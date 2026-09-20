Манчестър Сити пречупи Съндърланд в зрелищен голов спектакъл на „Етихад“

Манчестър Сити и Съндърланд сътвориха един от най-вълнуващите и голови двубои от началото на сезона във Висшата лига, като „гражданите“ надделяха с 5:3 над „черните котки“ у дома.

Гостите започнаха активно, но домакините откриха резултата още в 9-ата минута с перфектно изпълнен пряк свободен удар от Енцо Фернандес.

Само три минути по-късно Брайън Броби бе изведен от Енцо Льо Фе зад отбраната и възстанови равенството за 1:1.

В 29-ата минута грешка в защитата на Съндърланд позволи на Раян Шерки да реализира за 2:1, но в 33-ата минута Броби отново се оказа на точното място след комбинация между Льо Фе и Тома Мюние, за да изравни за 2:2.

Малко преди почивката (43') Марк Гехи спечели топка в наказателното поле и асистира на Антоан Семеньо за 3:2.

В добавеното време на първата част Ерлинг Холанд пропусна на празна врата, а Джанлуиджи Донарума спаси опасен удар с глава на Кевин Дансо.

През второто полувреме шоуто продължи. В 57-ата минута грешка на Дансо и Норди Мукиеле позволи на Семеньо да забие втория си гол в мача за 4:2.

Съндърланд реагира светкавично и секунди по-късно Нилсон Ангуло намери Броби, който оформи своя хеттрик за 4:3.

В 69-ата минута Рубен Диаш изби от голлинията след неразчетено излизане на Донарума, а крайният резултат бе оформен в 81-ата минута, когато Ерлинг Холанд засече центриране на Йошко Гвардиол за 5:3.