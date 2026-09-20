Радан Кънев: Изходът от президентските избори не е предрешен, въпреки че Йотова е фаворит

Изходът от предстоящите президентски избори не е предрешен, въпреки че сегашният президент Илияна Йотова е фаворит. Това заяви лидерът на ДСБ и евродепутат Радан Кънев във Варна, цитиран от БНР.
Според него изключителното изнервяне на кампанията напоследък показва, че няма категоричност на избора. Затова, по думите му, е необходимо Илияна Йотова и Гюров да участват в предизборни дебати.
Темата на дебатите трябва да бъде свързана с посоката на развитие на страната ни за по-дълъг период от време и с определянето на основните приоритети, свързани с общоевропейската сигурност и с по-силна Европа.
Радан Кънев е във Варна за среща с членове и симпатизанти на ДСБ.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Казвам Ви
Коментиран от #8, #23
17:59 20.09.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Казвам Ви
Коментиран от #17
18:01 20.09.2026
4 хехе
18:03 20.09.2026
5 НИЩО МУ НЯМА
НАЧАЛНИК
ВАША МИЛОСТ ВЧЕРА И ОНЯ ДЕН
И ПРЕДИШНИЯ ДЕН....
ВЕЧЕ СЕ КАЗВА ГЛЕДАЙТЕ НАШИТЕ
ПРОГРАМИ ПО....ЧЕРВЕНИЯ ЕКРАН...☝
18:05 20.09.2026
6 РАДА ДЪЛБОКАТА
18:06 20.09.2026
7 Хехехе
18:06 20.09.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 РЕАЛИСТ
Коментиран от #22
18:09 20.09.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Обективен
18:09 20.09.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Така е
До коментар #3 от "Казвам Ви":трябва ни - Джурджеску !
18:13 20.09.2026
18 ВАЖНО
18:14 20.09.2026
19 Горски
Коментиран от #29
18:15 20.09.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Точен
18:17 20.09.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Прав си!
До коментар #1 от "Казвам Ви":Радан беше прегърнат с Борисов.
18:17 20.09.2026
24 Господин Кънев все още вярва
Коментиран от #34
18:18 20.09.2026
25 Избирателите
Коментиран от #27
18:19 20.09.2026
26 Колумбиец
Коментиран от #33
18:19 20.09.2026
27 Коя
До коментар #25 от "Избирателите":е тя?
Коментиран от #37
18:20 20.09.2026
28 Путин гол до кръста на пони
18:20 20.09.2026
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Рада Дълбоката
18:22 20.09.2026
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Цвете
18:22 20.09.2026
33 Кочо
До коментар #26 от "Колумбиец":Галабин Боевски - тоже!
Коментиран от #35
18:23 20.09.2026
34 Тодор Колев
До коментар #24 от "Господин Кънев все още вярва":На дебатите за лами и за наркотрафиканти ли ще си говорят според номер 24? 😄😁😆
18:23 20.09.2026
35 Тони Монтана
До коментар #33 от "Кочо":Брендо също подкрепя йотовица.
18:25 20.09.2026
36 Митра Фанова
18:25 20.09.2026
37 Как
До коментар #27 от "Коя":Коя ? Тя е само една !
Коментиран от #39
18:25 20.09.2026
38 Тодор Живков
18:28 20.09.2026
39 И половин да е
До коментар #37 от "Как":не я знам!Как да я избера?
18:28 20.09.2026
40 От април
Коментиран от #47
18:29 20.09.2026
41 Петричкия Ескобар
18:29 20.09.2026
42 Алтернативата
18:31 20.09.2026
43 Исторически парк
18:34 20.09.2026
44 Прокуратурата
18:35 20.09.2026
45 Ивелин Михайлов
Коментиран от #56
18:35 20.09.2026
46 Прокуратурата
18:36 20.09.2026
47 Радев
До коментар #40 от "От април":Няма да само 60 кила фентанил плюс лабораторията за фентанил и 15 кила кока 😉 по времето на твоя вожд хващаха по 200 грама годишно от некви дребни шанаджии
18:37 20.09.2026
48 Прокуратурата
18:37 20.09.2026
49 Бай
Коментиран от #54
18:38 20.09.2026
50 Социолог
Коментиран от #57
18:38 20.09.2026
51 Борбата е
18:39 20.09.2026
52 Този коментар е премахнат от модератор.
53 Този коментар е премахнат от модератор.
54 Рада Дълбоката
До коментар #49 от "Бай":Даже не се и крия цяла България ми знае прякора хихи 😉😘
18:39 20.09.2026
55 Рускиня
До коментар #52 от "Германец":Да, но не забравяй, че 68 процента са спринцовкаджии и смъркачи, така че, помилванията ще продължат!
18:41 20.09.2026
56 Връщай
До коментар #45 от "Ивелин Михайлов":Парите бе!
Коментиран от #61
18:42 20.09.2026
57 Социолог
До коментар #50 от "Социолог":Петрохан може да стигне до балотаж, но не и срещу Ескобар!
18:43 20.09.2026
58 Волен
18:44 20.09.2026
59 Гъбар
18:45 20.09.2026
60 Прокуратурата
18:46 20.09.2026
61 Ивелин Михайлов
До коментар #56 от "Връщай":Ти ми връщай парите, аз ще ти върна еането 😉
18:46 20.09.2026
62 Альоша
18:47 20.09.2026
63 Петричкия Ескобар
18:48 20.09.2026
64 Зеления
18:52 20.09.2026
65 Васил
Има да се строят нови пътища!!!
18:53 20.09.2026
66 Коалиция Петрохан
18:55 20.09.2026
67 Лумпен
19:20 20.09.2026