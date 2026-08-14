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Koenigsegg представи лимитирания CCGT1 и един от тях скоро може да е в България

Koenigsegg представи лимитирания CCGT1 и един от тях скоро може да е в България

14 Август, 2026 11:19 667 2

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Това е първата кола на марката със специално разработен пакет за писта

Koenigsegg представи лимитирания CCGT1 и един от тях скоро може да е в България - 1
Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

Две десетилетия след като неочаквана промяна в правилата внезапно прекъсна мечтата на Кристиан фон Кьонигсег за доминация в състезанията за издръжливост, шведският производител на хиперколи довършва незавършената си работа с премиера на „Monterey Car Week“. След като оригиналният състезателен автомобил CCGT — ултралек прототип с тегло 1 000 килограма, задвижван от 5,0-литров V8 двигател с атмосферно пълнене беше обявен за недопустим за участие, още преди да е стартирал в нито едно състезание, сега, след като оригиналното състезателно шаси е напълно възстановено от отдела „Legend“ на фабриката, Koenigsegg представи своя съвременен духовен наследник: CCGT1. Построен върху платформата на CC850, този мегаавтомобил, разрешен за движение по пътищата и насочен към пистата, пренася суровия дух на състезанията от клас GT1 директно на обществените пътища, като производството му е строго ограничено до 70 бройки в целия свят, всички от които вече са продадени, а според неофициална инофмрация, една от тях може да се озове в частна колекция на наша територия.

Koenigsegg представи лимитирания CCGT1 и един от тях скоро може да е в България

В сърцето на CCGT1 се намира доказаният 5,0-литров V8 двигател с двойно турбо на Koenigsegg, съчетан с вътрешноразработена система за управление, способна на работа с различни видове гориво. Двигателят развива 1 280 конски сили на стандартен бензин и достига 1 600 конски сили при работа с биогориво E85. За да издържи на термичното натоварване при продължителни сесии на пистата, инженерите са насочили въздуха от новопроектиран въздухозаборник на покрива към уголемен маслен радиатор и специален охладителен кръг, проектиран специално за регулиране на температурата на течността в амортисьорите. Задвижването се осигурява от деветстепенната скоростна кутия Light Speed Transmission (LST), която работи чрез нов секвенциален интерфейс, известен като Koenigsegg Sequential Shift. Системата разполага с педал за съединителя, монтиран на пода и предназначен изключително за стартиране от място, и използва автоматично прекъсване на запалването по време на движение, за да изпълнява превключвания на по-висока предавка без съединител, контролирани чрез конзолен бутон „ASMR“, който превключва между режимите „Auto“, „Sequential“, „Manual“ и „Reverse“.

Koenigsegg представи лимитирания CCGT1 и един от тях скоро може да е в България

Разработката на аеродинамиката е ръководена от инженера Андреас Тьернберг Персон, който е преработил практически всеки композитен панел, така че единствено вратите и сменяемият панел на покрива са запазени без промени от стандартния CC850. Агресивната каросерия генерира 800 килограма притискаща сила при 250 км/ч, поддържана от масивно активно задно крило, способно на 30-градусово автоматично накланяне за плавен преход между режимите с ниско съпротивление, висока притискаща сила и въздушна спирачка. В конструкцията на каросерията за първи път се използва и патентованият от Koenigsegg материал „Ghost Fibre“ – кристалнобяла тъкан от арамид и въглеродни влакна с балистични защитни характеристики, която предлага по-ниско тегло, превъзходна структурна твърдост и вградена шумоизолация в сравнение с традиционните черни въглеродни композитни материали.

Koenigsegg представи лимитирания CCGT1 и един от тях скоро може да е в България

В интериора двуместната кабина съчетава инструментален панел, ориентиран към пистата, с лукс по поръчка, включващ покрит ключ за запалване, превключватели за горивоподаващата помпа и аналогов часовник с механичен измервател на G-сила.

Koenigsegg представи лимитирания CCGT1 и един от тях скоро може да е в България

За собствениците, търсещи най-доброто оръжие за постигане на най-добро време на обиколка, Koenigsegg представя своя първи фабрично проектиран пистов пакет, който може да бъде монтиран или демонтиран от всеки сертифициран дилър. Този пакет превръща автомобила в „най-бързия състезателен модел на Koenigsegg досега“, като включва сменяема карбонова защитна клетка, състезателни кожени седалки, съвместими с HANS, с шестточкови колани, вградена система за пожарогасене, състезателно настроена изпускателна система, пневматични крикове, настройки на спирачките и окачването, специално пригодени за писта, и леки джанти с гуми за писта.


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