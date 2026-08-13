Новини
Авто »
Audi се хвали с рекордно кратко време за разработката на новия си суперкар

Audi се хвали с рекордно кратко време за разработката на новия си суперкар

13 Август, 2026 12:47 385 2

  • audi-
  • nuvolari-
  • концепт

Nuvolari Concept е бил готов за само 405 дни

Audi се хвали с рекордно кратко време за разработката на новия си суперкар - 1
Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

С модела Nuvolari Audi официално надмина собствения си вътрешен темп на разработка, като превърна флагманския хибриден суперкар от празен лист хартия в работещ, готов за пътя прототип за невероятните 405 дни. Вместо да се придържа към традиционния три- до четиригодишен инженерен цикъл, типичен за екзотичните автомобили, компанията от Инголщад съкрати сроковете, като съчета фазите на проектиране и инженеринг. Чрез провеждането на цифрови симулации успоредно с тестовете на прототипи и пускането на ранни физически прототипи директно в изпитания при студено време в Лапландия и високоскоростни тестове в Нардо, Audi ускори сложната термична и структурна валидация, необходима за своя флагмански модел.

Audi се хвали с рекордно кратко време за разработката на новия си суперкар

Под каросерията от въглеродни влакна се крие най-мощният силов агрегат, монтиран някога на пътна кола с четирите пръстена. Споделяйки основната архитектура на платформата с братовчеда си Lamborghini Temerario, Nuvolari съчетава високооборотен 4,0-литров V8 с двойно турбо с три електродвигателя с аксиален поток. Два електродвигателя задвижват предния мост, за да осигурят предвиждащо векториране на задвижването на четирите колела, докато третият е разположен между двигателя с вътрешно горене и трансмисията. Захранвана от компактен акумулаторен пакет с висока разрядка от 7,3 kWh, проектиран за бързо разгръщане на енергията, а не за продължително движение на електрическа тяга, системата генерира 1 001 к.с. и мигновен електрически въртящ момент, за да елиминира турбодупката.

Audi се хвали с рекордно кратко време за разработката на новия си суперкар

Краткият 405-дневен спринт в разработката е продиктуван от необходимостта да се установи нов, изчистен дизайнерски език за цялата марка, като се заимстват стратегиите за активна аеродинамика и управление на енергията, усъвършенствани в програмите на Formula 1. Производството ще бъде строго ограничено до 499 бройки в целия свят, като първите доставки до клиентите са планирани за първата половина на следващата година.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гост

    1 0 Отговор
    Как се превежда "суперкар"?

    12:50 13.08.2026

  • 2 европейца

    0 0 Отговор
    Тези пък - 405 дни. муахахаха с Ей Ай ще стане за 405 секунди вече

    12:56 13.08.2026