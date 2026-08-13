Audi се хвали с рекордно кратко време за разработката на новия си суперкар

С модела Nuvolari Audi официално надмина собствения си вътрешен темп на разработка, като превърна флагманския хибриден суперкар от празен лист хартия в работещ, готов за пътя прототип за невероятните 405 дни. Вместо да се придържа към традиционния три- до четиригодишен инженерен цикъл, типичен за екзотичните автомобили, компанията от Инголщад съкрати сроковете, като съчета фазите на проектиране и инженеринг. Чрез провеждането на цифрови симулации успоредно с тестовете на прототипи и пускането на ранни физически прототипи директно в изпитания при студено време в Лапландия и високоскоростни тестове в Нардо, Audi ускори сложната термична и структурна валидация, необходима за своя флагмански модел.

Под каросерията от въглеродни влакна се крие най-мощният силов агрегат, монтиран някога на пътна кола с четирите пръстена. Споделяйки основната архитектура на платформата с братовчеда си Lamborghini Temerario, Nuvolari съчетава високооборотен 4,0-литров V8 с двойно турбо с три електродвигателя с аксиален поток. Два електродвигателя задвижват предния мост, за да осигурят предвиждащо векториране на задвижването на четирите колела, докато третият е разположен между двигателя с вътрешно горене и трансмисията. Захранвана от компактен акумулаторен пакет с висока разрядка от 7,3 kWh, проектиран за бързо разгръщане на енергията, а не за продължително движение на електрическа тяга, системата генерира 1 001 к.с. и мигновен електрически въртящ момент, за да елиминира турбодупката.

Краткият 405-дневен спринт в разработката е продиктуван от необходимостта да се установи нов, изчистен дизайнерски език за цялата марка, като се заимстват стратегиите за активна аеродинамика и управление на енергията, усъвършенствани в програмите на Formula 1. Производството ще бъде строго ограничено до 499 бройки в целия свят, като първите доставки до клиентите са планирани за първата половина на следващата година.