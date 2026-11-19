Бивш прокурор получи условна присъда за шофиране с 2,47 промила алкохол в Монтана. Софийският градски съд го призна за виновен и му наложи две години лишаване от свобода с тригодишен изпитателен срок, съобщи Софийската градска прокуратура.

Подсъдимият е лишен и от право да управлява моторно превозно средство за три години. Съдът му е наложил глоба от 1500 лева, или 766,94 евро. На основание чл. 343б, ал. 5 от Наказателния кодекс е присъдена в полза на държавата и паричната равностойност на автомобила, управляван при извършването на престъплението. Конкретният размер на тази равностойност не е посочен.

Разследването започнало в Монтана

Случаят е от 6 ноември 2025 г., когато мъжът е управлявал автомобил в Монтана след употреба на алкохол. Установената концентрация в кръвта е 2,47 промила.

Досъдебното производство е образувано същия ден от Областната дирекция на МВР в Монтана под ръководството на Районната прокуратура в града. След като по делото са събрани данни, че водачът е прокурор от районна прокуратура, материалите са изпратени по компетентност на Софийската градска прокуратура.

С постановление на прокурор от СГП материалите са приети на 5 декември 2025 г., а разследването е възложено на следовател от Следствения отдел към прокуратурата. Впоследствие магистратът е освободен от длъжност.

Делото може да продължи на втора инстанция

Обвинителният акт е внесен в Софийския градски съд на 7 октомври 2026 г. Присъдата е постановена по обвинение на Софийската градска прокуратура.

„Присъдата на СГС не е окончателна и подлежи на обжалване и протестиране пред Софийския апелативен съд“, съобщи Софийската градска прокуратура.

Така наложеното условно наказание, забраната за управление на автомобил, глобата и присъдената равностойност на превозното средство могат да бъдат предмет на обжалване или протест пред апелативния съд.

Източници: news.bg, nova.bg