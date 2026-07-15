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Бащата на BMW X5 и X6 шокира света: Известният дизайнер Пиер Льоклер взе руски паспорт

Бащата на BMW X5 и X6 шокира света: Известният дизайнер Пиер Льоклер взе руски паспорт

15 Юли, 2026 15:07 3 457 43

  • bmw-
  • x5-
  • x6-
  • дизайнер-
  • русия

Белгийският гуру, диктувал модата в Citroën, KIA и китайския гигант Great Wall, получи гражданство лично с указ на Владимир Путин

Бащата на BMW X5 и X6 шокира света: Известният дизайнер Пиер Льоклер взе руски паспорт - 1
Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

Автомобилният свят остана изненадан от неочаквана новина, която бързо напусна границите на индустрията и навлезе в геополитическото пространство. Белгийският дизайнер Пиер Льоклер, чието име стои зад създаването на някои от най-разпознаваемите и успешни SUV модели на нашето съвремие, официално придоби руско гражданство. Това стана ясно след публикуването на съответния указ, подписан от руския президент Владимир Путин.

Льоклер е истинска легенда в автомобилния дизайн, като кариерата му е белязана от работа за водещи концерни на три континента. Негово дело са емблематичните баварски кросоувъри BMW X5 и второто поколение на пионера в купе-SUV сегмента – BMW X6. Преди да напусне Мюнхен, белгиецът успя да оглави и изключително престижното спортно подразделение M Performance на германския производител.

След успешния си период в Германия, дизайнерът пренесе таланта си в Азия. Между 2013 г. и 2017 г. той заставаше начело на дизайнерския отдел в китайския гигант Great Wall Motors, където създаде визията на изключително популярния SUV модел Haval H6 – автомобил, който бързо се превърна в бестселър благодарение на изчистения си и модерен силует. Професионалният му път премина и през Южна Корея, където остави своя почерк в стилистиката на KIA Motors. От компанията тогава го определиха като един от малкото истински космополити в бранша, познаващ в детайли спецификите на пазарите в Европа, САЩ и Азия.

През последните години белгиецът заемаше поста на главен дизайнер във френската марка Citroën, където отговаряше за цялостната визуална идентичност на новите модели.

Към момента мотивите зад решението на Пиер Льоклер да поиска и приеме руско гражданство остават обвити в мистерия. Дизайнерът не е направил официално изявление относно плановете си и дали това е свързано с бъдещи професионални ангажименти в местната руска автомобилна индустрия, която в момента преминава през мащабно преструктуриране.

* Информацията за придобиването на руско гражданство от белгийския автомобилен дизайнер Пиер Льоклер се базира на официален указ на президента на Руската федерация, публикуван на 13 юли 2026 г., като новината първоначално бе съобщена и разпространена от независимата медия Meduza.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 хан КРУМ

    6 25 Отговор
    Ще хпди да прави москвичи.

    Коментиран от #14, #33, #38

    15:13 15.07.2026

  • 2 Ти да видиш

    40 8 Отговор
    Соросоидните тролове нали все питат кой отива да живее в Русия, оказа се че все повече нормални хора го правят бягайки от еврофашисткия съюз на Урсула.

    Коментиран от #8, #36

    15:13 15.07.2026

  • 3 Частна Република България

    37 4 Отговор
    Хи,хи,хи,хи. Сега някой евроатлантик качен на х5 ,да напише от китайския си телефон ,че този е копейка.

    15:14 15.07.2026

  • 4 Павел Пенев

    5 14 Отговор
    За какво са му дали руски паспорт, BMW са интересни каруци и без дизайн.

    15:16 15.07.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Хаха

    13 2 Отговор
    Шок и за гагyзина котаpак 😂🤣🤣

    15:17 15.07.2026

  • 7 Анонимен

    2 0 Отговор
    Новата Волга!

    15:17 15.07.2026

  • 8 А БЕ МЛАДЕЖ!!!

    5 24 Отговор

    До коментар #2 от "Ти да видиш":

    Това да вземеш паспорт изобщо не значи, че ще живееш в същата страна! Ти имаш ли дори идея колко са македонците с бг паспорт, които след като са си получили документа изобщо не стъпват у нас?. Давам ти този пример поради очевидно проявена от теб липса на възможност за аналитично мислене!!!

    Коментиран от #18, #23

    15:19 15.07.2026

  • 9 Наблюдател

    21 2 Отговор
    В руския Калининград продължават да правят BMW и части за тях. Вероятно много хора в България не подозират че техните коли са произведени именно в Русия.

    15:20 15.07.2026

  • 10 ЧеБурашка

    20 3 Отговор
    Изненадани са само урсулите...

    15:20 15.07.2026

  • 11 Факт

    3 22 Отговор
    Отпишете го. Рано или късно и той ще падне от някоя тераса...

    Коментиран от #17

    15:21 15.07.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 оня с коня

    18 2 Отговор
    тука ли е оня козяшки клепар дето питаше кои бягал наисток?

    Коментиран от #40

    15:21 15.07.2026

  • 14 име

    20 4 Отговор

    До коментар #1 от "хан КРУМ":

    Да, москвичи ще прави и утре руснаците ще си карат москвича Х5, а ние ще плащаме на фолксваген за достъп до зареждането на електричката ни или ще се молим да няма още протекционистки мита за китайските електрички.

    15:21 15.07.2026

  • 15 665

    5 0 Отговор
    Аа в един френски шпионски сериал, главният герой агент внедрен в ФСБ се казваше Пиер Льоклер :)))

    15:22 15.07.2026

  • 16 Никой

    4 8 Отговор
    Че това новина ли е ? Много преди него взеха и след година избега обратно в гнилия капитализъм . Ма той не изгни ли вече ? Обещаваха , ха днеска , не , утре ще стане и до днес. Колко века ще го чакаме , омръзна ни вече ? То един живот не стига .

    15:25 15.07.2026

  • 17 име

    12 2 Отговор

    До коментар #11 от "Факт":

    От прозореца падат само евроатлантици, но на такива няма опасност да им дадат право да работят или руско гражданство. Имат си достатъчно грижи и местни боклуци, с които да се занимават.

    Коментиран от #25

    15:25 15.07.2026

  • 18 Аналитичното мислене

    6 5 Отговор

    До коментар #8 от "А БЕ МЛАДЕЖ!!!":

    ми казва, че с белгийския си паспорт може да работи, където си поиска. Май причината не е в работната виза. Така че, аналитичното ти мислене е по-скоро промито мислене.

    Коментиран от #35

    15:26 15.07.2026

  • 19 Никой

    6 7 Отговор
    Да повлече крак , че белким и нашите русолюбци се затичат при Мутрафонова .

    Коментиран от #26

    15:28 15.07.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Руснаците извадиха късмет

    5 2 Отговор
    Сега ще им напроектира едни същите дебели хипопотами, като германските.

    15:32 15.07.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Частна Република България

    6 5 Отговор

    До коментар #8 от "А БЕ МЛАДЕЖ!!!":

    С белгийски паспорт може да работи където иска. Но може би не може да притежава имот. Или да купи такъв. Западът привлича мигранти за работа. Изтокът привлича образованите хора,мисля ,че те разбраха че бъдещето е на изток. Това не е първата такава статия тук. Може би западно европейците с нормални ценности не харесват вече прекалената джендърска идеолигия

    15:34 15.07.2026

  • 24 Аз съм веган

    6 6 Отговор
    Наивник .Виж нашите копейки обичат Бензиностанцията само от разстояние. Не са луди да си вадят руски паспорт. Скоро очаквам да избяга с писъци

    Коментиран от #39

    15:38 15.07.2026

  • 25 Ха-ха

    2 2 Отговор

    До коментар #17 от "име":

    Винаги можеш да си купиш евроатлантик. Просто заделяш нужната сума. Още при Ленин така си купили големия приятел на Съветска Русия Арманд Хамър, комунист и милиардер, изнесъл и продал по търгове доста много картини от колекциите на омразните царе и аристократи, световни шедьоври.

    Коментиран от #41

    15:39 15.07.2026

  • 26 И кво

    4 3 Отговор

    До коментар #19 от "Никой":

    Тук ще останете само ромове,айдуци,ченгета и такива с ментални увреждания.

    15:40 15.07.2026

  • 27 А бе

    2 3 Отговор
    Едва ли е взел руски паспорт по линия на автомобилното производство . Сигурно някоя рускиня е държала устен изпит ,коленичила пред него..

    15:40 15.07.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 де го чукаш, де се пука...

    2 3 Отговор
    Хайде всички копейки да го последват, че Путин в момента има изкючително голямо желание да издава руски паспорти.

    15:42 15.07.2026

  • 30 На Запад има милиони и милиони руснаци

    2 3 Отговор
    Но този понеже е един, го съобщават като куриоз.

    15:42 15.07.2026

  • 31 Никой

    1 3 Отговор
    Нито една бългаска копейка не иска руски паспорт защото Путлер немедлено ще го прати на фронта .

    Коментиран от #34, #37

    15:47 15.07.2026

  • 32 Внимавай!

    1 0 Отговор
    Никога не е късно да обърнеш резбата. Един ден се поглеждаш в огледалото и - ми тя белята станала.

    15:47 15.07.2026

  • 33 аз ще ти направя

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "хан КРУМ":

    дете ще заченеш разбрах за клиника в америка където да ти сложа яйциклетка в д-ТО споко

    15:47 15.07.2026

  • 34 защо да искаме като има такива жени като

    3 1 Отговор

    До коментар #31 от "Никой":

    теб в България юе жуля ракия а теб ще те жуля в д-то пред баща ти

    15:48 15.07.2026

  • 35 ХА…ХА!

    3 0 Отговор

    До коментар #18 от "Аналитичното мислене":

    Това, че дизайнерът харесва Русия (в това няма нищо лошо), не значи, че ще живее там. Освен това на него не паспортът му дава право да работи където поиска, а личният талант. например имаш ли идея колко руснаци живеят у нас, защото са талантливи айтишники…както му казват братушките и никой не ги гони… изобщо писах ти два реда защото информацията, че някой е взел паспорт от една държава не значи нищо повече от това, че има още едно гражданство…например Депаддио, Сегал и т.н.

    Коментиран от #43

    15:49 15.07.2026

  • 36 ДавАй давАй

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Ти да видиш":

    И въй тоже

    15:49 15.07.2026

  • 37 ша ти разпоря

    2 0 Отговор

    До коментар #31 от "Никой":

    гадния педерасткизадниквсяка вечер

    15:49 15.07.2026

  • 38 Новият

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "хан КРУМ":

    АЗЛК дефорсак ще е супер

    15:51 15.07.2026

  • 39 за теб знаем обичаш черни

    2 1 Отговор

    До коментар #24 от "Аз съм веган":

    патладжани нон стоп в теб

    15:51 15.07.2026

  • 40 иСток

    0 1 Отговор

    До коментар #13 от "оня с коня":

    Със “С” ли уаааа???

    15:53 15.07.2026

  • 41 Ленин

    0 0 Отговор

    До коментар #25 от "Ха-ха":

    Го купиха германците за да свали руския цар, тавариш!!!

    15:57 15.07.2026

  • 42 Чудесно!

    0 0 Отговор
    Да започва работа за Лада! Цяла Африка чака руските коли.

    16:01 15.07.2026

  • 43 Хм...

    0 1 Отговор

    До коментар #35 от "ХА…ХА!":

    Показателно е какви хора вземат руски паспорти. Не се славят с висок морал и ценности обикновено.

    16:04 15.07.2026