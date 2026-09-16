Mitsubishi разкри защо новото Pajero няма резервна гума на задната врата

Когато през септември 2026 година Mitsubishi най-накрая повдигна завесата пред петия си последователен Pajero, запалените офроуд ентусиасти веднага забелязаха липсата на един от най-характерните му белези. Петата врата, която десетилетия наред носеше пълноразмерното резервно колело, вече е напълно чиста, а отварянето ѝ вече не става встрани, а вертикално нагоре. Промяната провокира сериозни дискусии сред почитателите на марката, което наложи японците официално да разяснят техническите и ергономичните мотиви зад това си решение.

В интервю пред австралийското автомобилно издание Drive главният продуктов специалист на марката, Кунитоши Итагаки, внесе яснота около инженерната рокада. По думите му пазарните проучвания и пряката обратна връзка от собствениците са показали, че съвременният SUV прекарва значително повече време в градски условия и по асфалтирани трасета, отколкото в дълбок кал и тежки терени.

Итагаки подчертава, че премахването на тежката резервна гума от задната врата и позиционирането ѝ под пода на каросерията е било наложително от гледна точка на ежедневния комфорт. Монтираното на капака колело сериозно утежняваше конструкцията, водеше до преждевременно износване и провисване на пантите и създаваше колосални затруднения при паркиране в ограничени пространства. Допълнително, старата конфигурация често влизаше в конфликт с теглича и допълнителното оборудване за теглене.

От друга страна, новата вертикално отваряща се врата носи свои специфични предимства по време на къмпинг или отдих сред природата, трансформирайки се в естествен навес срещу дъжд и слънце. За да запазят визуалния мост с традициите, дизайнерите, водени от главния стилист Норихико Йошимине, са интегрирали специфичен шестоъгълен акцент в ламарината на задната врата, който да напомня за контурите на класическия капак за резервното колело.

Въпреки стилистичните заемки, пуританите в офроуд средите посрещнаха промяната с известна доза скептицизъм. Автомобилни експерти вече отбелязаха, че макар решението да прави живота в града значително по-лесен, смяната на спукана гума в дълбока кал или скалист терен ще бъде значително по-тежко изпитание, когато колелото се намира под задната част на автомобила.