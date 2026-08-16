ГЕРБ за стоте дни на Румен Радев: Обещаха ни държава 2.0 - оказа се, че я управляват двойкаджии

"Дадохме на правителството на Румен Радев 100 дни толеранс. Те изтекоха. От днес започва критичното търсене на отговорност за качеството на управлението!". Това обявиха от ГЕРБ в официалната си страница във "Фейсбук".
Те посочват, че оттук нататък ще сравняват Радев не с предишните управляващи, а със собствените му думи, обещания и критерии.
По повод бюджета от ГЕРБ отбелязват, че правителството е започнало с дефицит от 5,7% от БВП. "Обяснението е "наследството". Но когато внесеш собствен бюджет, вече не си коментатор на чуждата политика — носиш отговорност за своята. Повече разходи, дефицит и дълг са политически избор. А сметката я плащат гражданите и бизнесът", подчертават те, цитирани от news.bg.
От ГЕРБ посочват, че управленската програма се е появила практически на стотния ден. "Години наред Радев обясняваше как трябва да се управлява България. Когато получи властта, се оказа, че му трябват още 100 дни, за да каже какво ще прави с нея", изтъкват те и допълват: "Обещаха ни държава 2.0. Оказа се, че я управляват двойкаджии".
Относно кадровата политика ГЕРБ видели ударна смяна на ръководства в администрацията и публичните структури. "Всяко правителство има право на свой екип. Но кадровата метла не е реформа. Въпросът е какво стана по-прозрачно, по-ефективно и по-независимо — не просто кой на чий стол седна", подчертават те.
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Посочва се, че овладяването на цените е било обявено за основен приоритет. "Имаше проверки, комисии и предупреждения. След 100 дни хората имат право на един прост отговор: какво реално поевтиня? Хората не живеят в прессъобщенията на Министерския съвет, а с касовата бележка от магазина", изтъкват от ГЕРБ.
По отношение на външната политика от партията са категорични, че във време на войни и конфликти България има нужда от ясна и предвидима позиция. "България не може да говори едно в София, да оставя впечатление за друго в Киев и после да обяснява трето пред съюзниците си. Националният интерес изисква самостоятелна позиция, но самостоятелна не означава непредвидима", подчертават те.
От ГЕРБ отбелязват, че има намерения за съдебна реформа, администрация, здравеопазване, образование, дигитализация, но след 100 дни искат срокове, закони, отговорни министри и резултати. "Реформа без срок е пожелание. Реформа без резултат е презентация", подчертават те.
"Румен Радев години наред оценяваше всички останали отстрани. Днес вече ще оценяваме него! Има мнозинство. Има правителство. Има бюджет. Има власт. Следователно има и отговорност", изтъкват от партията.
"След 100 дни Румен Радев вече не е алтернативата на властта. Румен Радев е властта. И вече няма алиби", завършват от ГЕРБ.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Овчар
17:07 16.08.2026
2 хехе
17:10 16.08.2026
3 Щом вашия ,
17:10 16.08.2026
4 Много !
Надценявате !
17:11 16.08.2026
5 ГЕРБ!
17:11 16.08.2026
6 АЙДЕ ГЪЧ
17:12 16.08.2026
7 Утайки
17:12 16.08.2026
8 Гербери,
17:12 16.08.2026
9 Нищо не става
17:14 16.08.2026
10 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣
17:14 16.08.2026
11 ГЕРБ - нямате
Коментиран от #41
17:14 16.08.2026
12 Рундьо
17:15 16.08.2026
13 Парпърляк
17:15 16.08.2026
14 ГЕРБмафи
17:16 16.08.2026
15 Рундьо
17:17 16.08.2026
16 Щърбел
Коментиран от #21
17:18 16.08.2026
17 Другаря Живков
17:19 16.08.2026
18 Лилия Матеева
17:20 16.08.2026
19 Мунчо Радев
17:20 16.08.2026
20 Сравнили се
17:20 16.08.2026
21 баце
До коментар #16 от "Щърбел":видеото с дрона на радев крадеца е изкуствен интелект няма никакви чекмеджета другите краднат аз съм чист!
17:21 16.08.2026
22 Сл Василев
17:22 16.08.2026
23 Рундьо
17:22 16.08.2026
24 Попето
17:23 16.08.2026
25 Земеделец
17:24 16.08.2026
26 Рундака
17:25 16.08.2026
27 Горски
17:25 16.08.2026
28 Захарова
17:25 16.08.2026
29 Радев ти отговори преди час
17:26 16.08.2026
30 Георги Илиев Митев
Коментиран от #39
17:29 16.08.2026
31 Славяни
Коментиран от #32
17:30 16.08.2026
32 бойко
До коментар #31 от "Славяни":аз ви вкарах изкуствения интелект!!
Коментиран от #40
17:31 16.08.2026
33 Кон с труктивна опозиция
17:31 16.08.2026
34 Дани
17:31 16.08.2026
35 Моч на коч
17:32 16.08.2026
36 Официално колацията е вече ПБ-ДПС
Коментиран от #38, #45
17:32 16.08.2026
37 "Попето"
17:33 16.08.2026
38 мунчо
До коментар #36 от "Официално колацията е вече ПБ-ДПС":е КРАДЕЦ!!!
17:34 16.08.2026
39 Жоро павето
До коментар #30 от "Георги Илиев Митев":Върви да си тролиш в ПИК и БЛИЦ, педерюнгел. Че и плюсове си нацъкал, смотанияжалкар.
17:34 16.08.2026
40 крадев
До коментар #32 от "бойко":аз ще им вкарам куря!
Коментиран от #47
17:36 16.08.2026
41 Нищоправеца
До коментар #11 от "ГЕРБ - нямате":Само един детайл ми убягва - Мирчев ли си или Деса?
17:37 16.08.2026
42 с толеранс
17:37 16.08.2026
43 И Манолова
17:39 16.08.2026
44 тиририрам
17:40 16.08.2026
45 За Шумен писал барека
До коментар #36 от "Официално колацията е вече ПБ-ДПС":Че олигарсите на герб са вече при мунчо
17:41 16.08.2026
46 3.14К
17:41 16.08.2026
47 На тиквите ли?
До коментар #40 от "крадев":Ако не го вкараш, си заминаваш!
17:44 16.08.2026