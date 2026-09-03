Легендарното Pajero се завърна в продажба

Mitsubishi официално представи петото поколение на Pajero, завръщайки се след петгодишно отсъствие от автосалоните по света. Емблематичният модел, известен също като Montero на избрани международни пазари се отказва от предишната си монококова архитектура в полза на агресивно преработено шаси с рама, което споделя с пикапа L200/Triton. Планирано е първо да бъде пуснат на пазара в Тайланд, след което да се появи в Япония, Австралия и близо 100 световни пазара в АСЕАН, Латинска Америка и Близкия Изток до началото на 2027 година.

Под мускулестата каросерия се крие платформа за тежки условия, изработена предимно от стомана с висока якост, проектирана да съчетава издръжливост при тежки терени с поведение на магистралата, подобно на това на лек автомобил. Инженерите на Mitsubishi са разработили специално за Pajero уникална геометрия на предното и задното окачване, съчетавайки високо разположена предна система с двойни носачи с новоразработена твърда задна ос с носачи като заменят листовите ресори, за да подобрят значително артикулацията на мостовете, стабилността при високи скорости и комфорта в кабината. С дължина 4 920 мм, ширина 1 925 мм и височина 1 910 мм при междуосие 2 870 мм, шасито постига оптимизирано разпределение на теглото между предната и задната част в съотношение 52:48. Просветът се увеличава до 230 мм, подкрепен от впечатляващи ъгли за преодоляване на препятствия – 30,4 градуса ъгъл на подход, 22,6 градуса ъгъл на преминаване и 25,8 градуса ъгъл на отход – докато капацитетът за теглене със спирачки достига конкурентни за класа 3 500 кг.

Задвижването се осигурява от усъвършенстван 2,4-литров четирицилиндров „чист“ дизелов двигател, оборудван с един турбокомпресор с променлива геометрия, който развива 150 kW (204 конски сили) и максимален въртящ момент от 480 Nm, достиган при ниски обороти. Силата се предава чрез изцяло нова осемстепенна автоматична скоростна кутия с разпределителна кутия за ниска предавка. Управлението на задвижването се осъществява чрез системата за разпределение на задвижването Super Select 4WD-II (SS4-II) на Mitsubishi, която позволява превключване в движение между задно задвижване 2H, постоянно задвижване на четирите колела 4H, заключен централен диференциал 4HLc и ниска предавка 4LLc. За първи път в модел Pajero системата SS4-II е напълно интегрирана със системата Super-All Wheel Control (S-AWC), като използва векториране на въртящия момент чрез Active Yaw Control (AYC) и векториране на спирачките, заедно със седем режима на движение: Normal, Eco, Gravel, Snow, Mud, Sand и Rock.

Визуално моделът Pajero притежава внушителна, квадратна осанка, повлияна от традиционния стил на бойното изкуство кендо и характерната за Mitsubishi предна маска „Dynamic Shield“. Купувачите могат да избират между вложки за решетката с хоризонтални ленти или с пчелна пита, обградени от T-образни LED светлинни елементи по цялата ширина от двете страни. Дизайнерските елементи, напомнящи за традициите, са в изобилие, включително оформлението на С-колоната, вдъхновено от интегрираната ролбара на модела от първото поколение, и шестоъгълният мотив на задния капак, който е почит към класическите резервни гуми, монтирани отзад – въпреки че самата резервна гума вече е преместена под задния под, за да се направи място за задвижван електрически заден капак. Страничните прозорци с двойно остъкляване, акустичното предно стъкло и цялостната шумоизолация осигуряват изключително ниски нива на шум, вибрации и грубост във всичките три реда седалки.

Интериорът с три реда седалки и седем места показва значителна промяна към премиум астроение. Версиите с високо ниво на оборудване са облечени във фина кожа с ръчно гравирани шевове в стил „Кимекоми“ на арматурното табло и на вратите. Арматурното табло е доминирано от два 14,3-инчови цифрови дисплея, на които се показва модернизираният цифров „мултиметър“, отразяващ в реално време наклона на автомобила, ъглите на накланяне, надморската височина, компасното направление и активното разпределение на въртящия момент. Седалките от втория ред се плъзгат със 150 мм и разполагат с механизъм за бързо сгъване, осигуряващ лесен достъп до третия ред, допълнен от аудиосистема „Yamaha“ с 12 високоговорителя, тризонален климатик с бутони на задната конзола, охлаждаема кутия в подлакътника и 3D Multi Around Monitor с прозрачен изглед от камерата под капака за преминаване през слепи възвишения.

Този модел от пето поколение представлява само началото на по-широка стратегия на марката, тъй като Mitsubishi планира да разшири модела Pajero в специализирана офроуд подмарка с по-малки производни модели на хоризонта.