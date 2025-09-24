Нов спорен пътен знак в Испания може да навлезе и в Европа

Пътната безопасност е постоянен приоритет за европейските държави, които търсят иновативни начини да намалят броя на инцидентите. В този контекст, Испания въведе нов пътен знак, който бързо се превърна в тема на разгорещен дебат: S991f. Той е създаден от испанската Главна дирекция по трафика (DGT) и има за цел да се справи с един от най-честите проблеми на пътя – неспазването на безопасната дистанция между превозните средства.

Какво означава новият знак?

Знакът S991f е правоъгълен, със син фон. В горната си част съдържа червен кръг, в който са изобразени два автомобила и минималното разстояние, което трябва да се спазва между тях (например, 70 метра). Отстрани на изображението има вълнообразни линии и пиктограми на автомобил, камион и мотоциклет, което показва, че знакът се отнася за всички видове превозни средства.

Основната му цел е да информира водачите, че на определен участък от магистрала или скоростен път се извършва автоматичен контрол на минималната дистанция. Системата работи по сходен начин с тази на секционните радари, като измерва едновременно скоростта и разстоянието между превозните средства.

Въпреки че официалната цел на DGT е да намали инцидентите, причинени от верижни сблъсъци, много шофьори възприемат новия знак като "скрит данък". Основният им аргумент е, че правилата за дистанция са относителни. Те зависят от редица фактори като скоростта, пътните условия (сухо, мокро, заледено) и реакциите на водача. Шофьорите твърдят, че е невъзможно да се съобразиш с изискването, тъй като нямаш начин да измериш точното разстояние до колата отпред.

Като цяло, неспазването на дистанция в Испания се счита за сериозно нарушение, което се наказва с глоба до 200 евро и отнемане на 4 точки от шофьорската книжка. С въвеждането на новия знак, вероятността да бъдете глобени, ако нарушавате правилото, се увеличава значително.

Въпреки споровете, DGT остава твърда в намерението си, като подчертава, че основната им цел е да повишат пътната безопасност и да предотвратят тежки инциденти. Въвеждането на S991f е ясен пример за това как пътната сигнализация се адаптира към новите технологии. Дали ще се превърне в стандарт и в други европейски държави, предстои да видим.