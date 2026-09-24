Васил Терзиев: Бюджетът за 2026 г. е рекорден, но средствата на София са ограничени

Бюджетът на Столичната община за 2026 г. е над 1,543 млрд. евро – с 5% повече спрямо предходната година. Днес финансовата рамка на столицата бе приета с мнозинство от общинския съвет.

„Бюджетът за 2026 г. е рекорден, но средствата остават ограничени. Големият въпрос е какво избираме да направим с тях“, заяви кметът Васил Терзиев. „За нас винаги е било ключово да е ясно за какво отиват средствата и те да решават важни за града проблеми. Затова поставихме като приоритети образованието, градския транспорт, инфраструктурата, средата в кварталите и развитието на зелената система“ , посочи кметът на София.

Столичният кмет коментира, че бюджетът за 2026 г. е рекорден, но средствата остават ограничени спрямо всичко, което общината иска да направи за града. „Можем да имаме различия по това кои проекти да бъдат включени, но вярвам, че можем да се обединим около едно: трудно е София да постигне това, което са постигнали Виена, Копенхаген или Осло, когато бюджетите им на глава от населението са 10–12 пъти по-високи“, каза Терзиев.

„Предлагаме най-големия бюджет в историята на София, без да увеличаваме местните данъци и такси за гражданите и бизнеса. Повишаваме собствените приходи с 10% чрез по-добра събираемост и насочваме повече средства към реални инвестиции в града“, посочи заместник-кметът по финанси Георги Клисурски.

Над 90% от проектите в капиталовата програма са в напреднал процес на реализация

Постигнато е увеличение на капиталовата програма. Тя е в размер 305 млн. евро, което е с около 25 млн. евро, информира заместник-кметът по финанси Георги Клисурски. Увеличението се дължи на по-добра събираемост и планиране на повече инвестиции за важните за София проекти.

Изпълнението на капиталовата програма напредва. По думите на кмета над 90% от проектите в нея са почти завършени или са в напреднал процес на реализация. „Имаме ясен напредък по изпълнението на това, което сме заложили“, посочи той.

Терзиев открои като важни задачи отчетността при разходването на средствата и ефективността на всеки проект. По думите му общината търси и допълнителни възможности да прави повече инвестиции за града, включително чрез публично-частни партньорства и защитата на инвестиционен заем. „И малките, и големите проекти за градската среда имат значение, когато положителната промяна се усеща във всеки квартал“, заяви кметът.

За реализацията на повече големи, знакови проекти е необходима подготовка и ясен път за финансирането им, посочи също Терзиев. Той призова споровете по отделни теми да не изместват общата задача: какво може да се направи за София.

Столичният кмет заяви също, че работата по бюджета за 2027 г. предстои. Общината е поела ангажимент да запознае всички общински съветници възможно най-рано с предложената рамка, основните политики и проектите. Терзиев припомни, че миналата година рамката е била представена още през декември.

Още при представянето на проекта за бюджет за тази година общината посочи по-високата събираемост на приходите като възможност да насочи повече средства към ключови проекти. Увеличаването на собствените приходи остава последователен приоритет, за да може София да финансира важните за хората проекти и дългосрочното си развитие.

Собствените приходи на общината в бюджета са близо 615 млн. евро – с 10% повече от заложените за 2025 г. Ръстът е двойно по-висок от инфлацията в страната и се очаква да бъде постигнат чрез по-добра събираемост и естествено разширяване на данъчната база. Финансовата рамка включва още 738 млн. евро за държавно делегирани дейности, над 60 млн. евро европейски средства и 73 млн. евро заемни средства.

Средствата от ЕС и международни програми са над 60 млн. евро. С тях ще се финансират проекти по Националния план за възстановяване и устойчивост, свързани с метрото и строителството на детски градини и училища.

Образование, транспорт и градска среда

За изграждане и разширяване на детски градини, както и за основни ремонти, са предвидени 21,8 млн. евро. За нови училищни корпуси, спортни зали и основни ремонти ще бъдат инвестирани 15,9 млн. евро.

С целева субсидия от държавния бюджет се финансират три капиталови обекта: рехабилитацията на трамвайния релсов път и пътните платна по 1,2 км от бул. „Мария Луиза“ между ул. „Опълченска“ и ул. „Козлодуй“ – 5,5 млн. евро; изграждането на бул. „Копенхаген“ – 6,8 млн. евро; и основният ремонт на ул. „Тинтява“, който се очаква да започне.

След пускането в експлоатация на три нови метростанции този месец продължава разширението на метрото през „Слатина“ с 6 км, както и в „Обеля“. За строителството на метрото са осигурени 50 млн. евро от Европейската инвестиционна банка, държавата и общината. Сред транспортните приоритети са още обновяването на подвижния състав с тролейбуси и електробуси, ключови булеварди, нови тротоари и велосипедни връзки.

В бюджета са заложени 155 хил. евро средства за „Зеления ринг“ – един от стратегическите проекти за развитието на София. Осигурява се изработването на технически проект за два участъка от най-големия линеен парк на София тези в “Изток” от „Гара пионер“ до бул. „Шипченски проход“ и “Слатина”. Предвидени са и конкурси за линеен парк по протежение на Владайска река, за нов парк „Кукуряк“ в район „Овча купел“ и за обновяването на Княжеската градина.

Допълнителни източници за инвестиции

Бюджетът остава недостатъчен за преодоляване на инфраструктурните дефицити, натрупвани с десетилетия. Затова общината търси допълнителни възможности чрез европейски програми, публично-частни партньорства и дългосрочно заемно финансиране.

София стартира една от най-големите инвестиционни програми в историята си. Средствата са предназначени за нови превозни средства за градския транспорт, липсващи пътни връзки, реконструкция на ключови улици и булеварди, транспортни възли, релсов път и достъпна пешеходна инфраструктура. Заемите няма да покриват текущи разходи. Те ще бъдат дългосрочни, без обезпечение и ще се погасяват от бъдещите приходи на общината. Столичната община също защити 265 млн. евро европейско финансиране за транспортни проекти и развитие на метрото.