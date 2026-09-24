Новини
Авто »
Renault възроди любим модел на автомобилните фенове

Renault възроди любим модел на автомобилните фенове

24 Септември, 2026 10:29 207 0

  • renault-
  • 8-
  • gordini-
  • alpine

За съжаление проекта остава само на ниво "концепт"

Renault възроди любим модел на автомобилните фенове - 1
Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

Френският производител Renault отново обърна погледите към своето славно минало, представяйки изненадващ и изключително атрактивен проект – Renault 8 Gordini Concept. Създаден специално като еднократна дизайнерска въстановка, която ще дебютира пред публика на предстоящия автосалон в Париж през октомври, автомобилът преосмисля легендарния седан от 60-те години на миналия век в компактно, изцяло електрическо двуместно купе.

Renault възроди любим модел на автомобилните фенове

Новият концепт е първият продукт, излязъл под ръководството на новия главен дизайнер на марката Александър Малвал. За разлика от класическия четириврат прародител, чийто двигател се намира отзад, съвременният ретро-футуристичен наследник залага на издължен силует с дължина 4,12 метра, разположен върху 19-цолови джанти отпред и 20-цолови отзад. Външността му запазва емблематичния за спортното подразделение син цвят „Франция“, прерязан от класическите бели състезателни ивици, както и кръглите фарове, към които са добавени допълнителни прожектори в духа на рали историите от миналото.

Renault възроди любим модел на автомобилните фенове

Задвижването на концепта е поверено на електромотор с мощност 270 конски сили, предаващ тягата към задните колела. От Renault подчертават, че целта на автомобила не е гонене на рекордни времена на писта, а чистото удоволствие от шофирането, лекотата и достъпният спортен дух. Интериорът е изцяло ориентиран към водача, съчетавайки минималистични състезателни седалки, алуминиево табло с кръгли дигитални прибори, физически превключватели и рали плоча за краката на пътника.

Renault възроди любим модел на автомобилните фенове

Въпреки че от компанията категорично заявяват, че 8 Gordini Concept остава уникален екземпляр, който няма да влезе в серийно производство, редица технологични решения в него подсказват бъдещи тенденции. Сред тях изпъкват скритите задни светлини, които стават напълно невидими при изключен автомобил – иновация, която дизайнерите на марката планират да адаптират за масовите серийни модели в следващите години.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ