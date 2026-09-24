Много чувствителна информация! Хакери твърдят, че са пробили секретни сървъри на ФБР

Хакерска група обяви, че е откраднала голям обем поверителна информация за хиляди служители на ФБР. Това е пробив в сигурността на данните, който би представлявал шокиращ инцидент за водещата правоприлагаща агенция в САЩ, пише "The New York Times".

Групата, наричаща се ShinyHunters, твърди, че данните са откраднати от онлайн портал за набиране на персонал на бюрото и включват имената на настоящи и бивши агенти, както и на кандидати за работа, заедно със съответните домашни адреси, телефонни номера, имена на съпрузи, определена медицинска информация и др.

"Компрометирахме ФБР", посочват хакерите в онлайн съобщение, адресирано до директора на ФБР Каш Пател. ShinyHunters отбелязват, че са взели ФБР на прицел като отмъщение за публично предупреждение, издадено от бюрото през пролетта, в което се разкриват тактиките на групата. Групата настоява ФБР да коригира или да премахне въпросното предупреждение, в което се твърди, че ShinyHunters тормозят жертвите и техните близки чрез заплахи или принуда. Хакерите дават на агенцията срок от една седмица да изпълни исканията им.

Говорител на ФБР потвърди за пробива в сигурността, като заяви, че бюрото е запознато с твърденията и води разследване.

Настоящи и бивши служители на ФБР, както и експерти по киберсигурност, следящи престъпни групи, посочват, че пробивът изглежда автентичен и представлява потенциално катастрофален пропуск в сигурността и заплаха за контраразузнавателната дейност на бюрото. Ако личните данни на агентите на ФБР бъдат публикувани в "тъмната мрежа", те могат да попаднат в ръцете на чужди служби.

ShinyHunters е хакерска група, която действа от години. Тя носи отговорност за поредица от мащабни пробиви, привлекли широко обществено внимание.