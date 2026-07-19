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Toyota призна, че са прекалили с екраните

Toyota призна, че са прекалили с екраните

19 Юли, 2026 11:30 1 073 5

  • toyota-
  • екрани-
  • физически бутони

Японците отстъпват от дигиталната доминация в полза на класическите бутони

Toyota призна, че са прекалили с екраните - 1
Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

Японският автомобилен гигант Toyota проучва възможността за радикална ревизия на интериорната си философия за следващата генерация на бестселъра Toyota RAV4, след като висшият инженерен състав призна за съществуването на критична граница при дигитализацията. Главният инженер на емблематичния модел Йошинори Нагане потвърди, че марката следи под лупа настроенията на потребителите и е в пълна готовност да върне аналоговите превключватели, ако публиката изрази категорично недоволство от настоящата тенденция за премахване на традиционната арматура.

В актуалната модификация на Toyota RAV4 конструкторите все пак съхраниха физическия контрол над фундаментални системи, включително аналоговия регулатор за силата на звука, панела за управление на климатичната инсталация и селектора за режимите на движение. Въпреки това, значителна част от спомагателните настройки, разполагащи преди с индивидуални бутони, бяха интегрирани в менютата на централния мултимедиен дисплей. Тази промяна засегна пряко управлението на въздушните потоци в купето, както и активирането на отоплението на седалките.

По думите на Нагане, по време на идейната фаза за следващото поколение на кросоувъра, проектантите сериозно са обмисляли още по-агресивно редуциране на конвенционалните елементи. Инженерният екип е настоявал за мащабно прехвърляне на опциите към сензорната повърхност, което в крайна сметка е довело до сегашната конфигурация, при която преобладаващият брой софтуерни операции се извършват посредством монитора.

Финалната присъда за бъдещото оформление обаче далеч не е произнесена

Японският производител в момента акумулира детайлна обратна връзка от собствениците и заявява гъвкавост за преструктуриране на архитектурата, ако шофьорите определят настоящата схема като ергономичен компромис. Запитан директно дали компанията би възстановила конвенционалните клавиши при предстоящи модернизации, Нагане демонстрира пълна отвореност към желанията на пазара, подчертавайки, че нуждите на клиентите остават водещ приоритет.

Интересен обрат се наблюдава и на глобалната сцена, включително на силно технологичния пазар в Китай, където доскорошният култ към огромните монитори започва да затихва. Главният инженер на Toyota RAV4 отчете, че дори местните водачи все по-осезаемо проявяват носталгия по класическото усещане от реалните бутони и превключватели пред сложните цифрови менюта. Този нов потребителски пулс кара Toyota да преосмисли баланса между тъчскрийн технологиите и физическото управление в полза на по-натуралното шофьорско изживяване.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Шофер

    5 0 Отговор
    Сега някой да ми обясни защо със смартфон в ръката е нарушение а с тези огромни екрани е нормално да се шофира ?

    11:34 19.07.2026

  • 2 Руснаков

    5 0 Отговор
    А стига тъчскрийн...отнема вниманието на водача а белята става много бързо...трябва да има някакъв баланс..

    11:35 19.07.2026

  • 3 Вуте

    4 0 Отговор
    Май ще тръгнат в правилната посока, че всички автомобилни компании взеха да се превръщат в производители на таблети с колела

    11:36 19.07.2026

  • 4 Kaлпазанин

    3 0 Отговор
    Толкова пък не можаха всички да измислят вградени плътно под диагонал в самото табло ,тези стърчащи екрани ме дразнят ,

    12:11 19.07.2026

  • 5 Сфинкс 🐈

    2 0 Отговор
    Ами аз от кога разправям, че дигитализацията не е това, което си мисли "техническата нация", че е.

    12:21 19.07.2026