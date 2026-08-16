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„Лош“ швед ще ръководи Левски – АЕК

„Лош“ швед ще ръководи Левски – АЕК

16 Август, 2026 17:04 529 6

  • глен ниберг-
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  • швеция-
  • левски-
  • аек

Глен Ниберг е свирил и мач на националния отбор на България

„Лош“ швед ще ръководи Левски – АЕК - 1
Снимка: БГНЕС
Калин Каменов Калин Каменов Автор във Fakti.bg

Шведска съдийска бригада ще ръководи първия мач между Левски и АЕК Атина от плейофите на Шампионската лига. Двубоят е във вторник, 18 август, от 22:00 часа на Националния стадион „Васил Левски“. Главен съдия ще бъде 37-годишният Глен Ниберг, който вече има неприятен спомен за левскарите. На 1 август 2019 година той ръководи домакинството на „сините“ срещу АЕК Ларнака в Лига Европа, завършило с тежка загуба с 0:4.

Помощници на Ниберг отново ще бъдат неговите сънародници Махбод Бейги и Андреас Сьодерквист, които са били част от същата съдийска бригада и при мача с АЕК Ларнака преди седем години. Четвърти съдия ще бъде Адам Ладебек, също от Швеция.

За системата ВАР са назначени нидерландците Денис Хиглер и Ервин Бланк.

Предстоящият двубой ще бъде втори за Ниберг след участието му на Световното първенство през 2026 година. Миналата седмица той ръководи срещата между Цървена звезда и Апоел Беер Шева, спечелена от гостите с 2:0 в третия квалификационен кръг на Шампионската лига.

На Мондиала в САЩ, Мексико и Канада шведът получи три назначения. Той ръководи двубоите Гана – Панама (1:0) и Кюрасао – Кот д'Ивоар (0:2) в груповата фаза, както и мача от 1/16-финалите между Испания и Австрия (3:0).

Ниберг има и други срещи с български отбори. През септември 2021 година той беше главен съдия при загубата на ЦСКА с 1:5 от Рома в Лигата на конференциите. Само два месеца по-късно ръководи и двубоя Брага – Лудогорец (4:2) в груповата фаза на Лига Европа.

Шведският рефер е свирил и мач на националния отбор на България. На 7 септември 2025 година той ръководи световната квалификация срещу Грузия, загубена от българите с 0:3.

Така Глен Ниберг се превръща в съдия с доста сериозна история с българския футбол, а за Левски той ще бъде особено познато име заради тежкото поражение от АЕК Ларнака през 2019 година.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сандо

    1 0 Отговор
    По-важно е резултатът да е добър.

    17:10 16.08.2026

  • 2 Анджо

    1 0 Отговор
    Важното е съдията да свири точно да не подпира никой отбор. Статията така е озаглавена ,че все едно той е свирил лошо за нашите отбори.

    17:26 16.08.2026

  • 3 Лост

    0 0 Отговор
    Много подвеждащо заглавие.Правилното е "Слаб Левски пада с 4:0 при среща на Левски с АЕК Ларнака.

    Коментиран от #4

    17:30 16.08.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 осраински

    1 0 Отговор
    А силен цска само 1на 5.Още едно доказателство че във .ак...ти работят и.ио.....ти

    17:37 16.08.2026

  • 6 Вихрен Сандански

    0 0 Отговор
    КЗЛ - това е всичко!

    17:46 16.08.2026

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