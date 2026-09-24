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Васил Терзиев: Бюджетът за 2026 г. е рекорден, но средствата на София са ограничени

Васил Терзиев: Бюджетът за 2026 г. е рекорден, но средствата на София са ограничени

24 Септември, 2026 17:46 640 28

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  • софия

За нас винаги е било ключово да е ясно за какво отиват средствата и те да решават важни за града проблеми. Затова поставихме като приоритети образованието, градския транспорт, инфраструктурата, средата в кварталите и развитието на зелената система

Васил Терзиев: Бюджетът за 2026 г. е рекорден, но средствата на София са ограничени - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Бюджетът на Столичната община за 2026 г. е над 1,543 млрд. евро – с 5% повече спрямо предходната година. Днес финансовата рамка на столицата бе приета с мнозинство от общинския съвет.

„Бюджетът за 2026 г. е рекорден, но средствата остават ограничени. Големият въпрос е какво избираме да направим с тях“, заяви кметът Васил Терзиев. „За нас винаги е било ключово да е ясно за какво отиват средствата и те да решават важни за града проблеми. Затова поставихме като приоритети образованието, градския транспорт, инфраструктурата, средата в кварталите и развитието на зелената система“ , посочи кметът на София.

Столичният кмет коментира, че бюджетът за 2026 г. е рекорден, но средствата остават ограничени спрямо всичко, което общината иска да направи за града. „Можем да имаме различия по това кои проекти да бъдат включени, но вярвам, че можем да се обединим около едно: трудно е София да постигне това, което са постигнали Виена, Копенхаген или Осло, когато бюджетите им на глава от населението са 10–12 пъти по-високи“, каза Терзиев.

„Предлагаме най-големия бюджет в историята на София, без да увеличаваме местните данъци и такси за гражданите и бизнеса. Повишаваме собствените приходи с 10% чрез по-добра събираемост и насочваме повече средства към реални инвестиции в града“, посочи заместник-кметът по финанси Георги Клисурски.

Над 90% от проектите в капиталовата програма са в напреднал процес на реализация

Постигнато е увеличение на капиталовата програма. Тя е в размер 305 млн. евро, което е с около 25 млн. евро, информира заместник-кметът по финанси Георги Клисурски. Увеличението се дължи на по-добра събираемост и планиране на повече инвестиции за важните за София проекти.

Изпълнението на капиталовата програма напредва. По думите на кмета над 90% от проектите в нея са почти завършени или са в напреднал процес на реализация. „Имаме ясен напредък по изпълнението на това, което сме заложили“, посочи той.

Терзиев открои като важни задачи отчетността при разходването на средствата и ефективността на всеки проект. По думите му общината търси и допълнителни възможности да прави повече инвестиции за града, включително чрез публично-частни партньорства и защитата на инвестиционен заем. „И малките, и големите проекти за градската среда имат значение, когато положителната промяна се усеща във всеки квартал“, заяви кметът.

За реализацията на повече големи, знакови проекти е необходима подготовка и ясен път за финансирането им, посочи също Терзиев. Той призова споровете по отделни теми да не изместват общата задача: какво може да се направи за София.

Столичният кмет заяви също, че работата по бюджета за 2027 г. предстои. Общината е поела ангажимент да запознае всички общински съветници възможно най-рано с предложената рамка, основните политики и проектите. Терзиев припомни, че миналата година рамката е била представена още през декември.

Още при представянето на проекта за бюджет за тази година общината посочи по-високата събираемост на приходите като възможност да насочи повече средства към ключови проекти. Увеличаването на собствените приходи остава последователен приоритет, за да може София да финансира важните за хората проекти и дългосрочното си развитие.

Собствените приходи на общината в бюджета са близо 615 млн. евро – с 10% повече от заложените за 2025 г. Ръстът е двойно по-висок от инфлацията в страната и се очаква да бъде постигнат чрез по-добра събираемост и естествено разширяване на данъчната база. Финансовата рамка включва още 738 млн. евро за държавно делегирани дейности, над 60 млн. евро европейски средства и 73 млн. евро заемни средства.

Средствата от ЕС и международни програми са над 60 млн. евро. С тях ще се финансират проекти по Националния план за възстановяване и устойчивост, свързани с метрото и строителството на детски градини и училища.

Образование, транспорт и градска среда

За изграждане и разширяване на детски градини, както и за основни ремонти, са предвидени 21,8 млн. евро. За нови училищни корпуси, спортни зали и основни ремонти ще бъдат инвестирани 15,9 млн. евро.

С целева субсидия от държавния бюджет се финансират три капиталови обекта: рехабилитацията на трамвайния релсов път и пътните платна по 1,2 км от бул. „Мария Луиза“ между ул. „Опълченска“ и ул. „Козлодуй“ – 5,5 млн. евро; изграждането на бул. „Копенхаген“ – 6,8 млн. евро; и основният ремонт на ул. „Тинтява“, който се очаква да започне.

След пускането в експлоатация на три нови метростанции този месец продължава разширението на метрото през „Слатина“ с 6 км, както и в „Обеля“. За строителството на метрото са осигурени 50 млн. евро от Европейската инвестиционна банка, държавата и общината. Сред транспортните приоритети са още обновяването на подвижния състав с тролейбуси и електробуси, ключови булеварди, нови тротоари и велосипедни връзки.

В бюджета са заложени 155 хил. евро средства за „Зеления ринг“ – един от стратегическите проекти за развитието на София. Осигурява се изработването на технически проект за два участъка от най-големия линеен парк на София тези в “Изток” от „Гара пионер“ до бул. „Шипченски проход“ и “Слатина”. Предвидени са и конкурси за линеен парк по протежение на Владайска река, за нов парк „Кукуряк“ в район „Овча купел“ и за обновяването на Княжеската градина.

Допълнителни източници за инвестиции

Бюджетът остава недостатъчен за преодоляване на инфраструктурните дефицити, натрупвани с десетилетия. Затова общината търси допълнителни възможности чрез европейски програми, публично-частни партньорства и дългосрочно заемно финансиране.

София стартира една от най-големите инвестиционни програми в историята си. Средствата са предназначени за нови превозни средства за градския транспорт, липсващи пътни връзки, реконструкция на ключови улици и булеварди, транспортни възли, релсов път и достъпна пешеходна инфраструктура. Заемите няма да покриват текущи разходи. Те ще бъдат дългосрочни, без обезпечение и ще се погасяват от бъдещите приходи на общината. Столичната община също защити 265 млн. евро европейско финансиране за транспортни проекти и развитие на метрото.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    12 0 Отговор
    ЗНАЕТЕ ЛИ ЧЕ СОФИЙСКАТА ОБЩИНА ИМА ОБЩА ФИРМА СЪС ВСИЧКИ СИКАДЖИИ - ОКОЛО СТАДИОН СЛАВИЯ Е ДАЛАВЕРАТА
    ....
    И ЧЕ ЖЕНАТА НА ВАСИЛ ТЕРЗИЕВ , КОЯТО Е УПРАВИТЕЛ ВЪВ ПРОСЛОВУТАТА ФИРМА СОФИЙСКИ ИМОТИ
    ПРЕДСТАВЛЯВА СОФИЙСКАТА ОБЩИНА ВЪВ ФИРМАТА СЪС ОПГ СИК :)
    .....
    ПО СТАРИ ОЕНКИ КАПИТАЛА НА ФИРМАТА Е 60 МИЛИОНА ЕВРО :)

    17:51 24.09.2026

  • 2 Отец Онодий

    12 0 Отговор
    Петроханския събор на коя дата ще бъде?

    Коментиран от #8, #10

    17:52 24.09.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 честен ционист

    9 0 Отговор
    При Васик Софето съвсем заприлича на западнали руски едномилионици от сорта на Самара и Саратов, ама с тая разлика, че бюджетът е няколко пъти по-висок и то на вересия от външните кредитори.

    Коментиран от #24

    17:55 24.09.2026

  • 5 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    3 0 Отговор
    НАПИСАХ 3 КОМЕНТАРА С ДАННИ ЗА САРАФОВ
    В ДИРБГ НА ХАМСТЕРА
    ... И ПАК МЕ БАНИХА :)
    ....
    НЕ МОГА ДА ГИ РАЗБЕРА ТИЯ " ЦОЦАЛИСТИ":)?

    Коментиран от #17

    17:56 24.09.2026

  • 6 Мушмула

    4 0 Отговор
    Портфейла му е пълен, ала няма дребни.

    17:58 24.09.2026

  • 7 Топлофикация София трябва да е

    5 0 Отговор
    Държавна и да се субсидира от държавата
    Топлофикация не може да е правена от държавата а сега да е общинска фирма
    Топлофикация е най безопасния начин за отопление и топла вода на милионен град
    Питайте пожарникарите и застрахователите

    18:00 24.09.2026

  • 8 Европеец

    5 0 Отговор

    До коментар #2 от "Отец Онодий":

    Това червено отроче не престава с наглостта си след като стана петрухуанец... Но да го попитам добре ли беше на Петрохан, кой беше активния, кой беше пасивния.....

    Коментиран от #13

    18:01 24.09.2026

  • 9 ШЕФА

    5 0 Отговор
    Прочетохте ли сега защо това ДС педоф...... стана Кмет ! 1,543 МИЛИАРДА ЕВРО !!!!!!!!!!!!!!! Десет процента да открадне,а те не са десет смятайте ако можете до толкова ! Представяте ли си Фандъкова и Тулупа колко са прибрали,и естествено след това хранилката Депутат с имунитет ! А ти бъхтай Ганьо на две места и с два кредита !

    18:05 24.09.2026

  • 10 Пеевски Борисов

    3 0 Отговор

    До коментар #2 от "Отец Онодий":

    Всеки четен ден в Дубай, нечетен в Барселона.

    Коментиран от #12

    18:13 24.09.2026

  • 11 Инициатива

    1 0 Отговор
    Софиянци,дайте идеи.

    18:14 24.09.2026

  • 12 Без майтап

    1 0 Отговор

    До коментар #10 от "Пеевски Борисов":

    За четните дни полетите са безплатни.

    18:14 24.09.2026

  • 13 Бай Амет чобанина

    0 0 Отговор

    До коментар #8 от "Европеец":

    А... и аз туй чакам да разбера.

    18:16 24.09.2026

  • 14 Мата Космата

    2 0 Отговор
    Шарен да спреш да правиш оргии пред Храма че ще ти подпетя големия нос като те видя. Никой не ти дава право да решаваш сам.

    18:19 24.09.2026

  • 15 Мутрака от Банкя

    1 1 Отговор
    Румба, подай си оставката

    18:22 24.09.2026

  • 16 Лама Калушев

    4 0 Отговор
    Васил Терзиев е спал около двадесет пъти в моята хижа и аз съм му размествал тогава чакрите и фонтанелите.

    18:22 24.09.2026

  • 17 Означава че Сарафов и Раде са едно и същ

    1 2 Отговор

    До коментар #5 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    Също и Раде и Пеевски са едно и също

    18:25 24.09.2026

  • 18 Няма за София

    3 0 Отговор
    Има за Петрохан, Приоритети!!!

    18:27 24.09.2026

  • 19 Не е зле

    1 0 Отговор
    Да запълнят фугата на околовръстното на моста над Симеоновско шосе, защото се е отворил голям отвор в двете бавни платна и може да пострадат хора.

    18:27 24.09.2026

  • 20 Хаха

    2 0 Отговор
    средствата на София са ограничени

    Стига лъжи като овчарче, София винаги получава най-много пари от всички общини, просто много се краде, признай го

    18:28 24.09.2026

  • 21 Киро Шприца

    2 0 Отговор
    Нема за крадене нема.

    18:29 24.09.2026

  • 22 селяк

    1 0 Отговор
    ми бако оно Софеа не е България я са успокойте малко софеанците. галактиката не са връти около вазе

    18:36 24.09.2026

  • 23 112

    2 0 Отговор
    Бюджета на София е милярд и половина ,а за хората живеещи в България трохите и вълци ги яли .

    18:45 24.09.2026

  • 24 Моарейн

    2 0 Отговор

    До коментар #4 от "честен ционист":

    Убедена съм, че и Самара, и Саратов изглеждат по-добре от София. Със сигурност са по-чисти и подредени. Тук центърът е заприличал на бразилска фавела, а крайните квартали могат да конкурират който и да било град, пострадал от тежки бомбардировки. Кметчето би по нек.дърност Янчулев и не просто го би, ами му води с десетина обиколки.

    18:46 24.09.2026

  • 25 Е КОЛКО ЩЕ ТИ СТИГНАТ БЕ

    3 0 Отговор
    На Зеленски и 1000 МИЛИАРДА не му стигат.

    18:53 24.09.2026

  • 26 Вярно е

    1 0 Отговор
    Само истински съединител би могъл да докара такава разруха за толкова кратко време! Васко е кмет на дъгата!

    18:55 24.09.2026

  • 27 Пред Славянска 30

    2 0 Отговор
    От 2 години е изгоряла уличната лампа. Трябвали им на общината 2000 лв, за да я сменят. Нямали. Предполагам вече сумата е 2000 евро. С бюджет от милиард и половина не могат да се оправят с една крушка!

    18:57 24.09.2026

  • 28 Детелината за Бояна

    2 0 Отговор
    Завоят от Околовръстното на София към Бояна е затворен от началото на мандата на Кмета. Чакат ремонт. Мандатът ще свърши, едно ключово кръстовище стои блокирано 4 години. Да се смееш ли, да плачеш ли?

    19:00 24.09.2026

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