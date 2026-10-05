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МВнР: Българските студенти в чужбина ще могат да стажуват в посолства

МВнР: Българските студенти в чужбина ще могат да стажуват в посолства

5 Октомври, 2026 20:50 494 9

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Предвижда се стажантите да получат възможност да се запознаят отблизо с работата на българската дипломатическа служба, да приложат придобитите знания и умения на практика и да допринесат за по-ефективната ѝ работа

МВнР: Българските студенти в чужбина ще могат да стажуват в посолства - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Министърът на външните работи Велислава Петрова обяви в Нидерландия предстояща инициатива на Министерството на външните работи за създаване на възможности за български студенти, които учат в чужбина, да провеждат стажове в дипломатическите представителства на страната ни в Хага, Лондон, Париж, Берлин и Виена.

„Хората са най-голямата ни ценност - както в Министерството, така и в дипломатическите ни представителства зад граница“, заяви министър Петрова.

Предвижда се стажантите да получат възможност да се запознаят отблизо с работата на българската дипломатическа служба, да приложат придобитите знания и умения на практика и да допринесат за по-ефективната ѝ работа.

„Искаме младите български таланти да покажат как знанията и уменията им могат да бъдат полезни за България, независимо от това къде се намират“, подчерта Велислава Петрова.

По думите ѝ целта е повече млади българи да виждат в дипломатическата служба място, в което могат да се развиват и да допринасят за достойното представяне на България по света. Министър Петрова изрази надежда, че инициативата ще мотивира част от тях един ден да се върнат и да работят заедно с дипломатическата служба.

Министърът заяви, че е обнадеждена от срещата си със стажантите в българското посолство в Хага, които са посрещнали идеята положително. Тя отбеляза, че кратките стажове, които част от тях провеждат в момента, не им дават достатъчно възможност да се запознаят задълбочено с различните направления в работата на дипломатическата служба.

Инициативата ще изгради устойчив мост между академичното образование и дипломатическата практика. След окончателното уточняване на всички параметри по нейното реализиране подробна информация, включително за условията и реда за кандидатстване, ще бъде публикувана на официалната интернет страница на Министерството на външните работи.


България
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ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 българските посолства

    1 0 Отговор
    са посланници на крадливите мързеливи и лъжливи твари по света..

    21:20 05.10.2026

  • 3 Гробар

    2 0 Отговор
    Микробиоложката ше учи младите на занаята. Как да се появяват полуголи на срещи. Висша дипломация.

    21:23 05.10.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Айде

    0 0 Отговор
    Това го има от 1997 година

    21:34 05.10.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

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  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

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