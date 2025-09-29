Пътен знак, който изглежда като „край на ограниченията“, но всъщност означава нещо друго

За шофьорите по света, пътният знак за ограничение на скоростта обикновено е лесно разпознаваем: червена рамка, бял фон и число, указващо максималната разрешена скорост. Но ако попаднете на пътищата на Обединеното кралство, може да срещнете един по-енигматичен символ: бял кръгъл знак с една черна диагонална ивица под ъгъл от 45 градуса.

Много водачи, особено тези извън Великобритания, погрешно приемат този знак за „Край на всички ограничения“. Въпреки че той наистина отменя всички предишни локални ограничения на скоростта, той не е синоним на безразборна скорост. Всъщност, той въвежда в сила Националното ограничение на скоростта (National Speed Limit – NSL), което е комплексна система от правила, често затрудняваща дори и местните шофьори.

Какво всъщност означава знакът? Знакът "Национално ограничение на скоростта" отменя всяко по-рестриктивно ограничение, което е било в сила преди него. Но вместо да премахне всякакви лимити, той прилага стандартните национални ограничения за конкретния участък от пътя.

Основният нюанс е, че няма изписано число върху самия знак. Максимално разрешената скорост вече не зависи от местната власт, а от:

Вида на пътя: магистрала, двупосочен път (dual carriageway) или път с едно платно (single carriageway).

Вида на превозното средство: автомобил, мотоциклет, микробус, камион или превозно средство, теглещо ремарке/каравана.

Наличието на улично осветление (показател за застроена зона).

Националното ограничение на скоростта представлява набор от максимално разрешени скорости за различните категории превозни средства и пътища, които влизат в сила, когато няма други указателни знаци.

Забележка: Ограничението от 30 mph важи за всички превозни средства в застроени зони, където уличните лампи са разположени на не повече от 200 ярда (182,8 м) една от друга, освен ако не е указано друго.

Разлики с класическите ограничения

Докато локалните ограничения (например 20 mph около училища или 30 mph в градски центрове) се определят от местните съвети и имат за цел повишаване на безопасността в специфични зони, Националното ограничение на скоростта служи като скорост по подразбиране за основните пътни артерии в страната. То се прилага 24/7, освен ако не е отменено от временни или специфични знаци.

Както подчертават от RAC, водещият доставчик на автомобилни услуги в Обединеното кралство, дори когато е разрешено да се шофира със 70 mph, винаги трябва да се използва здрав разум и скоростта да се адаптира към реалните пътни и метеорологични условия.

В крайна сметка, черно-белият кръг е символ, който изисква не просто разпознаване, а задълбочено познаване на британския правилник. За чуждестранните шофьори той е живо напомняне, че правилата на пътя могат да бъдат изключително специфични и често по-сложни, отколкото изглеждат на пръв поглед.