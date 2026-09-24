"Работният кон" Mitsubishi L200 се завръща в Европа

След почти половин десетилетие отсъствие от европейския пазар, Mitsubishi взе решение да върне в гамата си популярния работен модел L200. Предишното поколение на пикапа напусна региона през 2021 година, а дебютиралият през 2023-а негов глобален наследник Triton до момента оставаше извън официалните европейски дилърски мрежи. Новият автомобил на практика представлява познатата глобална конструкция Triton, адаптирана за европейския пазар, където единствената видима разлика се състои в означенията върху капака на товарния леген. За разлика от Азия, Южна Америка и Австралия, европейските клиенти ще разполагат с по-ограничен избор от каросерии, като моделът ще се предлага ексклузивно с четириврата петместна кабина.

Търговската стратегия предвижда специфични нива на оборудване за отделните държави. В Германия стандартното изпълнение Diamant стъпва върху практични стоманени джанти, докато по-високата версия Diamant Top получава черни алуминиеви джанти и гланцови елементи около двустепенната LED оптика. За пазара в Обединеното кралство са подготвени модификациите Titan и по-богато оборудваната Barbarian. В интериора акцентът пада върху 8-инчовия сензорен екран на мултимедийната система, камерите за панорамен преглед около каросерията и пълния набор от съвременни електронни асистенти в помощ на водача.

Под предния капак на L200 ще се монтира единствено 2,4-литров четирицилиндров дизелов агрегат с две турбини, генериращ мощност от 204 конски сили и въртящ момент от 470 Нм. Скоростните кутии са шестстепенни – ръчна или автоматична, комбинирани с две познати системи за задвижване на четирите колела. По-простата Easy Select 4WD се предлага при базовите нива, докато усъвършенстваната Super Select 4WD-II позволява постоянно движение със задвижване на двата моста по асфалт и разполага с механичен блок на задния диференциал за тежки офроуд условия.

В дългосрочен план не е изключено моделът да получи и хибридно задвижване, аналогично на това в следващото поколение Mitsubishi Pajero, но подобна стъпка се очаква най-рано към края на десетилетието. Първите доставки за Германия са планирани за ноември, като цените започват от 39 990 евро за ниво Diamant и достига 52 990 евро за флагмана Diamant Top. На британския пазар моделът вече приема поръчки на цени между 36 295 и 39 995 паунда. С появата си новият L200 отново се изправя в пряка конкуренция срещу основните си съперници в сегмента – Ford Ranger и Toyota Hilux.

Към момента няма официална информация относно конкретните срокове за дебюта на новия L200 в България, нито потвърждение от официалния дистрибутор на марката у нас – „Балкан Стар“. Тъй като европейската премиера за ключови пазари като Германия е насрочена за края на годината, остава отворен въпросът кога, дали и на какви ценови нива моделът ще бъде позициониран на родна земя.