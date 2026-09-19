Volkswagen ID. Buzz постави световен рекорд след 100 000 хиляди километра пробег

Volkswagen ID. Buzz официално постави световен рекорд за най-голям брой посетени държави в рамките на едно непрекъснато пътуване с изцяло електрически автомобил, като измина зашеметяващите 100 000 километра през 92 държави за 445 дни. Електрическият ван с дълго междуосие тръгна от Центъра за обслужване на клиенти на Volkswagen Commercial Vehicles в Хановер, Германия, на 1 юли 2025 година и се завърна в родния си град след повече от 300 цикъла на зареждане. При завръщането си техническата инспекционна служба TÜV Nord оцени автомобила и сертифицира състоянието на високоволтовата му батерия на близо 96 процента.

Шофьорът Райнер Цитлов отбеляза, че превозното средство не е имало никакви технически проблеми по време на гигантската експедиция, преминавайки през изтощителен терен и коренно различни пътни условия. Подчертавайки основните предимства на електрическото задвижване пред двигателите с вътрешно горене при междуконтинентални пътувания, Цитлов посочи, че често срещаните проблеми в чужбина, като дизел с високо съдържание на сяра, замърсяване с вода, влошаване на качеството на маслото и прегряване на двигателя, напълно липсват при задвижването с батерия.

След като се е зареждал повече от 300 пъти по маршрута, Цитлов даде откровена оценка на световната екосистема за зареждане, като отбеляза, че в отдалечени райони като Замбия и Танзания е било необходимо зареждане под надзор в национални подстанции, докато в региони като Южна Африка, Мароко и Руанда системата е работила надеждно. Той добави, че други територии са наваксали с изключително темпо, като отбеляза, че мрежата за зареждане в Саудитска Арабия се е променила драстично през последните няколко години, докато Китай остава в собствена лига по отношение на гъстотата на зарядните станции.

ID. Buzz, който постави рекорда, използва най-голямата си стандартна батерия с капацитет 86 киловатчаса, която осигурява официален пробег до 471 километра и поддържа скорост на бързо зареждане с постоянен ток до 200 киловата. Този важен момент в историята на издръжливостта при нулеви емисии се присъединява към поредица от забележителни постижения по отношение на пробега, след като европейският рали шампион Мико Марчик измина 2 830 километра с един резервоар дизелово гориво в Skoda Superb, а екип в Колумбия измина 1 979 километра с Nissan Qashqai e-Power без нито една спирка за зареждане с гориво или електроенергия.