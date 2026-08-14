Трябва ли да включвате на „свободна“ с автоматик и пести ли това гориво?

Превключването на автоматичната скоростна кутия в неутрално положение при движение е един от онези навици, които шофьорите често придобиват, водени от погрешното впечатление, че по този начин пестят гориво или предпазват задвижващия механизъм от ненужно натоварване. В действителност това не носи практически никакви ползи за горивната ефективност при съвременните автомобили, значително влошава контрола върху автомобила и може да подложи вътрешните компоненти на скоростната кутия на внезапно механично натоварване при повторно включване на предавката при висока скорост.

Вярването, че движението по инерция в неутрално положение спестява гориво, датира още от епохата на карбураторните двигатели, но съвременните автомобили с впръскване на гориво работят по съвсем различна логика. Когато вдигнете крака си от педала на газта, докато останете на предавка, електронният блок за управление на двигателя засича, че въртящият момент на колелата задвижва двигателя, и задейства системата за прекъсване на подаването на гориво при забавяне (Deceleration Fuel Cut-Off), като ефективно спира подаването на гориво към цилиндрите. Изключването на трансмисията в неутрално положение принуждава двигателя да работи на празен ход със собствена мощност, което всъщност изразходва повече гориво, отколкото простото оставяне на автомобила да се движи по инерция, докато остава на предавка.

Освен мита за икономията на гориво, превключването в неутрално положение по време на движение напълно елиминира спирачното действие на двигателя, като прехвърля цялата тежест по забавянето на автомобила върху спирачките. При стръмни спускания тази загуба на съпротивление в задвижващия механизъм води до бързо натрупване на топлина в дисковете и накладките, което създава риск от сериозно термично отслабване на спирачното действие и значително намалява способността ви да изпълнявате внезапни маневри за избягване или аварийни спирания.

Макар еднократното случайно превключване на неутрална да не унищожава автоматичната скоростна кутия незабавно, многократното повторно включване на предавката „Drive“ при по-високи води до нежелани ударни натоварвания върху вътрешните части, тъй като хидравличното налягане бързо се повишава, за да съгласува скоростта на колелата с оборотите на двигателя на празен ход. Освен ако в ръководството за експлоатация изрично не се изисква неутрално положение за специални режими като теглене или миене на автомобила, задържането на селектора на предавките в положение „Drive“ остава най-безопасният, най-ефективният и най-издръжливият начин за експлоатация на автоматичната трансмисия.