Много чувствителна информация! Хакери твърдят, че са пробили секретни сървъри на ФБР

Хакерска група обяви, че е откраднала голям обем поверителна информация за хиляди служители на ФБР. Това е пробив в сигурността на данните, който би представлявал шокиращ инцидент за водещата правоприлагаща агенция в САЩ, пише "The New York Times".
Групата, наричаща се ShinyHunters, твърди, че данните са откраднати от онлайн портал за набиране на персонал на бюрото и включват имената на настоящи и бивши агенти, както и на кандидати за работа, заедно със съответните домашни адреси, телефонни номера, имена на съпрузи, определена медицинска информация и др.
"Компрометирахме ФБР", посочват хакерите в онлайн съобщение, адресирано до директора на ФБР Каш Пател. ShinyHunters отбелязват, че са взели ФБР на прицел като отмъщение за публично предупреждение, издадено от бюрото през пролетта, в което се разкриват тактиките на групата. Групата настоява ФБР да коригира или да премахне въпросното предупреждение, в което се твърди, че ShinyHunters тормозят жертвите и техните близки чрез заплахи или принуда. Хакерите дават на агенцията срок от една седмица да изпълни исканията им.
Говорител на ФБР потвърди за пробива в сигурността, като заяви, че бюрото е запознато с твърденията и води разследване.
Настоящи и бивши служители на ФБР, както и експерти по киберсигурност, следящи престъпни групи, посочват, че пробивът изглежда автентичен и представлява потенциално катастрофален пропуск в сигурността и заплаха за контраразузнавателната дейност на бюрото. Ако личните данни на агентите на ФБР бъдат публикувани в "тъмната мрежа", те могат да попаднат в ръцете на чужди служби.
ShinyHunters е хакерска група, която действа от години. Тя носи отговорност за поредица от мащабни пробиви, привлекли широко обществено внимание.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Путин е най-големия срам в човешакта исъ
17:58 24.09.2026
2 Путин
17:58 24.09.2026
3 Фактите
18:00 24.09.2026
4 Факти без филтър.
Коментиран от #8, #9
18:02 24.09.2026
5 Много чувствителна информация!
18:05 24.09.2026
6 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
АГЕНТИ НА ФБР ПРАВЯТ ЗАГОВОР СРЕЩУ БАЙ ДОНЬО .. И ДА ИМ ГЛЕДАТ СЕИРА :)
18:07 24.09.2026
7 Ха,ха
18:08 24.09.2026
8 дарк фючър
До коментар #4 от "Факти без филтър.":Лошото тепърва предстои, войната между ИИнтелектите! Сега си сътрудничат, но ще дойде момент в който, ще се сбият за надмощие, нещо, като шотландски боец/и! "Накрая ще остане само един..."! Човечеството, ще е зрител.
Коментиран от #11
18:12 24.09.2026
9 Митко културиста
До коментар #4 от "Факти без филтър.":Пожелахме си Терминатор , ии ще ни го даде 😀 😃
18:14 24.09.2026
10 бъдете здрави-браво Кирчо!
18:14 24.09.2026
11 Конан Варварина
До коментар #8 от "дарк фючър":Да се самозануляват😂🤣🤣
18:15 24.09.2026
12 Вече пет
18:16 24.09.2026
13 Вече пет
18:16 24.09.2026
14 Факти спите
18:19 24.09.2026
15 Аз пък твърдя че ч..ках
18:19 24.09.2026
16 дядя дръмпирушка
18:33 24.09.2026
17 Дика
18:42 24.09.2026