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Лудогорец се раздели с Микаел Старе

Лудогорец се раздели с Микаел Старе

16 Август, 2026 17:35 1 095 1

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  • треньор-
  • раздяла

Шведът пристигна в Разград като част от щаба на Пер-Матиас Хьогмо

Лудогорец се раздели с Микаел Старе - 1
Снимка: БГНЕС
Калин Каменов Калин Каменов Автор във Fakti.bg

Шведският специалист Микаел Старе обяви, че приключва престоя си в Лудогорец. 51-годишният треньор използва социалните мрежи, за да потвърди раздялата си с шампионите от Разград и да отправи пожелания към клуба за бъдещето.

„Искам да ви благодаря за прекараното време в Лудогорец! Пожелавам на всички играчи, треньори и ръководители много успехи, здраве и сили за нови предизвикателства. Към нови успехи! Ще се видим!“, написа Старе.

Шведът пристигна в Разград като част от щаба на Пер-Матиас Хьогмо, който по това време ръководеше първия отбор на Лудогорец. След освобождаването на норвежкия наставник Старе запази мястото си в клуба и продължи работа при новия старши треньор Томас Райс.

Сега обаче шведският специалист окончателно напуска Лудогорец, с което приключва периодът му в българския шампион.

Старе има дългогодишен треньорски опит и преди да се присъедини към щаба на Лудогорец е работил в няколко клуба и национални структури. В Разград той беше част от екипа в период на промени на треньорския пост, като остана в клуба и при смяната на Хьогмо с Райс.

Раздялата му идва на фона на поредните промени в спортно-техническия щаб на Лудогорец, който продължава да преследва високи цели както в българското първенство, така и в европейските клубни турнири.


България
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  • 1 Гого

    4 1 Отговор
    Само дето вече не преследва никакви цели в европейските клубни турнири понеже окончателно отпадна. Авторът сигурно е бил на море по това време.

    18:05 16.08.2026

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