могъщия 4,4-литров V8 с мощност над 530 конски сили. Екологичната алтернатива ще бъде представена от plug-in хибриди с мощност 489 и 612 конски сили, напълно електрическа версия под наименованието BMW iX6 с 578 конски сили, и дори експериментално водородно задвижване, като на върха на гамата традиционно ще застане безкомпромисното спортно изпълнение BMW X6 M. Вижте и видеото на Theottle.