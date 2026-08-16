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Най-високата статуя на Дева Мария в Европа беше открита в Полша (СНИМКИ)

Най-високата статуя на Дева Мария в Европа беше открита в Полша (СНИМКИ)

16 Август, 2026 17:24 425 1

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Статуята се издига на височина над 55 метра

Най-високата статуя на Дева Мария в Европа беше открита в Полша (СНИМКИ) - 1
Снимки: БГНЕС/ EPA
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Най-високата статуя на Дева Мария в Европа беше открита в полското село Конотопие, близо до град Торун, на около 190 километра северозападно от столицата Варшава, предадоха ДПА и Асошиейтед прес. Тя беше осветена с тържествена църковна служба, пояснява БТА.

Тя се издига на над 55 метра височина. Статуята е 40,6 метра, а постаментът ѝ, който е във формата на корона, е 15 метра.

Най-високата статуя на Дева Мария в Европа беше открита в Полша (СНИМКИ)

Монументът е финансиран от частен дарител – 75-годишният бизнесмен Роман Каркосик, един от най-богатите хора в страната. Мъжът е натрупал състоянието си в сектора на доставките за автомобилната промишленост и е сред най-известните инвеститори на фондовата борса в Полша, отбелязва ДПА.

Най-високата статуя на Дева Мария в Европа беше открита в Полша (СНИМКИ)

На въпрос какво го е мотивирало за проект, мултимилионерът обяснява пред в. „Файненшъл таймс“ само, че е построил статуята „от благодарност към Дева Мария“. Полският архитектурен портал Architektura Murator изчислява, че разходите за изграждането ѝ възлизат на около 23 милиона евро, отбелязва ДПА.

Статуята на Дева Мария в Конотопие не е първият голям религиозен паметник от този вид в Полша. От 2010 г. в западния полски град Свебоджин е извисява голяма статуя на Иисус, припомня ДПА.

Най-високата статуя на Дева Мария в Европа беше открита в Полша (СНИМКИ)

Изработена е по образец на Христос Спасител в Рио де Жанейро, Бразилия, и е висока 36 метра, включително короната. Проектът е финансиран с дарения.

Докато жителите на Конотопие се надяват преди всичко на приток от туристи и поклонници, статуята предизвика и обществени критики, информира ДПА. Доминиканският монах Павел Гузински я нарече „Кинг Конг в полето“. Свещеникът заяви пред местното радио Z, че целият проект е вид „танц около златния телец“ – препратка към библейската история за идолопоклонничеството, отбелязва ДПА.


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  • 1 Мдаа

    0 0 Отговор
    И много по-хубава от хасковската, претендираща да е най-дебелата.

    17:34 16.08.2026