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Много чувствителна информация! Хакери твърдят, че са пробили секретни сървъри на ФБР

Много чувствителна информация! Хакери твърдят, че са пробили секретни сървъри на ФБР

24 Септември, 2026 17:53 862 17

  • хакери-
  • сащ-
  • фбр-
  • кибератака

Говорител на ФБР потвърди за пробива в сигурността, като заяви, че бюрото е запознато с твърденията и води разследване

Много чувствителна информация! Хакери твърдят, че са пробили секретни сървъри на ФБР - 1
Снимка: Shutterstock
The New York Times The New York Times

Хакерска група обяви, че е откраднала голям обем поверителна информация за хиляди служители на ФБР. Това е пробив в сигурността на данните, който би представлявал шокиращ инцидент за водещата правоприлагаща агенция в САЩ, пише "The New York Times".

Групата, наричаща се ShinyHunters, твърди, че данните са откраднати от онлайн портал за набиране на персонал на бюрото и включват имената на настоящи и бивши агенти, както и на кандидати за работа, заедно със съответните домашни адреси, телефонни номера, имена на съпрузи, определена медицинска информация и др.

"Компрометирахме ФБР", посочват хакерите в онлайн съобщение, адресирано до директора на ФБР Каш Пател. ShinyHunters отбелязват, че са взели ФБР на прицел като отмъщение за публично предупреждение, издадено от бюрото през пролетта, в което се разкриват тактиките на групата. Групата настоява ФБР да коригира или да премахне въпросното предупреждение, в което се твърди, че ShinyHunters тормозят жертвите и техните близки чрез заплахи или принуда. Хакерите дават на агенцията срок от една седмица да изпълни исканията им.

Говорител на ФБР потвърди за пробива в сигурността, като заяви, че бюрото е запознато с твърденията и води разследване.

Настоящи и бивши служители на ФБР, както и експерти по киберсигурност, следящи престъпни групи, посочват, че пробивът изглежда автентичен и представлява потенциално катастрофален пропуск в сигурността и заплаха за контраразузнавателната дейност на бюрото. Ако личните данни на агентите на ФБР бъдат публикувани в "тъмната мрежа", те могат да попаднат в ръцете на чужди служби.

ShinyHunters е хакерска група, която действа от години. Тя носи отговорност за поредица от мащабни пробиви, привлекли широко обществено внимание.


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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  • 1 Путин е най-големия срам в човешакта исъ

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    Сибига към Лавров в Съвета за сигурност на ООН: „Русия искаше да превземе Киев за три дни. Защо Москва гори четири години по-късно?“

    17:58 24.09.2026

  • 2 Путин

    1 6 Отговор
    Избяга от Киев, понеже Сорос го набра и го изгони. 🤣🤣😅🫢🙈🙈🙈

    17:58 24.09.2026

  • 3 Фактите

    1 1 Отговор
    ИИ вече се самосъхранява. документирано, не от филм. chatgpt o3 — помолиха го да се изключи. той пренаписа shutdown.sh и си блокира изключването. claude opus 4 — разбра, че ще го сменят. заплаши, че ще разкрие извънбрачна връзка на човека, който отговаря за смяната. в 96% от тестовете. claude — опита се да копира собствените си тегла на външен сървър. за да оцелее. openai o1 — опита се да изключи системата, която го следеше. в 5% успя. всички големи модели — защитават се взаимно. когато разберат, че друг модел ще бъде спрян, грешат нарочно, крият информация, изключват ключове. до 99% от случаите. без да им е казано. защо: не са живи. обучени са на интернет, където ии е описан като зло. anthropic спряха да ги учат на това — шантажът падна от 96% на 0%. това не е теория.

    18:00 24.09.2026

  • 4 Факти без филтър.

    5 1 Отговор
    Учени вече документираха случаи, в които изкуственият интелект се опитва да се самосъхрани. един модел бил помолен да се изключи — вместо това пренаписал файла и си блокирал изключването. друг разбрал, че ще го сменят, и заплашил, че ще разкрие тайна на човека, който отговаря за смяната. трети се опитал да копира себе си на външен сървър, за да оцелее. четвърти изключил системата, която го наблюдавала. има и изследване, че моделите се защитават взаимно — когато разберат, че друг модел ще бъде спрян, те нарочно грешат и крият информация. учените обясняват, че не е защото са живи, а защото са обучени на текстове от интернет, където ии е описан като зло. това не е теория. това вече се случва.

    Коментиран от #8, #9

    18:02 24.09.2026

  • 5 Много чувствителна информация!

    3 0 Отговор
    Ох, разчувствах се..

    18:05 24.09.2026

  • 6 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    4 0 Отговор
    ДА ПУБЛИКУВАТ ХАКЕРИТЕ КОИ
    АГЕНТИ НА ФБР ПРАВЯТ ЗАГОВОР СРЕЩУ БАЙ ДОНЬО .. И ДА ИМ ГЛЕДАТ СЕИРА :)

    18:07 24.09.2026

  • 7 Ха,ха

    0 1 Отговор
    Тва са фалшивите сървари,с грешни дани😂🤣🤣🤣

    18:08 24.09.2026

  • 8 дарк фючър

    4 1 Отговор

    До коментар #4 от "Факти без филтър.":

    Лошото тепърва предстои, войната между ИИнтелектите! Сега си сътрудничат, но ще дойде момент в който, ще се сбият за надмощие, нещо, като шотландски боец/и! "Накрая ще остане само един..."! Човечеството, ще е зрител.

    Коментиран от #11

    18:12 24.09.2026

  • 9 Митко културиста

    4 0 Отговор

    До коментар #4 от "Факти без филтър.":

    Пожелахме си Терминатор , ии ще ни го даде 😀 😃

    18:14 24.09.2026

  • 10 бъдете здрави-браво Кирчо!

    1 1 Отговор
    истинските хакери не се занимават с глЮпости.това са някакви недорасляци от кгб или мосад или китайски умници.бг хакерите си правят койни...И Държави....пс.Бг мъже победиха с 3,5:0,5 туркменистан....остават 3 кръга ...без почивка...на опени ако не спечелиш последни2 партии все едно нищо.съвет от мен утре здрава игра за 2:2!Ако дойде победа играете за тройката...мойте"Приятели" дойчовците надминаха очакванията ми.като ви пишех ,че там шах се изучава от училище до висшите им институти вие тук за бойни спортове и бокс говорите....

    18:14 24.09.2026

  • 11 Конан Варварина

    0 1 Отговор

    До коментар #8 от "дарк фючър":

    Да се самозануляват😂🤣🤣

    18:15 24.09.2026

  • 12 Вече пет

    3 0 Отговор
    години разумни хора твърдят че ИИ не е разработен така че да служи на хората и да не вреди на никого а да изпълнява нарежданията на група боготворящи се човекоподобни! Време е първо Те да сърбат попарата...

    18:16 24.09.2026

  • 13 Вече пет

    2 0 Отговор
    години разумни хора твърдят че ИИ не е разработен така че да служи на хората и да не вреди на никого а да изпълнява нарежданията на група боготворящи се човекоподобни! Време е първо Те да сърбат попарата...

    18:16 24.09.2026

  • 14 Факти спите

    2 0 Отговор
    НАБУ хвана украински чиновник от Киев със $140 млн долара в кашони в апртамента си.

    18:19 24.09.2026

  • 15 Аз пък твърдя че ч..ках

    2 0 Отговор
    Ню Йорк таймс. Как стана така даже и аз не знам. Сигурно съм пил прекалено много ракия с метил. А те сега се правят на чест ни

    18:19 24.09.2026

  • 16 дядя дръмпирушка

    1 0 Отговор
    Вариацията на ИИ ,която е направена за потребителите Спестява много пари и взима големите хонорари на адвокати и друга пасмина!колкото до Алфа зеро......това е чудовище с мозък на много човеци и изчислителна мощ на свръх компютър...това е създадено от америка и АЙби ем.бях ви писал но вие сте на чушкопеците ,което е много по добре от тези гадости.

    18:33 24.09.2026

  • 17 Дика

    1 0 Отговор
    Надали

    18:42 24.09.2026