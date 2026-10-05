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Константин Папазов след победата за БФБ: „Няма да управлявам сам, приоритет са българските треньори“

Константин Папазов след победата за БФБ: „Няма да управлявам сам, приоритет са българските треньори“

5 Октомври, 2026 21:02 565 11

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Фокус върху българските специалисти и обединение след изборите

Константин Папазов след победата за БФБ: „Няма да управлявам сам, приоритет са българските треньори“ - 1
Снимка: БГНЕС
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Новоизбраният президент на Българската федерация по баскетбол Константин Папазов обяви първите си стъпки начело на централата и подчерта, че въпреки предстоят трудни предизвикателства, той вярва в своите възможности и натрупаните контакти. В своята първа реч пред делегатите след проведения вот той призова за обединение и активни предложения от всички участници в Общото събрание.

Папазов бе категоричен, че подходът му на управление ще бъде открит и екипен, като се обърна директно към залата:

„Очаквам от всички вас предложения. Аз не мога да управлявам сам и няма да управлявам сам. Телефонът ми е включен за вас 24/7.“

Новият ръководител на родния баскетбол постави акцент върху развитието и обучението на местните кадри, заявявайки, че именно треньорите са неговият най-важен приоритет. По думите му подкрепата за родните специалисти е ключова, за да могат те да следват мечтите си и да се развиват на най-високо ниво.

Папазов протегна ръка и към хората, които на събранието са подкрепили неговите опоненти Орлин Атанасов и Николай Рашков, подчертавайки, че целта му е с работа да спечели доверието на цялата баскетболна общност в страната.


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  • 1 Сзо

    13 1 Отговор
    Е сега вече българския баскетбол ще прокопса!

    21:07 05.10.2026

  • 2 0смакласник сДиплома

    14 1 Отговор
    Още единДиод.След бфс и тук ще копаем дъното.

    21:10 05.10.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

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  • 8 ПСИХИАТЪР

    6 1 Отговор
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    21:18 05.10.2026

  • 9 Гонзо

    2 1 Отговор
    Кой клас има тоя?

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  • 10 Спецназ

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    2 1 Отговор
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