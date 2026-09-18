Германия иска да забрани фалшивия звук на електромобилите

Политическа коалиция между Социалдемократите (SPD) и Зелените в Хамбург даде начало на законодателна инициатива за забрана на изкуствените звуци, имитиращи тези на двигатели с вътрешно горене, при електрическите превозни средства в цяла Германия. Воден от философията на говорителя на SPD по въпросите на транспорта Оле Торбен Бушхютер, според която технологичният напредък в мобилността трябва активно да ограничава шумовото замърсяване в градовете, а не изкуствено да го възкресява, Сенатът на Хамбург одобри предложение за пренасяне на инициативата на федерално ниво. Предложената забрана е насочена срещу синтетичните звуци на изпускателната система и акустичната симулация на двигателя, излъчвани навън от високопроизводителни електромобили, като определя тази практика като ненужен фактор за акустичния стрес в градовете и основен двигател на „Auto-Posing“ – регионално явление, при което шофьорите умишлено привличат вниманието чрез шумно и агресивно поведение на превозното средство.

От решаващо значение е, че германската инициатива поддържа ясна правна граница между козметичните генератори на шум и задължителното оборудване за безопасност. Законодателите изрично потвърдиха ангажимента си към Акустичната система за предупреждение на превозните средства (AVAS), която е задължителна съгласно Регламент № 138 на ООН за всички нови електрически и плъг-ин хибридни превозни средства, регистрирани в Европейския съюз от 2021 година насам. Проектирана да предпазва пешеходците и велосипедистите чрез излъчване на нискочестотен шум при скорости до 20 км/ч (12 мили/ч), AVAS се признава от органите по безопасността като съществена инфраструктура. Вместо това регулаторните органи насочват вниманието си строго към външните вторични високоговорители – като например устойчивите на атмосферни влияния генератори на звук от ауспуха, използвани при Abarth 500e, Hyundai Ioniq 5 N или Porsche Taycan – които излъчват симулирани звуци от ауспуха при по-високи скорости по пътя, където шумът от гумите и аеродинамичното изместване естествено са достатъчни за акустичното възприемане.

Ако предложението бъде одобрено от Бундесрата и прието от федералното правителство на Германия, то може да наложи значителни софтуерни калибрирания или промени в хомологацията в цялата европейска индустрия за електромобили. Тъй като стандартите за типово одобрение на превозните средства са хармонизирани в целия Европейски съюз, една германска забрана на фабрично инсталираното външно акустично оборудване би изисквала по-широки регулаторни промени на ниво ООН и ЕС или строга вътрешна забрана за активирането на ненужни външни звукови функции съгласно националните правила за движение. Докато производители като BMW до голяма степен са ограничили сложните синтетични звукови пейзажи до вътрешните високоговорители в кабината, марките, които разчитат на външни акустични излъчватели, може да се наложи да ограничат тези функции строго до синтез на звук в интериора.