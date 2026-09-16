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Mitsubishi разкри защо новото Pajero няма резервна гума на задната врата

Mitsubishi разкри защо новото Pajero няма резервна гума на задната врата

16 Септември, 2026 13:28 769 1

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Петото поколение на легендарния всъдеход прави компромис между офроуд наследството и ежедневната практичност

Mitsubishi разкри защо новото Pajero няма резервна гума на задната врата - 1
Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

Когато през септември 2026 година Mitsubishi най-накрая повдигна завесата пред петия си последователен Pajero, запалените офроуд ентусиасти веднага забелязаха липсата на един от най-характерните му белези. Петата врата, която десетилетия наред носеше пълноразмерното резервно колело, вече е напълно чиста, а отварянето ѝ вече не става встрани, а вертикално нагоре. Промяната провокира сериозни дискусии сред почитателите на марката, което наложи японците официално да разяснят техническите и ергономичните мотиви зад това си решение.

В интервю пред австралийското автомобилно издание Drive главният продуктов специалист на марката, Кунитоши Итагаки, внесе яснота около инженерната рокада. По думите му пазарните проучвания и пряката обратна връзка от собствениците са показали, че съвременният SUV прекарва значително повече време в градски условия и по асфалтирани трасета, отколкото в дълбок кал и тежки терени.

Итагаки подчертава, че премахването на тежката резервна гума от задната врата и позиционирането ѝ под пода на каросерията е било наложително от гледна точка на ежедневния комфорт. Монтираното на капака колело сериозно утежняваше конструкцията, водеше до преждевременно износване и провисване на пантите и създаваше колосални затруднения при паркиране в ограничени пространства. Допълнително, старата конфигурация често влизаше в конфликт с теглича и допълнителното оборудване за теглене.

От друга страна, новата вертикално отваряща се врата носи свои специфични предимства по време на къмпинг или отдих сред природата, трансформирайки се в естествен навес срещу дъжд и слънце. За да запазят визуалния мост с традициите, дизайнерите, водени от главния стилист Норихико Йошимине, са интегрирали специфичен шестоъгълен акцент в ламарината на задната врата, който да напомня за контурите на класическия капак за резервното колело.

Въпреки стилистичните заемки, пуританите в офроуд средите посрещнаха промяната с известна доза скептицизъм. Автомобилни експерти вече отбелязаха, че макар решението да прави живота в града значително по-лесен, смяната на спукана гума в дълбока кал или скалист терен ще бъде значително по-тежко изпитание, когато колелото се намира под задната част на автомобила.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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  • 1 Сечко

    2 0 Отговор
    „Pajero" на испански означава „онзи, който се мастурбира" — вулгарен жаргонен израз, приблизително еквивалентен на „кретен" или „онанист".

    Също така е добре известно като името на Mitsubishi Pajero, SUV, който Mitsubishi продава от 80-те години насам (наречен на Leopardus pajeros, пампаската котка). Заради вулгарното значение, Mitsubishi продава същия автомобил под различни имена на испаноезичните пазари — нарича се Montero в Испания и Латинска Америка, и Shogun във Великобритания.

    14:14 16.09.2026