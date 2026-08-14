Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Авто »
Трябва ли да включвате на „свободна“ с автоматик и пести ли това гориво?

Трябва ли да включвате на „свободна“ с автоматик и пести ли това гориво?

14 Август, 2026 10:38 1 152 9

  • автоматик-
  • drive-
  • скоростна кутия-
  • трансмисия

Разбиваме някои митове за движението по инерция

Трябва ли да включвате на „свободна“ с автоматик и пести ли това гориво? - 1
Снимка: Shutterstock
Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

Превключването на автоматичната скоростна кутия в неутрално положение при движение е един от онези навици, които шофьорите често придобиват, водени от погрешното впечатление, че по този начин пестят гориво или предпазват задвижващия механизъм от ненужно натоварване. В действителност това не носи практически никакви ползи за горивната ефективност при съвременните автомобили, значително влошава контрола върху автомобила и може да подложи вътрешните компоненти на скоростната кутия на внезапно механично натоварване при повторно включване на предавката при висока скорост.

Вярването, че движението по инерция в неутрално положение спестява гориво, датира още от епохата на карбураторните двигатели, но съвременните автомобили с впръскване на гориво работят по съвсем различна логика. Когато вдигнете крака си от педала на газта, докато останете на предавка, електронният блок за управление на двигателя засича, че въртящият момент на колелата задвижва двигателя, и задейства системата за прекъсване на подаването на гориво при забавяне (Deceleration Fuel Cut-Off), като ефективно спира подаването на гориво към цилиндрите. Изключването на трансмисията в неутрално положение принуждава двигателя да работи на празен ход със собствена мощност, което всъщност изразходва повече гориво, отколкото простото оставяне на автомобила да се движи по инерция, докато остава на предавка.

Освен мита за икономията на гориво, превключването в неутрално положение по време на движение напълно елиминира спирачното действие на двигателя, като прехвърля цялата тежест по забавянето на автомобила върху спирачките. При стръмни спускания тази загуба на съпротивление в задвижващия механизъм води до бързо натрупване на топлина в дисковете и накладките, което създава риск от сериозно термично отслабване на спирачното действие и значително намалява способността ви да изпълнявате внезапни маневри за избягване или аварийни спирания.

Макар еднократното случайно превключване на неутрална да не унищожава автоматичната скоростна кутия незабавно, многократното повторно включване на предавката „Drive“ при по-високи води до нежелани ударни натоварвания върху вътрешните части, тъй като хидравличното налягане бързо се повишава, за да съгласува скоростта на колелата с оборотите на двигателя на празен ход. Освен ако в ръководството за експлоатация изрично не се изисква неутрално положение за специални режими като теглене или миене на автомобила, задържането на селектора на предавките в положение „Drive“ остава най-безопасният, най-ефективният и най-издръжливият начин за експлоатация на автоматичната трансмисия.


Поставете оценка:
Оценка 3.8 от 8 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Хохо Бохо

    1 13 Отговор
    Съвременните автомобили при спускане зареждат батерията и нямат скоростна кутия. Дрътите кюмюрници хич не ни интересуват

    10:46 14.08.2026

  • 2 Прави са хората!

    5 1 Отговор
    Не се заблуждавайте,че правите нещо добро на колата си,ако включите на ,,N" ,по време на движение по нанадолнище...!
    Напротив!
    В този момент АСК има намалено охлаждане,което е пагубно за нея...!

    10:52 14.08.2026

  • 3 Брабус

    9 2 Отговор
    Ако включите на задна (R) дори започва да ви връща гориво ..

    10:57 14.08.2026

  • 4 Чорбара

    4 1 Отговор
    Карам с типтроник от 20 години поставянето на N е пагубно за скоростната кутия ,няма смазване,затова автоматик не се тегли.

    10:58 14.08.2026

  • 5 Супер са!

    1 5 Отговор
    Ако искате пестене само китайски коли

    11:06 14.08.2026

  • 6 име

    1 2 Отговор
    Само при стари четири и пет степенни автоматици има смисъл да се включва на свободна за да спестите малко гориво.

    11:13 14.08.2026

  • 7 Движение

    2 1 Отговор
    на "изключена от скорост" е забранено. Колата трябва да е винаги "зацепена". Колите от поне 20г и ат системи, които прекъсват подаването на гориво щом се "върне газта".

    11:15 14.08.2026

  • 8 Анонимен

    0 0 Отговор
    И модерна кола ми гълта по-малко като дам на свободна; каквито и теории да ми въртите - измерил съм го. Само при директна инжекция е законно да се променя отношението гориво-въздух, защото инжектираш в момент, в който горивото остава само в част от обема на цилиндъра. При индиректна инжекция можеш да спреш горивото на цяло, но това е безопасно само при високи обороти и много бързо ще забавиш до скорост, при която ще почне да подава гориво.
    А колкото до превключването, тя постоянно си превключва, но видиш ли едно превключване на светофара щяло да я износи. После разни умници изпускат спирачката и потеглят на червено през пешеходец.

    11:56 14.08.2026

  • 9 Дзак

    0 0 Отговор
    Спускането обикновено е по наклон. При изключване от скорост скоростта остава същата, дори може да се увеличи като има известен разход. На скорост тя пада от примерно 120 на 80 без разход. След което в единия случай просто подавате малко газ да вкарате мотора в подходящите обороти за включване на скорост. В другия случай ускоряване обратно до 120. Лично трудно мога да преценя кое е по-икономично. Със сигурност е по-сигурно, по-безопасно и правилно да се кара само на скорост.

    12:06 14.08.2026