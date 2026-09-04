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Емблематичните лондонски таксита отстъпват мястото си на автономни „фордове“

Емблематичните лондонски таксита отстъпват мястото си на автономни „фордове“

4 Септември, 2026 12:40 584 2

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Първите 15 автомобила вече са по улиците на британската столица

Емблематичните лондонски таксита отстъпват мястото си на автономни „фордове“ - 1
Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

Uber и британската компания за автономни технологии Wayve официално стартираха първото публично изпитание на роботаксита в Обединеното кралство, като пуснаха в експлоатация електрически кросоувъри Ford Mustang Mach-E. Програмата, която функционира в рамките на стандартните категории за поръчка UberX, Uber Electric и Uber Comfort без допълнителна такса, позволява на пътниците навсякъде в столицата – с изключение на транзитните зони на летищата – да бъдат свързвани с автономен Mustang. Пътниците управляват пътуването изцяло чрез приложението на Uber за смартфони, като отключват вратите и следят телеметричните данни за навигацията в реално време на централен интерактивен екран, поддържащ 64 езика. Пълноценното безпилотно управление обаче все още е в бъдещето: по време на тази начална фаза на внедряване във всеки автомобил зад волана седи лицензиран от Transport for London шофьор за безопасност, който следи динамичните решения на превозното средство.

За разлика от конкурентни автономни системи като Waymo на Alphabet, които разчитат в голяма степен на предварително картографирани райони с висока разделителна способност и строги географски ограничения, флотилията от Mustang Mach-E се задвижва от цялостната невронна мрежа „AV2.0“ на Wayve. Обучен в хаотичните условия на лондонския трафик от 2018 година насам, „AI Driver“, базиран на камери и сензори, функционира подобно на човек, като се научава да се справя с кръгови движения, пешеходци, пресичащи на непозволено място, и двойно паркирани автомобили чрез опит в реалния свят, а не чрез ръчно кодирани правила. Засега ползването на автономно превозно средство остава ексклузивно удоволствие; само 15 автомобила Mach-E, оборудвани с Wayve, се движат в момента сред 100 000-те конвенционални превозни средства за частен наем в Лондон, въпреки че над 140 000 пътници са се включили в програмата за приоритетно съпоставяне на Uber.

Емблематичните лондонски таксита отстъпват мястото си на автономни „фордове“

Внедряването в Лондон представлява първоначалното изпитателно поле за амбициозна глобална пътна карта, тъй като Uber и Wayve се готвят да разширят своята автономна платформа в 12 международни пазара. Следващият етап от внедряването ще въведе хечбеци Nissan Leaf, оборудвани с изкуствен интелект, в гъстото улично движение на Токио по-късно тази година, подкрепяйки по-широката цел на Uber да предлага автономни превози в 15 големи града по света до края на 2026 година. Макар че човешките шофьори на борда поддържат резерв по отношение на безопасността по време на тези начални етапи, пускането на автономните електромобили Mustang в активна градска експлоатация представлява решаващ тест за изкуствения интелект, фокусиран върху зрителното възприятие, в една от най-взискателните среди за шофиране в света.


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  • 1 Смехурко

    2 2 Отговор
    Така-така... и после.....каруци!!!

    12:53 04.09.2026

  • 2 Баба Гошка

    3 1 Отговор
    Уволнените таксиджжии ще им намерят цакката. Я туххла през стъклото, я дъскка с пирони. А на клиентите на автономно такси ще кажа - вие ще сте следващите, из ри тани на улицата заместени от робботи

    13:14 04.09.2026