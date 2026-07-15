Автомобилният свят остана изненадан от неочаквана новина, която бързо напусна границите на индустрията и навлезе в геополитическото пространство. Белгийският дизайнер Пиер Льоклер, чието име стои зад създаването на някои от най-разпознаваемите и успешни SUV модели на нашето съвремие, официално придоби руско гражданство. Това стана ясно след публикуването на съответния указ, подписан от руския президент Владимир Путин.

Льоклер е истинска легенда в автомобилния дизайн, като кариерата му е белязана от работа за водещи концерни на три континента. Негово дело са емблематичните баварски кросоувъри BMW X5 и второто поколение на пионера в купе-SUV сегмента – BMW X6. Преди да напусне Мюнхен, белгиецът успя да оглави и изключително престижното спортно подразделение M Performance на германския производител.

След успешния си период в Германия, дизайнерът пренесе таланта си в Азия. Между 2013 г. и 2017 г. той заставаше начело на дизайнерския отдел в китайския гигант Great Wall Motors, където създаде визията на изключително популярния SUV модел Haval H6 – автомобил, който бързо се превърна в бестселър благодарение на изчистения си и модерен силует. Професионалният му път премина и през Южна Корея, където остави своя почерк в стилистиката на KIA Motors. От компанията тогава го определиха като един от малкото истински космополити в бранша, познаващ в детайли спецификите на пазарите в Европа, САЩ и Азия.

През последните години белгиецът заемаше поста на главен дизайнер във френската марка Citroën, където отговаряше за цялостната визуална идентичност на новите модели.

Към момента мотивите зад решението на Пиер Льоклер да поиска и приеме руско гражданство остават обвити в мистерия. Дизайнерът не е направил официално изявление относно плановете си и дали това е свързано с бъдещи професионални ангажименти в местната руска автомобилна индустрия, която в момента преминава през мащабно преструктуриране.

* Информацията за придобиването на руско гражданство от белгийския автомобилен дизайнер Пиер Льоклер се базира на официален указ на президента на Руската федерация, публикуван на 13 юли 2026 г., като новината първоначално бе съобщена и разпространена от независимата медия Meduza.