Porsche въведе безжично зареждане, над 100 цвята и автоматични врати в най-новия Cayenne

Porsche предефинира удобството при домашното зареждане за своя флагмански модел Cayenne Electric, като представя опционална индуктивна система за безжично зареждане с мощност 11 kW, която премахва необходимостта от физически кабели. Налична първоначално на европейските пазари, преди да се разпространи в световен мащаб, системата Porsche Wireless Charging (PWC) съчетава 50-килограмова, устойчива на атмосферни влияния наземна подложка с 15-килограмова, водноохлаждаема приемна пластина, закрепена директно зад защитната броня на шасито между предните колела. Проектирана да осигурява 90% ефективност при прехвърлянето на енергия от електропреносната мрежа към батерията, безконтактната система достига скоростите на стандартното зареждане с AC стенен заряден уред, като същевременно изолира компонентите под напрежение в здравата обшивка. Важно е да се отбележи, че от Цуфенхаузен потвърдиха, че технологията ще остане ексклузивна за пълноразмерния Cayenne Electric в обозримо бъдеще, тъй като по-малките модели като Macan Electric и Taycan не разполагат с необходимото пространство под шасито за монтиране на приемния модул.

Започването на зареждането не изисква никакви ръчни действия, освен маневрирането на SUV-то върху монтираната на пода плоча. Използвайки телеметрия с ултраширока честотна лента (UWB) и изображения от предната камера, наложени върху ориентационни решетки на централния сензорен екран, софтуерът помага на водача да позиционира шасито в рамките на прецизен толерансен диапазон. Веднага щом селекторът на предавките се превключи в положение „Паркинг“, адаптивното въздушно окачване на Cayenne автоматично спуска каросерията с няколко сантиметра, преди да започне магнитната индукция. Протоколите за безопасност са дълбоко интегрирани в хардуера на пода: вградените радарни сензори за движение незабавно прекъсват преноса на енергия, ако домашни любимци или хора минават под автомобила, докато алгоритмите за откриване на чужди предмети незабавно прекъсват тока, ако метални отпадъци се натрупат върху подложката и започнат да се нагряват.

В допълнение към инфраструктурата за зареждане е направена цялостна актуализация на инженерството на кабината и каросерията, предназначена да повиши лукса при ежедневната експлоатация. Cayenne Electric въвежда изцяло електрически задвижвани странични врати, които се отварят или затварят чрез външни дръжки, команди от инфоразвлекателната система или цифрови ключове, като софтуерът е програмиран да затваря автоматично вратата на водача в момента, в който се натисне педалът на спирачката. В интериора ергономията на седалките се обогатява с опционални 16 въздушни възглавници за масаж, предлагащи целенасочени ортопедични цикли, съчетани с новоразработена „4D“ аудиосистема, която използва структурни преобразуватели, вградени в рамката на кабината, за да предава тактилни нискочестотни вибрации директно през рамките на седалките.

За да задоволи нарастващото търсене на персонализация по поръчка в сектора на луксозните електромобили с висока печалба, Porsche разшири и каталога си с външни покрития от 13 стандартни фабрични бои до 105 цветови варианта.