Porsche се отдръпна от VW Group, за да си партнира с китайци

В рамките на тактически регулаторен ход, целящ избягването на тежки екологични санкции, Porsche излиза от общия пул за емисии на CO₂ на Volkswagen Group в Европа, за да сключи нов съюз с Xpeng за периода на съответствие 2026–2027 година. Според анализ на наблюдателя на индустрията Матиас Шмид, отделянето на марката за спортни автомобили от общия баланс на майчиния конгломерат осигурява на групата Volkswagen като цяло така необходимата финансова възглавница. Като изважда портфолиото на Porsche, съставено предимно от автомобили с двигатели с вътрешно горене, от общия корпоративен микс, Volkswagen понижава средната стойност за целия си автомобилен парк, като значително подобрява шансовете си да избегне огромни глоби от европейските регулаторни органи.

Аритметиката зад това разделение подчертава нарастващия регулаторен натиск върху традиционните европейски автомобилни производители. През 2025 година Volkswagen Group отчете средни емисии на автомобилния си парк от 100 г/км, което е значително над задължителната цел на Европейския съюз от 93,6 г/км. Ако не успее да запълни тази разлика, корпоративният гигант може да бъде подложен на глоби, достигащи до 1,5 млрд. евро за тригодишния период на мониторинг, като таксите за несъответствие са определени на 95 евро за всеки грам над лимита за всеки регистриран автомобил. Тежестта на Porsche по отношение на местните емисии постепенно нараства, тъй като ентусиазмът в Европа към изцяло електрическите автомобили се охлажда, което се отразява в отслабващото търсене в шоурумите както за Taycan, така и за изцяло електрическия Macan, докато марката пренастройва продуктовата си стратегия обратно към двигатели с вътрешно горене.

Сътрудничеството с Xpeng дава на производителя на спортни автомобили от Цуфенхаузен спасително въже за чист въздух, подкрепено от бързото разширяване на присъствието на китайския автомобилен производител в Европа. Xpeng отчете около 19 000 доставки на електромобили в Западна Европа през първата половина на годината – скок от 126 процента спрямо същия период на миналата година – което генерира излишък от регулаторни кредити за нулеви емисии, които Porsche вече може да използва. Макар точните финансови условия за прехвърлянето на кредитите да остават неизвестни, закупуването на резерв за съответствие от Xpeng се оказва далеч по-приемливо за Porsche, отколкото да натовари своята компания-майка с наказателни санкции от ЕС.

Отвореният пул на Porsche и Xpeng остава достъпен за външни производители, които търсят регулаторно покритие преди крайния срок за подаване на отчети на 31 декември, като се присъединява към подобни индустриални съюзи, като например мултибрандовата група на Tesla с Ford, Honda, Mazda и Suzuki или съвместният пул на Mercedes-Benz заедно с Volvo, Polestar и Smart. Въпреки че съчетаването на легендарна германска икона в света на спортните автомобили с нововъзникващ китайски производител на електромобили може на пръв поглед да изглежда необичайно, то отразява задълбочаващите се отношения между VW Group и Xpeng в Азия, където и двете автомобилни групи вече разработват съвместно споделени модулни архитектури и локализирани модели от следващо поколение.