ГЕРБ за стоте дни на Румен Радев: Обещаха ни държава 2.0 - оказа се, че я управляват двойкаджии

"Дадохме на правителството на Румен Радев 100 дни толеранс. Те изтекоха. От днес започва критичното търсене на отговорност за качеството на управлението!". Това обявиха от ГЕРБ в официалната си страница във "Фейсбук".

Те посочват, че оттук нататък ще сравняват Радев не с предишните управляващи, а със собствените му думи, обещания и критерии.

По повод бюджета от ГЕРБ отбелязват, че правителството е започнало с дефицит от 5,7% от БВП. "Обяснението е "наследството". Но когато внесеш собствен бюджет, вече не си коментатор на чуждата политика — носиш отговорност за своята. Повече разходи, дефицит и дълг са политически избор. А сметката я плащат гражданите и бизнесът", подчертават те, цитирани от news.bg.

От ГЕРБ посочват, че управленската програма се е появила практически на стотния ден. "Години наред Радев обясняваше как трябва да се управлява България. Когато получи властта, се оказа, че му трябват още 100 дни, за да каже какво ще прави с нея", изтъкват те и допълват: "Обещаха ни държава 2.0. Оказа се, че я управляват двойкаджии".

Относно кадровата политика ГЕРБ видели ударна смяна на ръководства в администрацията и публичните структури. "Всяко правителство има право на свой екип. Но кадровата метла не е реформа. Въпросът е какво стана по-прозрачно, по-ефективно и по-независимо — не просто кой на чий стол седна", подчертават те.

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Посочва се, че овладяването на цените е било обявено за основен приоритет. "Имаше проверки, комисии и предупреждения. След 100 дни хората имат право на един прост отговор: какво реално поевтиня? Хората не живеят в прессъобщенията на Министерския съвет, а с касовата бележка от магазина", изтъкват от ГЕРБ.

По отношение на външната политика от партията са категорични, че във време на войни и конфликти България има нужда от ясна и предвидима позиция. "България не може да говори едно в София, да оставя впечатление за друго в Киев и после да обяснява трето пред съюзниците си. Националният интерес изисква самостоятелна позиция, но самостоятелна не означава непредвидима", подчертават те.

От ГЕРБ отбелязват, че има намерения за съдебна реформа, администрация, здравеопазване, образование, дигитализация, но след 100 дни искат срокове, закони, отговорни министри и резултати. "Реформа без срок е пожелание. Реформа без резултат е презентация", подчертават те.

"Румен Радев години наред оценяваше всички останали отстрани. Днес вече ще оценяваме него! Има мнозинство. Има правителство. Има бюджет. Има власт. Следователно има и отговорност", изтъкват от партията.

"След 100 дни Румен Радев вече не е алтернативата на властта. Румен Радев е властта. И вече няма алиби", завършват от ГЕРБ.