Новини
Авто »
Двойната игра на BMW: Новото M3 идва от два свята, но с еднаква цена

Двойната игра на BMW: Новото M3 идва от два свята, но с еднаква цена

5 Май, 2026 11:51 826 8

  • bmw-
  • m3-
  • neue klasse-
  • m

Баварците готвят 1000 конски сили на ток и класика на бензин

Двойната игра на BMW: Новото M3 идва от два свята, но с еднаква цена - 1
Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

Германският бастион на спортните емоции BMW се подготвя за една от най-радикалните и същевременно интригуващи стъпки в своята история. Следващата глава от легендата M3 няма да бъде просто еволюция, а двоен удар, който ще раздели пътя на модела на две, без да губи неговата идентичност. За първи път феновете ще бъдат изправени пред съдбоносен избор: класически бензинов тътен или умопомрачителна електрическа тишина, като и двете версии ще вървят ръка за ръка като истински технологични близнаци.

Електрическото превъплъщение, което се очаква да разтърси асфалта през 2027 година, е базирано на иновативната архитектура Neue Klasse. Инженерите от М-дивизията са развихрили въображението си, залагайки на конфигурация с четири електромотора – по един за всяко отделно колело. Този подход не е просто за показност; той позволява хирургическа прецизност при разпределението на тягата, осигурявайки контрол, който досега беше недостижим. С мощност, която се прицелва в кота 1000 конски сили, електрическото M3 обещава да пренапише законите на физиката при ускорение.

Въпреки електрическата офанзива, BMW не обръща гръб на верните си фенове, за които звукът на двигателя е свещен. Успоредно с версията на батерии ще бъде лансирано и ново поколение с двигател с вътрешно горене. То ще стъпи върху познатата и усъвършенствана платформа CLAR, но ще бъде облечено в новия дизайнерски език на марката. Тези, които са се притеснявали, че бензинът отива в историята, получават ясен сигнал: традициите остават живи, но с напълно модерно лице.

Най-голямата изненада се крие в ценовата политика. Баварците официално потвърдиха, че няма да наказват финансово нито една от двете групи купувачи. Двата модела ще се предлагат в един и същи ценови диапазон, оставяйки избора на задвижване изцяло в ръцете на личните предпочитания, а не на банковата сметка. BMW цели да докаже, че характерът на M3 не зависи от това какво захранва колелата, а от усещането за директна връзка с пътя и точността на всяка маневра.

В Мюнхен са наясно, че пуристите няма да прегърнат електричеството за една нощ. Затова стратегията предвижда паралелно съществуване на двата свята, докато пазарът сам не реши накъде да наклонят везните. Планът е прост: качвате се, правите едно тестово кръгче и оставяте адреналинът сам да ви каже кое M3 е вашето. Независимо от избора, легендата продължава да се пише с пълна газ.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Бобе

    2 3 Отговор
    До 5-10 години всички ще са с китайски коли.

    11:58 05.05.2026

  • 2 Чак всички

    3 0 Отговор
    Едва ли.

    12:02 05.05.2026

  • 3 Симо

    1 0 Отговор
    Хитър ход! Браво! Адмирации! Така се установява пулсът на клиентите.

    12:05 05.05.2026

  • 4 Някой си

    4 0 Отговор
    Това се нарича А/В (Ей/Би) тестване.
    Искат да видят, кое иска пазара, макар че едва ли ще са изненадани. Електричките ще стоят в шоурумовете и ще събират прах.

    12:05 05.05.2026

  • 5 Пурист

    1 4 Отговор
    Че кога немците са правели добри бензинови двг.

    12:08 05.05.2026

  • 6 Шмрък

    1 2 Отговор
    "Новото M3 идва от два свята"
    От оня свят на тоя нищо не е дошло.....засега

    12:11 05.05.2026

  • 7 Толкоз

    3 0 Отговор
    Грозну БеЕнВе никуги не съм видел!

    12:15 05.05.2026

  • 8 Айде бе

    2 1 Отговор
    БМВ започва да прави ракети и танкове бе, кого заблуждавате.
    БМВ се готви за оня свят!

    Утре благодарение на хитлеристката Урсула нито ще има гориво за единия вид нито ток за другия.

    12:24 05.05.2026