Бащата на BMW X5 и X6 шокира света: Известният дизайнер Пиер Льоклер взе руски паспорт

Автомобилният свят остана изненадан от неочаквана новина, която бързо напусна границите на индустрията и навлезе в геополитическото пространство. Белгийският дизайнер Пиер Льоклер, чието име стои зад създаването на някои от най-разпознаваемите и успешни SUV модели на нашето съвремие, официално придоби руско гражданство. Това стана ясно след публикуването на съответния указ, подписан от руския президент Владимир Путин.
Льоклер е истинска легенда в автомобилния дизайн, като кариерата му е белязана от работа за водещи концерни на три континента. Негово дело са емблематичните баварски кросоувъри BMW X5 и второто поколение на пионера в купе-SUV сегмента – BMW X6. Преди да напусне Мюнхен, белгиецът успя да оглави и изключително престижното спортно подразделение M Performance на германския производител.
След успешния си период в Германия, дизайнерът пренесе таланта си в Азия. Между 2013 г. и 2017 г. той заставаше начело на дизайнерския отдел в китайския гигант Great Wall Motors, където създаде визията на изключително популярния SUV модел Haval H6 – автомобил, който бързо се превърна в бестселър благодарение на изчистения си и модерен силует. Професионалният му път премина и през Южна Корея, където остави своя почерк в стилистиката на KIA Motors. От компанията тогава го определиха като един от малкото истински космополити в бранша, познаващ в детайли спецификите на пазарите в Европа, САЩ и Азия.
През последните години белгиецът заемаше поста на главен дизайнер във френската марка Citroën, където отговаряше за цялостната визуална идентичност на новите модели.
Към момента мотивите зад решението на Пиер Льоклер да поиска и приеме руско гражданство остават обвити в мистерия. Дизайнерът не е направил официално изявление относно плановете си и дали това е свързано с бъдещи професионални ангажименти в местната руска автомобилна индустрия, която в момента преминава през мащабно преструктуриране.
* Информацията за придобиването на руско гражданство от белгийския автомобилен дизайнер Пиер Льоклер се базира на официален указ на президента на Руската федерация, публикуван на 13 юли 2026 г., като новината първоначално бе съобщена и разпространена от независимата медия Meduza.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 хан КРУМ
Коментиран от #14, #33, #38
15:13 15.07.2026
2 Ти да видиш
Коментиран от #8, #36
15:13 15.07.2026
3 Частна Република България
15:14 15.07.2026
4 Павел Пенев
15:16 15.07.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Хаха
15:17 15.07.2026
7 Анонимен
15:17 15.07.2026
8 А БЕ МЛАДЕЖ!!!
До коментар #2 от "Ти да видиш":Това да вземеш паспорт изобщо не значи, че ще живееш в същата страна! Ти имаш ли дори идея колко са македонците с бг паспорт, които след като са си получили документа изобщо не стъпват у нас?. Давам ти този пример поради очевидно проявена от теб липса на възможност за аналитично мислене!!!
Коментиран от #18, #23
15:19 15.07.2026
9 Наблюдател
15:20 15.07.2026
10 ЧеБурашка
15:20 15.07.2026
11 Факт
Коментиран от #17
15:21 15.07.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 оня с коня
Коментиран от #40
15:21 15.07.2026
14 име
До коментар #1 от "хан КРУМ":Да, москвичи ще прави и утре руснаците ще си карат москвича Х5, а ние ще плащаме на фолксваген за достъп до зареждането на електричката ни или ще се молим да няма още протекционистки мита за китайските електрички.
15:21 15.07.2026
15 665
15:22 15.07.2026
16 Никой
15:25 15.07.2026
17 име
До коментар #11 от "Факт":От прозореца падат само евроатлантици, но на такива няма опасност да им дадат право да работят или руско гражданство. Имат си достатъчно грижи и местни боклуци, с които да се занимават.
Коментиран от #25
15:25 15.07.2026
18 Аналитичното мислене
До коментар #8 от "А БЕ МЛАДЕЖ!!!":ми казва, че с белгийския си паспорт може да работи, където си поиска. Май причината не е в работната виза. Така че, аналитичното ти мислене е по-скоро промито мислене.
Коментиран от #35
15:26 15.07.2026
19 Никой
Коментиран от #26
15:28 15.07.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Руснаците извадиха късмет
15:32 15.07.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Частна Република България
До коментар #8 от "А БЕ МЛАДЕЖ!!!":С белгийски паспорт може да работи където иска. Но може би не може да притежава имот. Или да купи такъв. Западът привлича мигранти за работа. Изтокът привлича образованите хора,мисля ,че те разбраха че бъдещето е на изток. Това не е първата такава статия тук. Може би западно европейците с нормални ценности не харесват вече прекалената джендърска идеолигия
15:34 15.07.2026
24 Аз съм веган
Коментиран от #39
15:38 15.07.2026
25 Ха-ха
До коментар #17 от "име":Винаги можеш да си купиш евроатлантик. Просто заделяш нужната сума. Още при Ленин така си купили големия приятел на Съветска Русия Арманд Хамър, комунист и милиардер, изнесъл и продал по търгове доста много картини от колекциите на омразните царе и аристократи, световни шедьоври.
Коментиран от #41
15:39 15.07.2026
26 И кво
До коментар #19 от "Никой":Тук ще останете само ромове,айдуци,ченгета и такива с ментални увреждания.
15:40 15.07.2026
27 А бе
15:40 15.07.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 де го чукаш, де се пука...
15:42 15.07.2026
30 На Запад има милиони и милиони руснаци
15:42 15.07.2026
31 Никой
Коментиран от #34, #37
15:47 15.07.2026
32 Внимавай!
15:47 15.07.2026
33 аз ще ти направя
До коментар #1 от "хан КРУМ":дете ще заченеш разбрах за клиника в америка където да ти сложа яйциклетка в д-ТО споко
15:47 15.07.2026
34 защо да искаме като има такива жени като
До коментар #31 от "Никой":теб в България юе жуля ракия а теб ще те жуля в д-то пред баща ти
15:48 15.07.2026
35 ХА…ХА!
До коментар #18 от "Аналитичното мислене":Това, че дизайнерът харесва Русия (в това няма нищо лошо), не значи, че ще живее там. Освен това на него не паспортът му дава право да работи където поиска, а личният талант. например имаш ли идея колко руснаци живеят у нас, защото са талантливи айтишники…както му казват братушките и никой не ги гони… изобщо писах ти два реда защото информацията, че някой е взел паспорт от една държава не значи нищо повече от това, че има още едно гражданство…например Депаддио, Сегал и т.н.
Коментиран от #43
15:49 15.07.2026
36 ДавАй давАй
До коментар #2 от "Ти да видиш":И въй тоже
15:49 15.07.2026
37 ша ти разпоря
До коментар #31 от "Никой":гадния педерасткизадниквсяка вечер
15:49 15.07.2026
38 Новият
До коментар #1 от "хан КРУМ":АЗЛК дефорсак ще е супер
15:51 15.07.2026
39 за теб знаем обичаш черни
До коментар #24 от "Аз съм веган":патладжани нон стоп в теб
15:51 15.07.2026
40 иСток
До коментар #13 от "оня с коня":Със “С” ли уаааа???
15:53 15.07.2026
41 Ленин
До коментар #25 от "Ха-ха":Го купиха германците за да свали руския цар, тавариш!!!
15:57 15.07.2026
42 Чудесно!
16:01 15.07.2026
43 Хм...
До коментар #35 от "ХА…ХА!":Показателно е какви хора вземат руски паспорти. Не се славят с висок морал и ценности обикновено.
16:04 15.07.2026