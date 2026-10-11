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Знаете ли защо светофарите са с червено, жълто и зелено?

Знаете ли защо светофарите са с червено, жълто и зелено?

11 Октомври, 2026 10:30 343 6

  • светофари-
  • пътна безопасност-
  • история на автомобилите-
  • лондон-
  • железници

Цветовете не са избрани случайно. Системата започва с железопътните сигнали и се превръща в универсален език за шофьори и пешеходци

Знаете ли защо светофарите са с червено, жълто и зелено? - 1
Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

Червено за спиране, зелено за движение, жълто за внимание. Това правило изглежда толкова естествено, че рядко се замисляме защо именно тези три цвята са се превърнали в универсален език на пътя. Историята започва не с автомобилите, а с железниците през XIX век. Влаковете се движат на големи разстояния и е необходимо сигналите да се виждат отдалеч и да се разбират без думи. Червеното постепенно се утвърждава като знак за опасност и спиране. Дългата му дължина на вълната помага светлината да се забелязва сравнително добре при различни условия.

От железопътните системи идеята преминава към градските улици. С нарастването на движението инженерите и властите се нуждаят от начин да регулират автомобили, карети, трамваи, велосипеди и пешеходци, без на всяко кръстовище да стои полицай. Червеният сигнал вече има необходимото значение и логично получава ролята на команда за спиране.

Зеленият сигнал започва да означава разрешение за движение, като създава ясен визуален контраст с червеното. Жълтото се появява по-късно, защото между „можеш да продължиш“ и „трябва да спреш“ е необходим преходен сигнал.

Без жълта светлина водачът би могъл да премине от разрешение за движение към спиране почти без предупреждение. Затова основното послание на системата се обобщава с простото правило: „червено означава стоп, зелено означава движение, а жълто предупреждава за промяна“. Точните задължения при жълт сигнал се определят от законите на отделните държави, но предназначението му остава сходно. Цветовете са подбрани и заради условията, при които трябва да бъдат разпознавани. Светофарите работят на ярка дневна светлина, през нощта, при дъжд и мъгла. Затова сигналите трябва да се различават бързо, а не да изискват продължително вглеждане.

Първият известен светофар се появява в Лондон през декември 1868 година, пред сградата на британския парламент. Той е създаден за управление на конския трафик и пешеходците, които се движат около натовареното кръстовище. Съоръжението няма много общо с днешните електронни светофари. През деня използва подвижни механични рамена, а през нощта – червени и зелени газови лампи. Управлява се ръчно от полицейски служител.

Експериментът приключва бързо. През януари 1869-та газовият светофар експлодира, а операторът му е ранен. За случая съобщава италианската агенция АНСА, а Smithsonian описва първата лондонска система като ранна комбинация между железопътен сигнал и градско регулиране на движението. По-практични се оказват електрическите системи. С увеличаването на броя на автомобилите в началото на XX век градовете започват да въвеждат все по-сложни решения за кръстовищата, докато комбинацията от червено, жълто и зелено постепенно се превръща в стандарт.

Днешните светофари могат да включват светодиоди, камери, датчици за автомобили, бутони за пешеходци, таймери и адаптивни системи, които променят продължителността на сигналите според трафика. Основните цветове обаче са запазени. Важна причина е, че водачите ги разбират почти инстинктивно. Допълнителна помощ дава и подредбата – при вертикалните сигнали червеното обикновено е отгоре, жълтото в средата, а зеленото отдолу. Така сигналът може да бъде разпознат и когато цветовете не се различават добре.

Източници: motor1.com, ansa.it, smithsonianmag.com


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Йотова

    1 2 Отговор
    Червено заради любимата партия
    Жълто заради земеделския съюз
    Зелено заради комунистическия интернационал

    10:34 11.10.2026

  • 2 🦉🦉🦉🦉

    3 0 Отговор
    "Дългата му дължина..." се счита за ТАВТОЛОГИЯ❗
    И е стилистична грешка показваща БЕДЕН езиков запас 😉

    10:35 11.10.2026

  • 3 Моля обяснете

    1 0 Отговор
    Дългата му дължина,как се превежда

    10:35 11.10.2026

  • 4 Абе

    0 0 Отговор
    Е па ти с кво искаш да са, с оранжево и пембено ли?

    10:38 11.10.2026

  • 5 🦉🦉🦉🦉

    0 0 Отговор
    У нас на редица светофари бяха поставени броячи, които улесняваха водачите и ги освобождаваха от постоянното взиране в червения светофар. Времето на който понякога достига 90 секунди🫪
    Но вече е започнато премахването им❗

    10:40 11.10.2026

  • 6 Абе не бе

    1 0 Отговор
    А пък в Украйна са с жълто и синьо, за да не приличат на руското знаме.

    10:40 11.10.2026