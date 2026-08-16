Ураганът „Лала“ удари Хавай: един загинал и над 124 000 без ток

Ураганът „Лала“ връхлетя Хавайските острови със силни ветрове и проливни дъждове, като причини смъртта на най-малко един човек и остави над 124 000 потребители без електроснабдяване. Най-тежко засегнат е Големият остров на Хавай.

Бурята се усили до ураган от категория 1 в събота с максимални устойчиви ветрове около 120 км/ч. Според последната информация на американските метеорологични служби директно излизане на окото на урагана на сушата вече не се очаква. Центърът на „Лала“ преминава западно от Големия остров.

Губернаторът на Хавай Джош Грийн съобщи, че един човек е загинал при тежка автомобилна катастрофа в района на South Point, най-южната точка на Големия остров, докато бурята преминаваше най-близо до сушата.

Властите призоваха жителите да не излизат по пътищата заради наводнения, паднали дървета и електропроводи.

Две къщи в района на Наалеху са били отнесени от внезапно наводнение в събота вечерта, съобщава CBS News.

Мащабът на прекъсванията на електрозахранването рязко нарасна. Ако в събота Reuters съобщаваше за около 43 000 засегнати клиенти, към неделя броят им вече надхвърля 124 000, според данните, цитирани от CBS News.

Паднали дървета са съборили електрически стълбове и са повредили далекопроводи на Големия остров. Hawaiian Electric предупреди, че на някои места възстановяването на електроснабдяването може да отнеме продължително време.

Особено сериозна остава опасността от наводнения и свлачища. В района Nahuku в Националния парк „Хавайски вулкани“ са отчетени 20,74 инча валежи – около 527 мм до събота вечерта.

По-рано Националният център за ураганите прогнозира между 10 и 20 инча дъжд за Големия остров, а на отделни места – до 25 инча, или около 635 мм. Метеоролозите предупредиха, че подобни количества могат да предизвикат животозастрашаващи наводнения и свлачища, особено в планинските райони.

На върха Мауна Кеа са регистрирани изключително силни ветрове. CBS съобщава за стойности до 140 мили в час, или около 225 км/ч, на голяма надморска височина.

Властите временно затвориха международното летище в Хило и международното летище „Елисън Онизука Кона“ на Големия остров. Затворени бяха и търговски пристанища на Големия остров и в окръг Мауи.

Около 180 военнослужещи от Националната гвардия на Хавай са мобилизирани в помощ на аварийните екипи.

Към ранните часове в неделя центърът на „Лала“ се намираше приблизително на 105 км западно от Кайлуа-Кона и се движеше на северозапад.

Последните прогнози сочат постепенно отслабване на системата, след като тя се отдалечи от Големия остров. Официалната морска прогноза на американската Национална метеорологична служба очаква „Лала“ да отслабне от ураган до тропическа буря, докато продължава на запад през централната част на Тихия океан.

Макар директно навлизане на урагана на сушата вече да не се очаква, опасността не е отминала. Силни валежи, наводнения, свлачища, опасно вълнение и прекъсвания на електрозахранването остават основните рискове за Хавай.