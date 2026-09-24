Leapmotor вади тежката артилерия - огромния премиум кросоувър D19

Китайският автомобилен производител Leapmotor, който вече разчита на стабилния гръб и разпространителската мрежа на евро-американския гигант Stellantis, готви поредната демонстрация на сила за парижкото автомобилно изложение. Посетителите на есенния форум от 12 до 18 октомври 2026 година ще видят отблизо не само очаквания компактен градски модел B03, но и най-големия и луксозен представител на марката – колосалния всъдеход D19. Екип на mobile.bg ще е на мястото на събитието, откъдето ще ви разкажем по-подробно и за тази автомобилна новост. На сега ето кратко превю на най-големия Leapmotor до момента.

Габаритите на D19 вдъхват респект още от пръв поглед. Със своите 5.25 метра дължина, 2.00 метра широчина и 1.78 метра височина, този китаец застава рамо до рамо с най-големите представители на премиум сегмента. Междуосието от цели 3.11 метра осигурява огромно вътрешно пространство, а 21-цоловите джанти завършват монументалната му стойка. Дизайнът следва заоблената и изчистена естетика на марката, като прави впечатление дискретната светлинна лента под задното стъкло, която служи и за индикатор за нивото на батерията.

Вътрешността залага на концепцията за максимален комфорт и минималистичен лукс. Салонът разполага с три реда седалки с пълно електрическо регулиране, врати с плавно електрическо прибиране и панорамен стъклен покрив с площ от 2,7 квадратни метра. Управлението на основните функции е поверено на два големи "плаващи" дисплея, допълнени от висока централна конзола с многобройни ниши за съхранение и прожекционни системи за асистенция.

В техническо отношение Leapmotor D19 демонстрира върха на китайското инженерство. Моделът се предлага както в напълно електрическа модификация (BEV), така и с генератор на бензин за удължен пробег (EREV). Изцяло електрическата версия разполага с мощност от над 700 конски сили и заявен автономен пробег от над 700 километра по китайския хомологационен цикъл.

Засега от ръководството на марката уточняват, че официалното появяване на D19 в Париж няма за цел незабавното му пускане в търговската мрежа на Стария континент. Основната роля на модела е да послужи като технологична витрина и да подсили имиджа на Leapmotor пред европейската публика, макар че финалното решение за продажби вероятно ще зависи от реакциите по време на изложението.