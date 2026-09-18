Opel представи новата наточена Astra

Opel представи Astra GSE Line, наточена версия, която официално наследява дългогодишната спецификация GS. Произвеждана в Рюселсхайм и с планирано пускане в европейските дилърски мрежи през пролетта на 2027-ма., GSE Line възприема визуалния облик на флагманските модели „Grand Sport Electric“ на Opel и Vauxhall, без да ограничава купувачите до един-единствен вариант на задвижване. За разлика от специализираните електрически „горещи хечбеци“ Corsa GSE и Mokka GSE, Astra GSE Line ще се предлага с електрически, плъг-ин хибридни, самозареждащи се хибридни и двигатели с вътрешно горене. По-късно през 2027 година гамата ще придобие сериозна механична авторитетност с появата на топ-вариант с мощност 206 kW (280 hp), който ще претендира за титлата на най-мощната серийна Astra в историята на модела.

Визуално GSE Line се отличава под характерната за марката предна маска „Vizor“ със специфични за модела вложки на въздухозаборниците и персонализиран надпис „GSE LINE“ върху бронята. Динамичната осанка се подсилва от алуминиеви джанти с диамантено шлифоване, като Opel монтира 17-цолови джанти като стандартно оборудване (а 18-цолови – като опция). Интериорът получава ясно изразено визуално подобрение, подчертано от характерните за GSE жълти контрастни шевове по волана, облицовките на вратите, централната подлакътница и седалките. Стандартните пластмасови педали са заменени с такива от машинно обработен алуминий, а купувачите, търсещи максимална странична опора, могат да изберат спортни седалки с висока облегалка и вградени облегалки за глава.

Световната публична премиера ще се състои на автомобилното изложение „Mondial de l'Auto“ в Париж от 12 до 18 октомври, като това бележи завръщането на Opel на френското изложение след десетгодишно отсъствие.