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Радан Кънев: Изходът от президентските избори не е предрешен, въпреки че Йотова е фаворит

Радан Кънев: Изходът от президентските избори не е предрешен, въпреки че Йотова е фаворит

20 Септември, 2026 17:55 704 67

  • радан кънев-
  • президентски избори-
  • изход-
  • илияна йотова-
  • фаворит

Изключителното изнервяне на кампанията напоследък показва, че няма категоричност на избора. Затова е необходимо Илияна Йотова и Гюров да участват в предизборни дебати, коментира още лидерът на ДСБ

Радан Кънев: Изходът от президентските избори не е предрешен, въпреки че Йотова е фаворит - 1
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Изходът от предстоящите президентски избори не е предрешен, въпреки че сегашният президент Илияна Йотова е фаворит. Това заяви лидерът на ДСБ и евродепутат Радан Кънев във Варна, цитиран от БНР.

Според него изключителното изнервяне на кампанията напоследък показва, че няма категоричност на избора. Затова, по думите му, е необходимо Илияна Йотова и Гюров да участват в предизборни дебати.

Темата на дебатите трябва да бъде свързана с посоката на развитие на страната ни за по-дълъг период от време и с определянето на основните приоритети, свързани с общоевропейската сигурност и с по-силна Европа.

Радан Кънев е във Варна за среща с членове и симпатизанти на ДСБ.


Варна / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Казвам Ви

    14 6 Отговор
    Хвани едните, удари другите !

    Коментиран от #8, #23

    17:59 20.09.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Казвам Ви

    20 3 Отговор
    Гюрчо - българския Никушор !

    Коментиран от #17

    18:01 20.09.2026

  • 4 хехе

    30 3 Отговор
    Рада дълбоката сам не си вЕрва ама мести въздуха та белким някой му се върже.

    18:03 20.09.2026

  • 5 НИЩО МУ НЯМА

    6 1 Отговор
    ЛЕ ЛЕЕ
    НАЧАЛНИК
    ВАША МИЛОСТ ВЧЕРА И ОНЯ ДЕН
    И ПРЕДИШНИЯ ДЕН....
    ВЕЧЕ СЕ КАЗВА ГЛЕДАЙТЕ НАШИТЕ
    ПРОГРАМИ ПО....ЧЕРВЕНИЯ ЕКРАН...☝

    18:05 20.09.2026

  • 6 РАДА ДЪЛБОКАТА

    23 4 Отговор
    Петроханците ще сте четвърти. Няма да стигнете и до балотаж.

    18:06 20.09.2026

  • 7 Хехехе

    20 6 Отговор
    Ама лапашеКура на Бойко бая време. М?

    18:06 20.09.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 РЕАЛИСТ

    20 5 Отговор
    Може ли наркоман, като Гюров, да заеме длъжността президент на България. ДАНС е представил информация на Йотова, че Гюров е бил наркозависим , лекуван в комуна за такива. Поставен е бил въпросът , може ли такъв човек да стане служебен премиер министър.

    Коментиран от #22

    18:09 20.09.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Обективен

    18 4 Отговор
    Рамадан трябваше от преди 20 г. ,заедно с мавъра да е за 30 г. В затвора.

    18:09 20.09.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Така е

    8 2 Отговор

    До коментар #3 от "Казвам Ви":

    трябва ни - Джурджеску !

    18:13 20.09.2026

  • 18 ВАЖНО

    9 5 Отговор
    ЧУЖДИ АГЕНТИ СОРОСЦИ ЛИБЕРАСТОВЦИ ЛЮБИТЕЛИ НА ГЕЙ ПАРАДИ И ДРУГИ ТАКИВА ПЕТРУХАНСКИ САДО МАЗО ПРИСТРАСТИЯ НЕ НИ ТРЯБВАТ ! СОРИ ГЮРОО.

    18:14 20.09.2026

  • 19 Горски

    7 7 Отговор
    Според Уикенд, Йотова е взела 1млн.€ за освобождаването на Петричкият Ескобар! Ще ги съди ли Йотова за Набеждаване? Йотова си прави предизборната кампания без да е в отпуск, всеки ден е в новините, телевизора, разни мероприятия по села и паланки! Крайно нагло. С кое се справя , доходите на българите се увеличиха ли , цените по магазините намаляха ли , има вкарани олигарси в затвора ли ? За йотова ще гласуват само мургавите платени избиратели. Значи Петрохан е по-голям от хилядите наркомани и цялата престъпност свързана с наркоманията и наркотрафика, кражбите, убийсгвата, престъпността.

    Коментиран от #29

    18:15 20.09.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Точен

    9 5 Отговор
    Радане, моли се ВЪЗРАЖДАНЕ да не изпревари Гюровци, че около Петрохан става все по-миризливо...

    18:17 20.09.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Прав си!

    9 3 Отговор

    До коментар #1 от "Казвам Ви":

    Радан беше прегърнат с Борисов.

    18:17 20.09.2026

  • 24 Господин Кънев все още вярва

    9 6 Отговор
    че лами Гюрокалушеви имат все още някакъв шанс да спечелят. Какви наивници са на партийни позиции в българския политически живот.

    Коментиран от #34

    18:18 20.09.2026

  • 25 Избирателите

    5 6 Отговор
    Гласуваме на втория тур за "Алтернатива за България" !

    Коментиран от #27

    18:19 20.09.2026

  • 26 Колумбиец

    7 5 Отговор
    Цяла Колумбия подкрепя Йотова!

    Коментиран от #33

    18:19 20.09.2026

  • 27 Коя

    2 0 Отговор

    До коментар #25 от "Избирателите":

    е тя?

    Коментиран от #37

    18:20 20.09.2026

  • 28 Путин гол до кръста на пони

    3 2 Отговор
    Хах ха ха...дебати. Нали виждате дебатитье при меня. Дебати който иска, само при моите прокурори!🖕

    18:20 20.09.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Рада Дълбоката

    5 3 Отговор
    Във вихъра на танца

    18:22 20.09.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Цвете

    1 2 Отговор
    А ТИ РАДАН, ГЛЕДА ЛИ БТВ И " БЪДЕЩИЯ С ЙОТОВА? И ТОЗИ ЧОВЕК Е БИЛ ШЕФ НА БТА? ТРУДНО Е ДА ГО СЛУШАШ ,КАМО ЛИ ДА ЗАЕМЕ НЯКАКЪВ ПОСТ. ТРЕСЕШЕ ГО ШУБЕ, ДА ОТГОВОРИ НА ВЪПРОСИТЕ, КОИТО ВСЕКИ НА НЕГОВО МЯСТО БИ КАЗАЛ ТОВА, КОЕТО МИСЛИ НАИСТИНА СЕГА, ЗАЩОТО ДА ИСКАШ И ДА МОЖЕШ СА ДВЕ ОТДЕЛНИ НЕЩА.КАУЗА ПЕРДУТА Е ЗА МЕН.

    18:22 20.09.2026

  • 33 Кочо

    5 1 Отговор

    До коментар #26 от "Колумбиец":

    Галабин Боевски - тоже!

    Коментиран от #35

    18:23 20.09.2026

  • 34 Тодор Колев

    2 1 Отговор

    До коментар #24 от "Господин Кънев все още вярва":

    На дебатите за лами и за наркотрафиканти ли ще си говорят според номер 24? 😄😁😆

    18:23 20.09.2026

  • 35 Тони Монтана

    5 2 Отговор

    До коментар #33 от "Кочо":

    Брендо също подкрепя йотовица.

    18:25 20.09.2026

  • 36 Митра Фанова

    4 2 Отговор
    Изберете Руский мир !

    18:25 20.09.2026

  • 37 Как

    2 2 Отговор

    До коментар #27 от "Коя":

    Коя ? Тя е само една !

    Коментиран от #39

    18:25 20.09.2026

  • 38 Тодор Живков

    3 1 Отговор
    На дебата вместо Илияна Йотова да отиде криминалния психолог Росен Йорданов и да държи три часа реч докато свърши дебата!

    18:28 20.09.2026

  • 39 И половин да е

    2 0 Отговор

    До коментар #37 от "Как":

    не я знам!Как да я избера?

    18:28 20.09.2026

  • 40 От април

    4 1 Отговор
    няма грам наркотик заловен!?

    Коментиран от #47

    18:29 20.09.2026

  • 41 Петричкия Ескобар

    3 2 Отговор
    Избирам Руский мир!

    18:29 20.09.2026

  • 42 Алтернативата

    1 2 Отговор
    е Волен!В краен случай,Лупи!

    18:31 20.09.2026

  • 43 Исторически парк

    3 3 Отговор
    Рада дълбоката, кокора, гюрлата, специя, тия що все женски прякори имат 😉

    18:34 20.09.2026

  • 44 Прокуратурата

    1 2 Отговор
    Има още 12 експертизи да получим и тогава ще кажем какво е ставало на Петрохан. Дотогава слушайте криминалния психолог Росен Йорданов. Ние както знаете знаем още от 2022 година, но ние не сме така словоохотливи, пък имаме и съображения.

    18:35 20.09.2026

  • 45 Ивелин Михайлов

    5 4 Отговор
    Българският народ няма да позволи петроханец да застане начело на нацията!

    Коментиран от #56

    18:35 20.09.2026

  • 46 Прокуратурата

    1 1 Отговор
    Още повече, че ДАНС казват, че е секретно защото имат няколко мъртви и живи агенти в групата на Петрохан.

    18:36 20.09.2026

  • 47 Радев

    3 1 Отговор

    До коментар #40 от "От април":

    Няма да само 60 кила фентанил плюс лабораторията за фентанил и 15 кила кока 😉 по времето на твоя вожд хващаха по 200 грама годишно от некви дребни шанаджии

    18:37 20.09.2026

  • 48 Прокуратурата

    2 1 Отговор
    Още информация ще има когато му дойде времето по заявка на Петричкия кандидат президент.

    18:37 20.09.2026

  • 49 Бай

    3 2 Отговор
    Този е прикрит евангелистки гей !

    Коментиран от #54

    18:38 20.09.2026

  • 50 Социолог

    5 2 Отговор
    Според вас петрохан ще стигне ли до балотаж

    Коментиран от #57

    18:38 20.09.2026

  • 51 Борбата е

    3 2 Отговор
    на амфетамините,срещу хероина!

    18:39 20.09.2026

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 Рада Дълбоката

    3 3 Отговор

    До коментар #49 от "Бай":

    Даже не се и крия цяла България ми знае прякора хихи 😉😘

    18:39 20.09.2026

  • 55 Рускиня

    2 0 Отговор

    До коментар #52 от "Германец":

    Да, но не забравяй, че 68 процента са спринцовкаджии и смъркачи, така че, помилванията ще продължат!

    18:41 20.09.2026

  • 56 Връщай

    1 2 Отговор

    До коментар #45 от "Ивелин Михайлов":

    Парите бе!

    Коментиран от #61

    18:42 20.09.2026

  • 57 Социолог

    1 2 Отговор

    До коментар #50 от "Социолог":

    Петрохан може да стигне до балотаж, но не и срещу Ескобар!

    18:43 20.09.2026

  • 58 Волен

    0 1 Отговор
    Двама се карат,трети печели...

    18:44 20.09.2026

  • 59 Гъбар

    0 0 Отговор
    Каквинизбори предсоят?Пак ?

    18:45 20.09.2026

  • 60 Прокуратурата

    1 0 Отговор
    Правовата държава се крепи от прокуратурата на Народна Република България. Заедно с кандитата за президентка ще внесем ред в нарко разпространението.

    18:46 20.09.2026

  • 61 Ивелин Михайлов

    1 1 Отговор

    До коментар #56 от "Връщай":

    Ти ми връщай парите, аз ще ти върна еането 😉

    18:46 20.09.2026

  • 62 Альоша

    0 0 Отговор
    кога ще освободим?

    18:47 20.09.2026

  • 63 Петричкия Ескобар

    1 3 Отговор
    Докато върви раследването за Петрохан, бизнесът се утрои! 😝✌️🤟🤣

    18:48 20.09.2026

  • 64 Зеления

    1 0 Отговор
    Нямат почивен ден троловете от фабриката на Мирчев - събота, неделя, сутрин, вечер те са на линия и изпълняват Мирчевата поръчка.

    18:52 20.09.2026

  • 65 Васил

    1 0 Отговор
    Радан защо не чука камъни в някоя кариера !???
    Има да се строят нови пътища!!!

    18:53 20.09.2026

  • 66 Коалиция Петрохан

    0 0 Отговор
    Този е от нашите дебили!

    18:55 20.09.2026

  • 67 Лумпен

    0 0 Отговор
    Луна президент !

    19:20 20.09.2026

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