Константин Папазов след победата за БФБ: „Няма да управлявам сам, приоритет са българските треньори“

Новоизбраният президент на Българската федерация по баскетбол Константин Папазов обяви първите си стъпки начело на централата и подчерта, че въпреки предстоят трудни предизвикателства, той вярва в своите възможности и натрупаните контакти. В своята първа реч пред делегатите след проведения вот той призова за обединение и активни предложения от всички участници в Общото събрание.

Папазов бе категоричен, че подходът му на управление ще бъде открит и екипен, като се обърна директно към залата:

„Очаквам от всички вас предложения. Аз не мога да управлявам сам и няма да управлявам сам. Телефонът ми е включен за вас 24/7.“

Новият ръководител на родния баскетбол постави акцент върху развитието и обучението на местните кадри, заявявайки, че именно треньорите са неговият най-важен приоритет. По думите му подкрепата за родните специалисти е ключова, за да могат те да следват мечтите си и да се развиват на най-високо ниво.

Папазов протегна ръка и към хората, които на събранието са подкрепили неговите опоненти Орлин Атанасов и Николай Рашков, подчертавайки, че целта му е с работа да спечели доверието на цялата баскетболна общност в страната.