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Петко Салчев напусна Министерството на здравеопазването

Петко Салчев напусна Министерството на здравеопазването

14 Август, 2026 14:11 1 151 7

  • петко салчев-
  • мз-
  • здравеопазване-
  • оставка

В кариерата си той е заемал редица висши държавни постове в системата

Петко Салчев напусна Министерството на здравеопазването - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Със заповед на министър-председателя Румен Радев от длъжността заместник-министър на здравеопазването е освободен Петко Салчев. Салчев напуска поста по собствено желание, съобщиха от МС.

В кариерата си той е заемал редица висши държавни постове в системата на здравеопазването, сред които заместник-министър на здравеопазването (2003–2005 г.), заместник изпълнителен директор на Изпълнителна агенция „Медицински надзор“ (2019 г.) и управител на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) в периода 2020 – 2023 г. Бил е също директор на Регионалния център по здравеопазване - София и изпълнителен директор на УМБАЛ „Царица Йоанна - ИСУЛ“.

Паралелно с административната си дейност развива мащабна научна кариера.

Проф. Салчев е дипломиран лекар от Медицинска академия - София със специалност „Социална медицина“, магистър по „Икономика и финанси“ от ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“ и доктор по медицина. Той е професор в Националния център по обществено здраве и анализи (НЦОЗА), доцент в Института за икономически изследвания към БАН и хоноруван преподавател по здравна политика в УНСС.

Специализирал е международна здравна икономика в Обединеното кралство и Австрия. За изключителните си заслуги към сектора през 2021 г. е удостоен с орден „Св. св. Кирил и Методий“ - огърлие.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Плюс

    11 2 Отговор
    Салчев е хитър и опитен, вижда накъде върви каруцата.

    14:14 14.08.2026

  • 2 Рамбо

    6 4 Отговор
    Сигурно не е бил Боташист, и неможе да трае миризмата на Чорапа МУНЧО.

    14:19 14.08.2026

  • 3 Уволниха ме

    2 0 Отговор
    В медиите..Напуснах.

    14:37 14.08.2026

  • 4 Анонимен

    2 1 Отговор
    По способности е минал даже самият Наполеон Бонапарт ,който е вършил няколко неща наведнъж.Дали дейността му е била пълноценна .

    14:44 14.08.2026

  • 5 Перо

    4 1 Отговор
    “Специалист по социална медицина”, голям специалист, няма що!

    14:53 14.08.2026

  • 6 Интелигентен

    1 2 Отговор
    Префинен,студен,високомерен Нарцис.

    15:07 14.08.2026

  • 7 Евваси

    3 0 Отговор
    ...Той е професор в Националния център по обществено здраве и анализи - какво значи това?! Какво е това обществено здраве, къде го?! Доктор по социална медицина - какво може да излекува такъв "доктор"?

    15:23 14.08.2026

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