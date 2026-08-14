Петко Салчев напусна Министерството на здравеопазването

Със заповед на министър-председателя Румен Радев от длъжността заместник-министър на здравеопазването е освободен Петко Салчев. Салчев напуска поста по собствено желание, съобщиха от МС.

В кариерата си той е заемал редица висши държавни постове в системата на здравеопазването, сред които заместник-министър на здравеопазването (2003–2005 г.), заместник изпълнителен директор на Изпълнителна агенция „Медицински надзор“ (2019 г.) и управител на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) в периода 2020 – 2023 г. Бил е също директор на Регионалния център по здравеопазване - София и изпълнителен директор на УМБАЛ „Царица Йоанна - ИСУЛ“.

Паралелно с административната си дейност развива мащабна научна кариера.

Проф. Салчев е дипломиран лекар от Медицинска академия - София със специалност „Социална медицина“, магистър по „Икономика и финанси“ от ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“ и доктор по медицина. Той е професор в Националния център по обществено здраве и анализи (НЦОЗА), доцент в Института за икономически изследвания към БАН и хоноруван преподавател по здравна политика в УНСС.

Специализирал е международна здравна икономика в Обединеното кралство и Австрия. За изключителните си заслуги към сектора през 2021 г. е удостоен с орден „Св. св. Кирил и Методий“ - огърлие.