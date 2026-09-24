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Радослав Росенов е на финал за европейската титла по бокс

Радослав Росенов е на финал за европейската титла по бокс

24 Септември, 2026 18:00 507 0

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  • асикс арена-
  • андерс ернандес

Българинът победи Андерс Ернандес с 4:1 съдийски гласа в полуфинала до 60 килограма в София.

Радослав Росенов е на финал за европейската титла по бокс - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Радослав Росенов се класира за финала на европейското първенство по бокс при мъжете в категория до 60 килограма. 22-годишният българин победи испанеца Андерс Ернандес с 4:1 съдийски гласа в полуфинала, проведен в столичната зала „Асикс Арена“.

Росенов изигра тактически двубоя и в първите два рунда не даде възможност на съперника си да пласира много точни удари. Българинът отговаряше с прецизни попадения, което му осигури преднина от 4:1 в съдийските карти.

Ернандес засили атаките си в третия рунд, но не успя да промени изхода от срещата. Българският боксьор отново получи аркада, този път над лявата вежда. Ден по-рано, в четвъртфинала срещу руснака Всеволод Шумков, Росенов беше получил разкъсване над дясната вежда.

„Щастлив съм, че ще играя финал на родна земя. Тренирах много здраво за това първенство. Днес съперникът ми беше много крив. Трябваше да изиграя мача в кубински стил. Жоел Арате ми даде тази тактика. Благодаря на пубиката за подкрепата, която винаги е тук, независимо дали печелим, или губим. Аркадите не ме притесняват. Готов съм да взема златото. Качвам се утре на ринга и трябва да го взема“, каза Росенов след края на срещата.

Финалът в категория до 60 килограма е насрочен за 25 септември. Росенов ще се бие за европейската титла пред българската публика в София.

Източници: БТА


София / България
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