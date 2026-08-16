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ГЕРБ за стоте дни на Румен Радев: Обещаха ни държава 2.0 - оказа се, че я управляват двойкаджии

ГЕРБ за стоте дни на Румен Радев: Обещаха ни държава 2.0 - оказа се, че я управляват двойкаджии

16 Август, 2026 17:06 689 47

  • герб-
  • олигархия-
  • румен радев-
  • правителство

След 100 дни Румен Радев вече не е алтернативата на властта. Румен Радев е властта. И вече няма алиби, посочват от формацията на Бойко Борисов

ГЕРБ за стоте дни на Румен Радев: Обещаха ни държава 2.0 - оказа се, че я управляват двойкаджии - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

"Дадохме на правителството на Румен Радев 100 дни толеранс. Те изтекоха. От днес започва критичното търсене на отговорност за качеството на управлението!". Това обявиха от ГЕРБ в официалната си страница във "Фейсбук".

Те посочват, че оттук нататък ще сравняват Радев не с предишните управляващи, а със собствените му думи, обещания и критерии.

По повод бюджета от ГЕРБ отбелязват, че правителството е започнало с дефицит от 5,7% от БВП. "Обяснението е "наследството". Но когато внесеш собствен бюджет, вече не си коментатор на чуждата политика — носиш отговорност за своята. Повече разходи, дефицит и дълг са политически избор. А сметката я плащат гражданите и бизнесът", подчертават те, цитирани от news.bg.

От ГЕРБ посочват, че управленската програма се е появила практически на стотния ден. "Години наред Радев обясняваше как трябва да се управлява България. Когато получи властта, се оказа, че му трябват още 100 дни, за да каже какво ще прави с нея", изтъкват те и допълват: "Обещаха ни държава 2.0. Оказа се, че я управляват двойкаджии".

Относно кадровата политика ГЕРБ видели ударна смяна на ръководства в администрацията и публичните структури. "Всяко правителство има право на свой екип. Но кадровата метла не е реформа. Въпросът е какво стана по-прозрачно, по-ефективно и по-независимо — не просто кой на чий стол седна", подчертават те.

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Ще изкара ли 4-годишен мандат, за да я изпълни?

Посочва се, че овладяването на цените е било обявено за основен приоритет. "Имаше проверки, комисии и предупреждения. След 100 дни хората имат право на един прост отговор: какво реално поевтиня? Хората не живеят в прессъобщенията на Министерския съвет, а с касовата бележка от магазина", изтъкват от ГЕРБ.

По отношение на външната политика от партията са категорични, че във време на войни и конфликти България има нужда от ясна и предвидима позиция. "България не може да говори едно в София, да оставя впечатление за друго в Киев и после да обяснява трето пред съюзниците си. Националният интерес изисква самостоятелна позиция, но самостоятелна не означава непредвидима", подчертават те.

От ГЕРБ отбелязват, че има намерения за съдебна реформа, администрация, здравеопазване, образование, дигитализация, но след 100 дни искат срокове, закони, отговорни министри и резултати. "Реформа без срок е пожелание. Реформа без резултат е презентация", подчертават те.

"Румен Радев години наред оценяваше всички останали отстрани. Днес вече ще оценяваме него! Има мнозинство. Има правителство. Има бюджет. Има власт. Следователно има и отговорност", изтъкват от партията.

"След 100 дни Румен Радев вече не е алтернативата на властта. Румен Радев е властта. И вече няма алиби", завършват от ГЕРБ.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Овчар

    32 5 Отговор
    Този тумор герб трябва да бъде закрит и разследван. .!!

    17:07 16.08.2026

  • 2 хехе

    19 1 Отговор
    Алтернативата за баце е бай Ставри от централния пандиз палас.

    17:10 16.08.2026

  • 3 Щом вашия ,

    18 3 Отговор
    Лидер не е в кауша и аз им слаб (2)

    17:10 16.08.2026

  • 4 Много !

    4 3 Отговор
    Ги !

    Надценявате !

    17:11 16.08.2026

  • 5 ГЕРБ!

    5 27 Отговор
    ПОБЕДА!

    17:11 16.08.2026

  • 6 АЙДЕ ГЪЧ

    25 3 Отговор
    ГЬОН СУРАТА ОТ БАНКЯ НЕМА ДУМАТА,.....20г ЩАВИ И ГРАБИ ДЪРЖАВА И НАРОД

    17:12 16.08.2026

  • 7 Утайки

    19 3 Отговор
    Кенефи крадливи идва Видовден за вас.

    17:12 16.08.2026

  • 8 Гербери,

    23 3 Отговор
    Скрийте се дълбоко под земята и повече не искам да чувам за вас. Съсипахте България и още имате наглостта да говорите

    17:12 16.08.2026

  • 9 Нищо не става

    6 12 Отговор
    нито от Мунчо, нито от вас. Докато не бъде променена системата винаги ще сме на дъното.

    17:14 16.08.2026

  • 10 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣

    15 4 Отговор
    ГЕРБ трябва да бъде служебно закрит и разтурен като престъпна група! Долу пипалата от държавата!

    17:14 16.08.2026

  • 11 ГЕРБ - нямате

    15 4 Отговор
    думата . Достатъчно време имахте , но само грабехте и разсипвахте . КЪДЕ са ремонтираните язовири . Магистрали с ремонти на ремонтите . Раздадени милиарди за магистрали без проекти - НЯМА магистрала , Няма ги материалите дето щеше да ги купувате на ниски цени , Няма ги парите , Няма виновни .Безбройни са ви далаверите . Ако имате доблест не чакайте съда , а по желание се явете при бай Ставри .

    Коментиран от #41

    17:14 16.08.2026

  • 12 Рундьо

    12 7 Отговор
    никой не може да го бие по лъжене и наглост. ББ го нарече фигурант, ама едва ли е подозирал какво нищожество е това небезобидно фигурантче.

    17:15 16.08.2026

  • 13 Парпърляк

    9 3 Отговор
    ОПГ ГРОБ никога повече!

    17:15 16.08.2026

  • 14 ГЕРБмафи

    11 5 Отговор
    След ГЕРБ и потоп!

    17:16 16.08.2026

  • 15 Рундьо

    7 8 Отговор
    трябва да бъде разследван. Оставка!

    17:17 16.08.2026

  • 16 Щърбел

    11 3 Отговор
    Какво самочувствие, ГЕРБ в първите години имаше отличници, после тройкаджии и да не забравяме калинките и Цецовите подвизи, чекмеджета пачки и друго на тях лично им пиша - 2, а причината е бойко оставките на правителствата му и негововто клякане пред Соросоидите.

    Коментиран от #21

    17:18 16.08.2026

  • 17 Другаря Живков

    3 4 Отговор
    имаше 50 годишен план!На другаря Радев се паднаха последните 10!

    17:19 16.08.2026

  • 18 Лилия Матеева

    7 3 Отговор
    ГЕРБ управляваха през май силните години на ЕС! Толкова пари превъртяха че 90% ги обраха! За тяхното управление 1 за преписване на чужди заслуги!

    17:20 16.08.2026

  • 19 Мунчо Радев

    4 8 Отговор
    До колегата от Банкя, по управлението на държавата може сме двойкаджии ма по пълнене на чекмедже сме почти на твойто ниво и скоро те задминаваме

    17:20 16.08.2026

  • 20 Сравнили се

    6 3 Отговор
    Кой, ако не ГЕРБ, знаят какво е да си двойкаджия?

    17:20 16.08.2026

  • 21 баце

    1 2 Отговор

    До коментар #16 от "Щърбел":

    видеото с дрона на радев крадеца е изкуствен интелект няма никакви чекмеджета другите краднат аз съм чист!

    17:21 16.08.2026

  • 22 Сл Василев

    3 2 Отговор
    Имаме ясен план!Вечна дружба и светло бъдеще!

    17:22 16.08.2026

  • 23 Рундьо

    7 6 Отговор
    е позор. Лапнишараните го овластиха и сега пазят като реликва това некадърно рунденце. Лапнишараните не са народа, рундьото съвсем скоро ще разбере

    17:22 16.08.2026

  • 24 Попето

    3 8 Отговор
    Двадесет години разсипия, за 100 дни да ни оправят" бакиите ".🤣

    17:23 16.08.2026

  • 25 Земеделец

    4 1 Отговор
    Върнете текезесетата!И хоремаците!

    17:24 16.08.2026

  • 26 Рундака

    8 3 Отговор
    се оля тотално. Пълен провал! Оставка!

    17:25 16.08.2026

  • 27 Горски

    7 6 Отговор
    Борисов само го бива да плюе, затова е осъждан два пъти за клевети. Борисов вместо да плюе по Радев, да припомни Радев какво казваше за самолетите и Борисов какво направи. Сега се разбра, че още 5 години няма да видим самолети. Нека сега Борисов да каже, да поеме отговорност защо още пет години няма да видим самолети и защо в договора няма неустойки за забавяне. И 100 седмици след вас няма как да се оправи държавата. За цените да му напомня на Борисов, че неговото правителство напираше насила да влизаме в еврозоната въпреки масовите простеси, а Румен Радев настояваше да отложим приемането на еврото. Ама като истински гербараст, осъждан два пъти за лъжи, сега ще се прави, че не е имало такова нещо и ще плюе по Радев за личното си окензване. Сега какво, цели фамилни кланове, стринки, тетки, братовчедки са останали без доходи ли? Бюджет и финанси, последно при ГЕРБ се теглиха с такова темпо кредити, че си казах, че всяко правителство след тях ще бъде обречено, Съдебната им вакханалия смърди до небесата, до такава степен, че дори Десислава Атанасова избяга. Хайде, спирам тук. Некадърни си бяха, некадърни останаха. Свети Влас символа на управлението на ГЕРБ открива Първия ежегоден „Фестивал на стомашното разстройство“: Кафяво море, златни тоалетни чинии и кметски благословии. ГЕРБ - партията изтекла в канала с фекални води, друго няма.

    17:25 16.08.2026

  • 28 Захарова

    4 2 Отговор
    За България има светлина в тунела!

    17:25 16.08.2026

  • 29 Радев ти отговори преди час

    1 1 Отговор
    Беше много ядосан

    17:26 16.08.2026

  • 30 Георги Илиев Митев

    6 2 Отговор
    Много добро изказване ! Реална и перфектна опозиция от страна на ГЕРБ .

    Коментиран от #39

    17:29 16.08.2026

  • 31 Славяни

    0 1 Отговор
    Създадохме най-изкуствения интелект!

    Коментиран от #32

    17:30 16.08.2026

  • 32 бойко

    0 2 Отговор

    До коментар #31 от "Славяни":

    аз ви вкарах изкуствения интелект!!

    Коментиран от #40

    17:31 16.08.2026

  • 33 Кон с труктивна опозиция

    0 6 Отговор
    Колко е бройката на гербавите в парламента? И как смятат да се отърват от съдебно преследване останалите без имунитет?

    17:31 16.08.2026

  • 34 Дани

    2 7 Отговор
    Тиквата гербав мафиот 20 години краде остави разруха в страната а сега как за 100 дни нещата да се опрадят??ТИКВО ТАБУРРЕТКАТА ВОДОПАДА БАРНИ МИТОВ КОКОРЧО НИ ДОВЕДОХТЕХТЕ ДО ТОЗИ ХАЛ -БЕЗСРАМНИЦИ КРАДЦИ НАГЛИ за затвора сте!!!

    17:31 16.08.2026

  • 35 Моч на коч

    1 3 Отговор
    Дядо Иван ,пак ще ни спаси!

    17:32 16.08.2026

  • 36 Официално колацията е вече ПБ-ДПС

    6 2 Отговор
    Пиара на Радев - Николай Бареков който е разследван от Европейската прокуратура за кражба на 3,8 млн.евро от КТБ и също за сметки в 3 офшорни зони по поръчка на Радев в сайта си би нюз атакува вече най много ГЕРБ и след тях ПП/ДБ а за пеевски и ДПС от 2 месеца нито дума! Както казаха журналисти видно е "вече откъде идват кинтите за барека". От дни се занимава че цялата структура на ГЕРБ и техните олигарси преминали към ПБ и колко имал кеш в шкафчета и гардероби Борисов. И че ГЕРБ вече се били свили до 250-300 хиляди електорат. Коалицията ПБ -ДПС е официализирана публично. Вижте Бареков и си правете заключение за мунчо Крадев.

    Коментиран от #38, #45

    17:32 16.08.2026

  • 37 "Попето"

    4 1 Отговор
    за колко дни очаква некадърният муньо да оправи бакиите. Масонът взе властта за да оправи собствените си бакии, не му дреме за "попето и попадията". Какво очаквате от предател? Предател на "традиционното семейство" воинската чест, президентската клетва. Муньо е позор!

    17:33 16.08.2026

  • 38 мунчо

    5 1 Отговор

    До коментар #36 от "Официално колацията е вече ПБ-ДПС":

    е КРАДЕЦ!!!

    17:34 16.08.2026

  • 39 Жоро павето

    2 1 Отговор

    До коментар #30 от "Георги Илиев Митев":

    Върви да си тролиш в ПИК и БЛИЦ, педерюнгел. Че и плюсове си нацъкал, смотанияжалкар.

    17:34 16.08.2026

  • 40 крадев

    0 1 Отговор

    До коментар #32 от "бойко":

    аз ще им вкарам куря!

    Коментиран от #47

    17:36 16.08.2026

  • 41 Нищоправеца

    1 0 Отговор

    До коментар #11 от "ГЕРБ - нямате":

    Само един детайл ми убягва - Мирчев ли си или Деса?

    17:37 16.08.2026

  • 42 с толеранс

    1 0 Отговор
    Герберите не са забелязали премиерската хвалба за "елиминиране на олигархията" в отчета за 100те дни. Някой дали е забелязал лиса на олигарси?

    17:37 16.08.2026

  • 43 И Манолова

    2 0 Отговор
    Която подкрепяше мунчо Крадев боташов винаги сега говори за "зима на масово недоволство". Не недоволство а мунчо ще бъде рaзчлeнeн. Помните ли слогана му преди 4 месеца- "Знаем ,можем и ще успеем". Битка с олигархията и инфлацията. За 4 месеца вдигна ток,вода,топло -енергия ,винетки ,сега цигари и за 4 месеца хранителни продукти с 15% нагоре. В същото време червената му крадлива олигархия която му купи изборите открадна милиарди от народа а за гласувалите за мунчо един ръбест и чепат.

    17:39 16.08.2026

  • 44 тиририрам

    0 0 Отговор
    Двойкаджиите ги взеха от вас на заем, но все пак не можаха да ви вземат Винету - Тутуу.

    17:40 16.08.2026

  • 45 За Шумен писал барека

    1 0 Отговор

    До коментар #36 от "Официално колацията е вече ПБ-ДПС":

    Че олигарсите на герб са вече при мунчо

    17:41 16.08.2026

  • 46 3.14К

    0 1 Отговор
    Изтекоха 100 дни. До една седмица цялата шайка на толупа начело с него, да получат обвинения за извършените престъпления и деградацията на обществото!

    17:41 16.08.2026

  • 47 На тиквите ли?

    0 0 Отговор

    До коментар #40 от "крадев":

    Ако не го вкараш, си заминаваш!

    17:44 16.08.2026

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