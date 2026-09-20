Радан Кънев: Изходът от президентските избори не е предрешен, въпреки че Йотова е фаворит

Изходът от предстоящите президентски избори не е предрешен, въпреки че сегашният президент Илияна Йотова е фаворит. Това заяви лидерът на ДСБ и евродепутат Радан Кънев във Варна, цитиран от БНР.

Според него изключителното изнервяне на кампанията напоследък показва, че няма категоричност на избора. Затова, по думите му, е необходимо Илияна Йотова и Гюров да участват в предизборни дебати.

Темата на дебатите трябва да бъде свързана с посоката на развитие на страната ни за по-дълъг период от време и с определянето на основните приоритети, свързани с общоевропейската сигурност и с по-силна Европа.

Радан Кънев е във Варна за среща с членове и симпатизанти на ДСБ.